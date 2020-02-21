Дайджест на выходные #154

Отвлечь студентов от гаджетов на лекции или семинарах сегодня не так-то просто. Доктор филологических наук, профессор кафедры телерадиожурналистики СПбГУ Сергей Ильченко предлагает решать эту проблему при помощи игр и квестов.

«Рязанские ведомости»: разбор сайта

Когда распространение газеты по той или иной причине затруднено, редакции с еще большей ответственностью нужно относиться к созданию интернет-версии газеты. Насколько у нее это получается, Дмитрий Люкайтис обсудил с главным редактором журнала «Русский Репортер» Виталием Лейбиным и редактором издательства «Ар энд Ди Коммуникейшнз» Валентином Сучковым.

Отравление воздуха и воды, горы мусора на земле и в море, люди в мусоре — темы, которые всегда находили отражение в фотожурналистике. Смотрим снимки и узнаем, в каких конкурсах и спецпроектах участвуют экологические фотожурналисты.

Открыт прием заявок на конкурс «Журналисты о журналистике»

Приглашаем принять участие в нашем литературном конкурсе на тему «Журналисты о журналистике». Расскажите интересные истории о своей работе, коллегах или поделитесь своими мыслями о профессии.

Материалы принимаются до 31 декабря. Лучшие произведения увидят свет на страницах журнала.

Вебинар «Соцсети для медиа» пройдет 27 февраля

Вебинар Ильи Лочканова «Соцсети для медиа» пройдет 27 февраля в 12:00.

Темы вебинара:

• Обсудим основные проблемы, вызовы и задачи, которые ставят СМИ для своих сообществ в социальных сетях.

Спикер расскажет о современных подходах к работе с аудиторией в социальных сетях и ее монетизации и ответит на вопросы слушателей вебинара.

О спикере: Илья Лочканов, руководитель соцмедиа сети региональных порталов Hearst Shkulev Digital

Регистрация: заполните форму (ссылка на нашем сайте).

Стоимость: 2100 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Собрали для вас самые полезные статьи от Центра защиты прав СМИ:

— Как российское законодательство требует писать о самоубийствах и к чему это приводит.

— Что можно публиковать о детях в СМИ.

— Как журналистам правильно вести себя на митингах и демонстрациях.

— 7 юридических советов журналистам, публикующим открытые письма.

— Что делать, если доступ к вашему сайту оказался закрыт.

— Тонкости авторского права: иллюстрации.

— Можно ли писать о наркотиках и как это делать.

— Как сохранить чувство юмора и обезопасить себя от судебного преследования.

— Где грань между частной жизнью и общественным интересом.

Подписка на ЖУРНАЛИСТ в рассрочку

Оформите годовой пакет члена Клуба Журналиста VIP в рассрочку на 3 или 4 месяца без переплат!

Пакет члена Клуба журналиста VIP — это:

• подписка на бумажную версию журнала;

• бесплатное участие в вебинарах;

• участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 50 %;

• участие в мероприятиях и деловых образовательных поездках за рубеж от партнеров (АНРИ, АНРИ-МЕДИА, Имидж-Пресс) со скидкой в 10 % или 15 %;

• доступ к материалам Клуба (записи вебинаров, семинаров, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);

• юридические консультации от Центра Защиты прав СМИ со скидкой в 50 %;

• доступ к цифровой версии журнала.

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Журналисты на войне: Алексей Стручков, «Алтайская правда»

Продолжаем публиковать истории военных журналистов. Сегодня рассказываем о бесстрашном человеке, воине и редакторе «Алтайской правды» Алексее Стручкове.

О том, как принять участие в проекте — здесь.

Клуб молодого журналиста: разбираем текст о пресс-конференции

Рыхлая композиция, недостаточная работа с речью эксперта и непродуманные вопросы — ошибки, которые способны испортить любой текст. Разбираем студенческую заметку о пресс-конференции со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Оксана Пушкина — о журналистике, политике и законе против насилия в семье

Программы Оксаны Пушкиной когда‑то обозначили в российском телеэфире гендерный переворот, открыв «женский взгляд» на политику и общественную жизнь. Сегодня их автор — депутат Госдумы, активная защитница прав женщин в борьбе с домашним насилием. Мы поговорили с ней о зарубежном опыте работы журналистом, политике и современной тележурналистике.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара﻿ Глеба Федорова «Как создавать вовлекающий контент»