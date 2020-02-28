Дайджест на выходные #155

Чешский журналист Иржи Юст рассказал, что для него является новостью и почему журналистам «Новой газеты» не может быть стыдно за журналистов «Комсомольской правды»: «Журналист должен доносить до своих читателей информацию, и она должна быть «чище» развлекательной новости и «чище» комментария».

Как лечить синдром «профессионального выгорания»: 5 шагов

Синдром «профессионального выгорания» — едва ли не самая распространенная проблема, с которой сегодня люди бегут к психологу. Психолог Елена Архипова рассказывает о том, как самостоятельно справиться с проблемой.

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О журналистском расследовании «Медузы»: мнения экспертов

21 февраля «Медуза» опубликовала журналистское расследование, в котором высказала версию о том, что фигуранты дела «Сети» (деятельность организации запрещена на территории РФ) причастны к убийству. Текст вызвал неоднозначную реакцию у журналистского сообщества. Мы решили обратиться к сути жанра журналистского расследования и специфики работы журналиста-расследователя.

Приглашаем принять участие в нашем литературном конкурсе на тему «Журналисты о журналистике». Расскажите интересные истории о своей работе, коллегах или поделитесь своими мыслями о профессии.

Материалы принимаются до 31 декабря. Лучшие произведения увидят свет на страницах журнала.

До 1 апреля 2020 года можно подать заявку на конкурс «Женщина в современном мире».

Номинации:

1) за лучшую статью об участии женщин в общественной и политической жизни;

2) за лучшую визуальную кампанию: социальную рекламу о насилии в отношении женщин (видео) / социальный плакат о насилии в отношении женщин.

Работы, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются Дипломами и годовыми подписками на журнал «Журналист». Награждение пройдет во время заключительной конференции проекта в апреле 2020 года.

Максим Товкайло: «Я люблю деловую журналистику, ловлю настоящий кайф от этой работы»

Экономический журналист Максим Товкайло встретился со студентами отделения деловой журналистики факультета журналистики РАНХиГС и рассказал, какие задачи стоят перед деловой журналистикой сегодня, чем отличается структура деловых новостей в газете и онлайн и чему нужно учить будущих журналистов: «Вы сделали правильный выбор, что пошли на деловую журналистику, потому что стать политическим журналистом вы сможете всегда».

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Где редакции брать идеи для контента

Дефицит идей — болезнь, которую нужно лечить системно. Вот несколько советов о том, как работать с идеями для материалов:

— В начале определитесь, кто ваш читатель. Подробно опишите его и выберите формат подачи (друг, наставник, коллега или партнер).

— Задействуйте коллективный разум. Мозговой штурм поможет определиться не только с новыми темами, но и рубриками и форматами.

— Мониторьте медиа. Новостные агрегаторы и специальные сервисы помогут найти интересные материалы по ключевым словам, темам и хештегам.

— Следите за ключевыми запросами в поисковиках и трендами Google.

— Подглядывайте за конкурентами и не стесняйтесь брать их идеи и подавать их под собственным соусом.

— Общайтесь с читателями.

— Сформируйте «банк» идей.

«Летающий критик»: медиа о театре, людях и городах

Проект «Летающий критик» — это новое СМИ о театре и путешествиях, живой путеводитель по театральным городам России и мира. Мы поговорили с его авторами, «двумя половинками одного главного редактора» Оксаной Кушляевой и Татьяной Джуровой об идее создания проекта, проблемах, с которыми медиа уже столкнулось, и значении проекта для современной театральной журналистки.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара Ильи Лочканова «Соцсети для медиа»