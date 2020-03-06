Дайджест на выходные #156

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Дивную пору весеннего обострения ЖУРНАЛИСТ открывает номером, посвященным страхам и суевериям в профессиональной среде.

Чего боятся журналисты — начинающие и опытные? Кто там гоняет чертей и шмыгающих собак из ньюсрума? А главное — как от этих страхов избавиться или хотя бы превратить свой недостаток в достоинство?

Цифровая версия уже на сайте.

Чего боятся начинающие журналисты

«Когда тебе каждый встречный говорит, что твоя профессия скоро умрет или что ты будешь бесполезен, тебе становится непередаваемое плохо».

Старшекурсники и выпускники журфаков рассказали, с какими страхами им пришлось столкнуться в начале профессионального пути и как их преодолевать.

Комментарий к телесюжету

«Демонстранты кричали «уходи» не парню с телеканала, это они кричали всей продажной прессе. Всем, кто черное выдает за белое, кто бежит впереди паровоза, стараясь угодить чиновникам либо хозяевам, кто высокое призвание быть не ангажированным и честным променял на мелкое холуйство».

Владимир Снегирев — о реакции людей на митинге в память о Борисе Немцове на журналиста федерального канала.

«Малая пресса не помирает. Она перестраивается»

«Медленно, но верно маленькие газеты выносят на первые полосы проблемные публикации, дают слово читателям, публикуют их жалобы, острые вопросы. Это выгодно и газете, и депутатам. Так хотя бы можно работать, а не прикрывать отсутствие работы портретами начальства на первой полосе».

14 февраля в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ прошел 5-й фестиваль малой прессы. Журналисты и редакторы районных, муниципальных и корпоративных газет Санкт-Петербурга и Ленинградской области собрались на обсуждение настоящих и не очень тараканов.

Конкурс «Женщина в современном мире»

До 1 апреля 2020 года можно подать заявку на конкурс «Женщина в современном мире».

Номинации:

1) за лучшую статью об участии женщин в общественной и политической жизни;

2) за лучшую визуальную кампанию: социальную рекламу о насилии в отношении женщин (видео) / социальный плакат о насилии в отношении женщин.

Работы, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются Дипломами и годовыми подписками на журнал «Журналист». Награждение пройдет во время заключительной конференции проекта в апреле 2020 года.

Вебинар «Как сделать свой сайт прибыльным»

Вебинар «Как сделать свой сайт прибыльным» пройдет 17 марта в 12:00.

• Обсудим, как СМИ перестать выживать и начать зарабатывать в цифровом мире, сделать свой сайт прибыльным

Спикер расскажет о новых эффективных способах монетизации сайта. Все эти инструменты просто внедрить и начать использовать, причем сделать это при нулевом или почти нулевом бюджете.

О спикере: Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io

Регистрация: заполните форму (ссылка на нашем сайте).

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

ЖУРНАЛИСТ 40-х рассказывает о правилах газетного дизайна

Главное в любом издании — четкая и понятная система. Это правило существует вне времени и пространства. И чтобы доказать это, Сергей Мешавкин выбрал несколько советов по оформлению газет из ЖУРНАЛИСТА 40-х годов и прокомментировал их. Информативность заголовков, иерархия материалов на полосе, «воздух», контраст, модульная сетка и инфографика — вдохновляемся советами из прошлого и приводим свою газету в порядок.

Как анализировать аудиторию, чтобы сохранить ее

Шведская медиакомпания Mittmedia провела подробный анализ аудитории, чтобы выявить причины потенциального оттока подписчиков своих изданий. Почему исследование было проведено с использованием технологии искусственного интеллекта и как в компании отреагировали на его результаты, рассказывают глава отдела цифрового развития Робин Говик и продакт-менеджер по работе с данными Мишель Людовичи.

Журналисты на войне. Юрий Жуков: «Я ничего не придумывал. Я видел»

«Записи Юрий Жуков делал повсюду — то на фронте в каком-нибудь блиндаже или в полуразрушенной избе, то в холодном, давно не топленном кабинете редакции в долгие ночные часы, то в промежутках между боями. Надо было поспевать за событиями, а они происходили каждый день, час, минуту. Военный корреспондент это осознавал, чувствовал, как он говорил, большую ответственность за свое слово».

Продолжаем рассказывать истории военных корреспондентов в рамках спецпроекта «Журналисты на войне».

Деловой форум «Качественная пресса и перспективы ее развития»

Приглашаем на открытие юбилейный 10-1 Деловой форум «Качественная пресса и перспективы ее развития», который пройдёт 8-9 апреля. Успейте подать заявку на участие, апрель уже совсем скоро!