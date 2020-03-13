Дайджест на выходные #157

Почему молодым журналистам важно работать в редакции с комфортным эмоциональным климатом и высокой креативной культурой? Главный редактор интернет-медиа «Развилка» Анастасия Романова поговорила с коллегами из таких же молодых СМИ и рассказала, как создать трудоспособный нетоксичный коллектив.

Образование по-новому. Как студенты будут выбирать профессию

В следующем году планируется запустить эксперимент новой системы образования. Первые два года студенты будут изучать общеобразовательные дисциплины, а перед третьим курсом можно будет выбрать, например, журналистику и начать изучать дисциплины, связанные с медиа.

Так ли уж похожа эта схема на американский подход, который признан успешным, и почему вопросов пока больше, чем ответов, — разбираемся со Светланой Распоповой.

Страх — естественный спутник журналиста

«Журналистская смелость становится не обязательным профессиональным качеством, а редким даром, талантом, граничащим с безумием в глазах коллег. В итоге профессия вымывается, ее ценность для общества падает», — Всеволод Пуля рассказал о страхах журналистов.

Деловой форум в Москве. 8-9 апреля 2020

Приглашаем на открытие Медиасезона-2020 в Москве! Успейте подать заявку на участие до 3 апреля.

• 8 апреля — ежегодный Деловой форум российских СМИ

Выступления медиаэкспертов и практиков. Обсудим проблемы печатной индустрии, покажем реальные примеры, дадим практические советы по развитию новых технологий и работе с современной аудиторией.

• 9 апреля — Воркшоп-практикум

Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на региональный рынок, как эффективно работать с соцсетями, как выбрать стратегию для своего издания, где прячутся деньги и многое другое.

Среди спикеров — Никита Могутин, Илья Лочканов, Юрий Пургин, Светлана Дзюбинская и многие другие!

Открыт прием заявок на конкурс «Журналисты о журналистике»

Приглашаем принять участие в нашем литературном конкурсе на тему «Журналисты о журналистике». Расскажите интересные истории о своей работе, коллегах или поделитесь своими мыслями о профессии.

Материалы принимаются до 31 декабря. Лучшие произведения увидят свет на страницах журнала.

Главный страх традиционной журналистики: Смерть и бессмертие печати

«Газеты скоро умрут, а там и вообще — один интернет останется», — декламируют с одной стороны. «Газеты никуда не денутся и еще вам всем покажут!» — кричат из другого угла. Разбираемся, зачем в XXI веке нужна газета, какие тренды приходят ей на помощь и как превратить недостатки бумаги в ее преимущества.

До 1 апреля 2020 года можно подать заявку на конкурс «Женщина в современном мире».

Номинации:

1) за лучшую статью об участии женщин в общественной и политической жизни;

2) за лучшую визуальную кампанию: социальную рекламу о насилии в отношении женщин (видео) / социальный плакат о насилии в отношении женщин.

Работы, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются Дипломами и годовыми подписками на журнал «Журналист». Награждение пройдет во время заключительной конференции проекта в апреле 2020 года.

Тонкости авторского права: иллюстрации

8 опасных мифов об авторском праве:

— если выложили в сеть, то можно использовать.

— автор фотографии должен зарегистрировать свое авторское право.

— раз не указан автор — значит, ничье.

— я взял фото не у автора, а с другого сайта.

— указал автора и источник — выполнил требование закона.

— я использовал фото в некоммерческих целях, поэтому я не буду платить автору компенсацию.

— мне разрешил использовать фотографию человек, который на ней изображен.

— интернет большой, автор не узнает, что я использую его произведение.

О том, как не нарушить чужие права, читайте в материале Центра защиты прав СМИ.

#архивЖУРНАЛИСТА

Почему студенческие проекты терпят фиаско

Студенческие проекты — важнейшая часть обучения студентов-журналистов. Они помогают выстраивать студентам собственную аудиторию, приучают их к регулярному созданию контента, позволяют создать собственное портфолио и наработать профессиональные связи. Но успешных примеров СМИ, созданных на журфаках, почему-то немного. Мы поговорили с авторами нескольких таких проектов и узнали, в чем причина их «выгорания».