Дайджест на выходные #158

«Нельзя разделять людей, они и так разделены».

Когда встречаются начинающий и очень опытный журналист, может получится либо беседа людей, говорящих на разных языках, либо интересный диалог, в котором видны разные профессиональные эпохи. ЖУРНАЛИСТ подслушал любопытный разговор студентки и мэтра журналистики Юрия Роста.

Как снять сглаз с региональных медиа

Очень классный кейс от астраханского DVOR.MEDIA. Его главный редактор Наталия Туйгунова рассказала, как раскрутить региональное медиа, получить крупных рекламодателей и сделать так, чтобы СМИ попадало в федеральную повестку и взрывало соцсети. В статье — 4 признака сглаза и обряды, которые помогут от него.

«Как понять, что ритуалы принесли пользу? Это если вечером, после шумного дня в редакции, вы приходите домой, садитесь за кухонный стол и, занеся в рот свежесваренную пельмешку, вдруг ловите себя на мысли: "Да, региональные медиа — отстой, но я могу это поменять. Я могу делать контент не хуже федерального. Вокруг меня есть крутые люди, вместе с которыми можно зарабатывать не только на госконтрактах"».

Подборка пьес о журналистике от Всеволода Пули

Собрали для вас 4 пьесы о типичных ошибках редакций:

• Мы решили запустить e-mail-рассылку

Все больше редакций начинают рассылать анонсы своих материалов или тексты целиком по электронной почте. Многие делают это без должного внимания к деталям.

• Мы решили всерьез заняться соцсетями

2018 год ознаменовался кризисом взаимоотношений между прессой и Фейсбуком. Первые считают, что их обделяют аудиторией; второй — что медийщики думают только о себе. Истина, как всегда, где‑то посередине.

• Мы всерьез озаботились редакционной аналитикой

Похоже, в 2019 году в мире не осталось больше редакций, которые хоть как-то не следили бы за трафиком на своих сайтах. Но не все делают это правильно.

• Мы стали придумывать убойные заголовки

Дух времени требует от журналистов пересмотреть подходы к написанию заголовков. Как кликбейт начинает побеждать наследие газеты «Правда» в редакциях — читайте в нашей художественной реконструкции.

Законы, фактчекинг и смерть профессии. Чего боятся журналисты

О собственных страхах среди журналистов говорить не принято. Какая читателю и коллегам разница, что там — за этой броней из самоуверенности, если их интересует только результат? Но хоть изредка рассказывать о тревогах полезно — вдруг вы не один такой. Мы поговорили с сотрудниками «Новой газеты» в Петербурге, «Моего района», военной газеты «Во славу Родины» и других СМИ, чтобы узнать, чего боятся в профессии они.

Дискуссия: придем ли мы к универсальным стандартам качества СМИ?

«Репортеры без границ» разработали документ Journalism Trust Initiative — Инициативу доверия журналистам — стандарт, предназначенный для самоанализа СМИ по всему миру. Он призван помогать журналистам оптимизировать рабочие процессы, разбираться в вопросах журналистской этики и повышать уровень доверия аудитории.

Необходимость такого стандарта вызвала споры в журналистском сообществе.

Рикардо Гутьеррес, генеральный секретарь Европейской федерации журналистов: «Пытаться создать систему сертификации СМИ — это значит вложить в руки цензоров оружие массового уничтожения».

Кристоф Делуар, генеральный секретарь «Репортеров без границ»: «Это также инициатива, основанная на принципах, призванных избегать принятия дискриминационных решений и заставлять информационные платформы придерживаться политического нейтралитета. И помимо этого продвигать иные качественные принципы, которые являются идеалами независимой журналистики».

Подробнее об Инициативе и спорах вокруг нее — по ссылке. В материале вы найдете форму опроса, в которой можете высказать свое мнение.

«Утка» к новогоднему столу

Было время, когда журналисты могли позволить себе пошутить на страницах своего издания и не бояться штрафов за фейки. Историю одной такой шутки рассказал Александр Галяс в рамках конкурса «Журналисты о журналистике».

Конкурс «Женщина в современном мире»

До 1 апреля 2020 года можно подать заявку на конкурс «Женщина в современном мире».

Номинации:

1) за лучшую статью об участии женщин в общественной и политической жизни;

2) за лучшую визуальную кампанию: социальную рекламу о насилии в отношении женщин (видео) / социальный плакат о насилии в отношении женщин.

Работы, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются Дипломами и годовыми подписками на журнал «Журналист». Награждение пройдет во время заключительной конференции проекта в апреле 2020 года.

Шесть мифов фото- и видеосъемки

Один из самых главных юридических вопросов, волнующих фотографов и операторов, — где можно и где нельзя снимать? Охранники, администраторы и даже представители закона своими запретами нередко вводят журналистов в заблуждение. Как все обстоит на самом деле, рассказывают эксперты Центра защиты прав СМИ.

В журналистику не через журфак: как начать путь в профессию и не сойти с ума

Как стать журналистом, если не оканчивал журфак? Рассказываем, с чего начать, куда писать, какими инструментами пользоваться и как создать портфолио с нуля.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара «Как сделать свой сайт прибыльным».