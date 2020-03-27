Дайджест на выходные #159

Как делать независимую газету в регионе
Ржев — небольшой город в Тверской области, который почти ничем не отличается от других провинциальных российских городов — те же коррупция, неблагоустроенность, бедность. Почти — потому что в 1993 году в городе появилась частная оппозиционная газета «Быль нового Ржева». ЖУРНАЛИСТ поговорил с главным редактором издания Андреем Симоновым о том, как делать независимую газету в регионе (даже если это очень сложно).
Журналисты на войне. История военного фотокорреспондента Михаила Савина
Фотокорреспондент Михаил Савин участвовал в Великой Отечественной войне и сделал более тысячи фронтовых снимков. Его история — об опасностях, любви и деле всей жизни — продолжает наш спецпроект «Журналисты на войне».
Двухуровневая система бакалавриат-магистратура функционирует в большинстве российских вузов с начала 2000-х, но у сегодняшних студентов все еще есть к ней вопросы. Постараемся понять, стоит ли бакалавру из Перми уезжать за следующей ученой степенью в Петербург, есть ли смысл поступать на журфак после журфака и какую стратегию обучения нужно выбрать студенту, чтобы два года в магистратуре не прошли зря.
Что думают о журналистах их визави из пресс-служб
Для журналиста публичный конфликт с сотрудником пресс‑службы — возможность подчеркнуть свою принципиальность и независимость, в очередной раз поднять вопрос о непрофессионализме партнеров по ту сторону баррикад. Однако и пресс-секретарям есть что рассказать о неадекватном (на их взгляд) поведении журналистов. Несколько пресс‑секретарей различных ведомств и организаций согласились поделиться наболевшим.
Как редакциям безопасно работать с информацией, если вокруг — эпидемия
Тревожная ситуация с распространением коронавирусной инфекции заставляет журналистов уделять ей львиную долю своих публикаций и эфиров. Описывая болезни, истории больных и методы лечения, журналисты должны и тут помнить о соблюдении законов.
Вебинар «Как работает большая удаленная редакция
Новые жизненные условия диктуют новые подходы: с каждым днем все больше редакций переходят на удаленную работу, сталкиваясь с многочисленными сложностями на своем пути. Команда «Лайфхакера» не понаслышке знает обо всех подводных камнях удаленки: авторы и редакторы уже много лет ведут совместную работу из десятка городов России и каждый день выпускают тексты для 25 миллионов читателей. Главред Полина Накрайникова расскажет, как устроена работа редакции, чем опасна удаленка и как обернуть ее особенности на пользу медиа. Только личный опыт и никакой воды.
Когда: 31 марта в 18:00.
Стоимость: 300 руб. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно
Заканчивается прием заявок на конкурс «Женщина в современном мире»
До 1 апреля 2020 года можно подать заявку на конкурс «Женщина в современном мире».
Номинации:
1) за лучшую статью об участии женщин в общественной и политической жизни;
2) за лучшую визуальную кампанию: социальную рекламу о насилии в отношении женщин (видео) / социальный плакат о насилии в отношении женщин.
Работы, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются Дипломами и годовыми подписками на журнал «Журналист». Награждение пройдет во время заключительной конференции проекта в апреле 2020 года.
Как перезагрузить свое медиа: опыт The Atlantic
Чтобы выстроить новую бизнес-модель, основанную на системе подписок, в соответствии с запросами читателей, известный американский журнал The Atlantic провел глобальную реструктуризацию кадров. Как менялось медиа, рассказал Эндрю Фелпс, старший директор по продуктам The Atlantic.
Елена Дьякова: «В «Новой газете» отдел культуры всегда был глотком чистого воздуха»
27 марта отмечается Всемирный день театра. Мы поговорили с известным театральным критиком, обозревателем «Новой газеты» Еленой Дьяковой о закулисье театральной журналистики, театре и людях.
История парня, который хотел как лучше, но всегда чувствовал себя своим среди чужих
В прошлом году Максим Мельником выступил на конференции «MEH&Co» с темой «Почему лучше сесть на бутылку, чем работать в региональных медиа». Там было и про низкие редакционные стандарты, и про еще более низкие зарплаты, и, конечно, про цензуру и самоцензуру. Что из этого вышло и почему Максим рассказал ЖУРНАЛИСТУ.