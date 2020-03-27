Дайджест на выходные #159

Как делать независимую газету в регионе

Ржев — небольшой город в Тверской области, который почти ничем не отличается от других провинциальных российских городов — те же коррупция, неблагоустроенность, бедность. Почти — потому что в 1993 году в городе появилась частная оппозиционная газета «Быль нового Ржева». ЖУРНАЛИСТ поговорил с главным редактором издания Андреем Симоновым о том, как делать независимую газету в регионе (даже если это очень сложно).

Журналисты на войне. История военного фотокорреспондента Михаила Савина

Фотокорреспондент Михаил Савин участвовал в Великой Отечественной войне и сделал более тысячи фронтовых снимков. Его история — об опасностях, любви и деле всей жизни — продолжает наш спецпроект «Журналисты на войне».

Магистратура для журналистов

Двухуровневая система бакалавриат-магистратура функционирует в большинстве российских вузов с начала 2000-х, но у сегодняшних студентов все еще есть к ней вопросы. Постараемся понять, стоит ли бакалавру из Перми уезжать за следующей ученой степенью в Петербург, есть ли смысл поступать на журфак после журфака и какую стратегию обучения нужно выбрать студенту, чтобы два года в магистратуре не прошли зря.

Что думают о журналистах их визави из пресс-служб

Для журналиста публичный конфликт с сотрудником пресс‑службы — возможность подчеркнуть свою принципиальность и независимость, в очередной раз поднять вопрос о непрофессионализме партнеров по ту сторону баррикад. Однако и пресс-секретарям есть что рассказать о неадекватном (на их взгляд) поведении журналистов. Несколько пресс‑секретарей различных ведомств и организаций согласились поделиться наболевшим.

Как редакциям безопасно работать с информацией, если вокруг — эпидемия

Тревожная ситуация с распространением коронавирусной инфекции заставляет журналистов уделять ей львиную долю своих публикаций и эфиров. Описывая болезни, истории больных и методы лечения, журналисты должны и тут помнить о соблюдении законов.

Вебинар «Как работает большая удаленная редакция

Новые жизненные условия диктуют новые подходы: с каждым днем все больше редакций переходят на удаленную работу, сталкиваясь с многочисленными сложностями на своем пути. Команда «Лайфхакера» не понаслышке знает обо всех подводных камнях удаленки: авторы и редакторы уже много лет ведут совместную работу из десятка городов России и каждый день выпускают тексты для 25 миллионов читателей. Главред Полина Накрайникова расскажет, как устроена работа редакции, чем опасна удаленка и как обернуть ее особенности на пользу медиа. Только личный опыт и никакой воды.

Когда: 31 марта в 18:00.

Стоимость: 300 руб. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно

Заканчивается прием заявок на конкурс «Женщина в современном мире»

До 1 апреля 2020 года можно подать заявку на конкурс «Женщина в современном мире».

Номинации:

1) за лучшую статью об участии женщин в общественной и политической жизни;

2) за лучшую визуальную кампанию: социальную рекламу о насилии в отношении женщин (видео) / социальный плакат о насилии в отношении женщин.

Работы, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются Дипломами и годовыми подписками на журнал «Журналист». Награждение пройдет во время заключительной конференции проекта в апреле 2020 года.

Как перезагрузить свое медиа: опыт The Atlantic

Чтобы выстроить новую бизнес-модель, основанную на системе подписок, в соответствии с запросами читателей, известный американский журнал The Atlantic провел глобальную реструктуризацию кадров. Как менялось медиа, рассказал Эндрю Фелпс, старший директор по продуктам The Atlantic.

Елена Дьякова: «В «Новой газете» отдел культуры всегда был глотком чистого воздуха»

27 марта отмечается Всемирный день театра. Мы поговорили с известным театральным критиком, обозревателем «Новой газеты» Еленой Дьяковой о закулисье театральной журналистики, театре и людях.

История парня, который хотел как лучше, но всегда чувствовал себя своим среди чужих

В прошлом году Максим Мельником выступил на конференции «MEH&Co» с темой «Почему лучше сесть на бутылку, чем работать в региональных медиа». Там было и про низкие редакционные стандарты, и про еще более низкие зарплаты, и, конечно, про цензуру и самоцензуру. Что из этого вышло и почему Максим рассказал ЖУРНАЛИСТУ.