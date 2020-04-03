Дайджест на выходные #160

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Какой-нибудь посторонний Меркуцио, взглянув на лютую дружбу между журналистами и пиарщиками, в гневе вскричал бы: «Чума на оба ваши дома!». Мы же пристально изучили природу взаимных претензий и предлагаем представителям двух могущественных кланов обменяться рукопожатиями. Разумеется, в одноразовых перчатках и на социальной дистанции в два метра (к счастью, и у тех, и у других длинные руки).

Собственно, отношения между СМИ и пресс-службами и стали главной темой апрельского номера журнала.

Цифровая версия уже на сайте.

Удаленная работа: 7 советов ЖУРНАЛИСТА

Редакция ЖУРНАЛИСТА работала дистанционно еще до того, как это стало мейнстримом. Планерки в Skype, редакционные файлы на Google Disc, оперативная координация работы в чате на Facebook. Время от времени мы, конечно, собирались вместе, чтобы хотя бы на пару часов создать атмосферу редакционного коллектива. В ситуации же вынужденного карантина мы делимся советами с теми, кто впервые оказался в изоляции от рабочего места.

«Добринские вести»: работа в офлайне и онлайне

Районная газета наиболее близка сельским жителям. Вряд ли они смогли бы прочитать в областном, а тем более федеральном издании рассказ о себе, о своем соседе, об улице, на которой живут. Главный редактор районной газеты с почти 90-летней историей Тамара Шигина рассказала, как издание работает с интерактивом и спецпроектами, зачем журналисты устраивают велопробеги и каково газете живется в цифровом пространстве.

ЖУРНАЛИСТ открывает цифровой архив за 2018 год

Друзья, мы открыли для скачивания 12 номеров нашего журнала, которые вышли в 2018 году.

• В 2018 году у нас было целых три спецпроекта, которые можно перечитывать вечно — январский номер с лучшими архивными материалами, июльская методичка по газетному дизайну и подборка все еще не стареющих текстов о новых медиа в августе.

• Все так же актуальны тренды социального программирования и машинного обучения, написанные в начале года.

• Вспомните, как 2 года назад мы переживали за судьбу госконтрактов для печати тоже в апреле.

• Майский спор о журфаках сегодня заиграет новыми красками в свете дистанционного обучения журналистов.

• Проблемы доставки, которые мы разбирали в июне, сегодня и вовсе не проблемы — нужно переходить в онлайн как можно скорее.

• К концу года журнал предлагал вам идеи того, как еще заработать и измерить свою эффективность. А успели ли вы применить наши советы за последние два года?

Пишите нам, что хорошего произошло с вами за это время, пересмотрели ли вы свое отношение к дизайну или активности в социальных сетях, есть ли вам чем гордится. Отличный шанс проанализировать свой опыт и расти дальше.

Вебинары для сотрудников СМИ 2020

ЖУРНАЛИСТ подготовил интересную образовательную программу. Знакомим вас с вебинарами, которые пройдут в апреле-июне 2020.

Василий Песков снимал егеря-волчатника, прибалтийского мельника, Валентину Гагарину, маршала Жукова, Михаила Шолохова и живую природу. «Интересно все, что дышит», — любил повторять он.

Он стал легендой еще при жизни. 14 марта Василию Михайловичу исполнилось бы 90 лет. К 90-летию со дня рождения Пескова о нем вспоминает составитель книги мастере, хранитель виртуального музея Пескова, председатель Клуба журналистов всех поколений Людмила Семина.

Школа газетного дизайна: как страх мешает оформлять газету

Казалось бы, чего общего у страха и оформления газеты? Качественные графические модели и оригинальные решения в верстке изданий получаются не у тех, у кого много денег, времени и профессионалов. Все самое передовое делают маленькие люди, которые не боятся работы и окрика редактора. Классные примеры газетного дизайна, которым страх не помешал воплотиться в жизнь, — в постоянной рубрике Сергея Мешавкина.

Клуб продвинутого журналиста: жанр «совет»

Жанр «совет» сегодня очень востребован у аудитории. Если же совет остается на уровне домыслов самого журналиста, то пользы от него нет никакой. Как не допустить этого, разбираемся со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Вирус — отдельно, цензура — отдельно

В это непростое время международные профессиональные и правозащитные организации призывают правительства уважать работу журналистов, а самих журналистов — позаботиться о себе и о читателях. Какие правила действуют для журналистов в период пандемии и чего не должны допустить правительства — в небольшом обзоре Надежды Ажгихиной.

Как перестать писать скучные пресс-релизы: пять советов

В своей работе медийные консультанты обычно тратят очень много времени на то, чтобы крайне деликатно объяснить бизнесам и НКО, что у них прескучные и, откровенно говоря, никому не нужные коммуникации. Мы подготовили несколько общих советов, которые помогут решить проблему бестолковых коммуникаций.

Школа фельетона: Высоцкий

«Куда там Достоевскому

С «Записками» известными, —

Увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы!

И рассказать бы Гоголю

Про нашу жизнь убогую, —

Ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы».

Очередное занятие в школе фельетона посвящаем Владимиру Высоцкому.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара главного редактора «Лайфхакера» Полины Накрайниковой «Как работает большая удаленная редакция. Опыт Лайфхакера