Дайджест на выходные #161

Шесть страхов и один ужас спецкора «Комсомольской правды»

«Без страха и упрека, пожалуй, можно писать только о лютиках, цветочках. Ну еще книжки, где фантазируй — не хочу. Когда текст касается реальных людей (а порой очень сильных и влиятельных) и реальных событий, то тут не до фантазий». Журналист Дина Карпицкая рассуждает о том, чего боятся современные работники пера.

Из журналистов в пресс-секретари. Туда и обратно

Пишешь себе репортажи в газету, выпытываешь у пресс-служб комментарии — и уверен, что там работают в основном злодеи. Потом попадаешь в кресло пресс-секретаря и понимаешь, что и среди нашего брата журналиста злодеев хватает. Егор Королёв рассказал о «той стороне баррикад»: «Журналисты должны знать о таких подводных камнях и не спешить обвинять пресс-секретаря. Иногда он замечательный человек, просто его начальство не поддаeтся перевоспитанию».

Разбор цифровой активности газеты: как адаптировать материалы для соцсетей

Новости, анонсы мероприятий, справки, подборки акций и результаты спортивных соревнований — всё это в соцсетях можно превратить в вовлекающий контент, который позволит газете конкурировать с крупными районными пабликами. Главное — правильно подобрать формат. Плохие и хорошие примеры, а также полезные советы — в нашем разборе.

Журналисты о журналистике: сахар для тещи

Горбачев, перестройка, гласность, митинги, злой и голодный народ... Это история одного журналиста и одной сделки с совестью: «Детское питание для дочки, сахар для тещи, три блока сигарет «Винстон» для себя… Счастье-то какое привалило! Блин! Но жить почему-то не очень хотелось. Так жить…».

Бесплатный вебинар «Стратегия Подписного агентства Почты России в условиях самоизоляции. Продвижение услуги в тандеме с Издателями»

Темы вебинара:

• эффективные каналы коммуникации и массовое распространение информации об онлайн-сервисах Почты России;

• безопасные способы и удаленные сервисы Почты России по оформлению подписки на печатные газеты и журналы;

• podpiska.pochta.ru – основная площадка по бесконтактной покупке подписки на 5000 изданий;

• декады скидок до 40% в апреле и июне: поддерживают ли инициативу издатели.

Когда: 17 апреля в 12:00

О спикере: Ирина Лоскутникова, руководитель департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг ФГУП «Почта России»

Возможное количество участников: 60.

ЖУРНАЛИСТ запускает учебный проект «Объединенный журфак»

В условиях самоизоляции преподаватели факультетов журналистики и практикующие журналисты записали видеолекции для своих молодых коллег. ЖУРНАЛИСТ открывает бесплатный доступ к этим лекциям всем желающих. Два раза в неделю мы будем публиковать лекции на наших платформах. Присоединяйтесь!

Мы предлагаем студентам факультетов журналистики и всем, кто интересуется медиа, послушать видеолекции преподавателей разных университетов страны: от Москвы до Владивостока. К участию в проекте мы также пригласили журналистов ведущих российских СМИ: ТАСС, «Российская газета», «Ведомости», «Говорит Москва» и других.

Первая лекция — здесь.

О чем пишут иностранные СМИ в период пандемии коронавируса: Чехия

Чешские СМИ в период пандемии коронавируса не теряют свою хватку, они не сосредотачиваются исключительно на сухих данных о числе заразившихся или погибших. О чем они пишут, рассказал Иржи Юст, журналист онлайн-газеты «Тискали», рассказал о работе чешских СМИ.

О чем пишут иностранные СМИ в период пандемии коронавируса: Франция

Продолжаем исследовать работу зарубежных медиа во время пандемии. На очереди — Франция. Рассказываем, как изменилась повестка французских СМИ, что они пишут о коронавирусе и критикуют ли правительство.

Наталья Иванова: «Я вижу, как сжимается пространство для критики литературы в СМИ. Это диагноз для общества»

О литературной критике в перестроечные годы и судьбе современных толстых литературных журналов — Наталья Иванова, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», профессор филфака МГУ: «Сегодня тиражи упали в сотни раз, но дело еще и в том, что каждая из воюющих сторон окопалась на своей территории и противника в упор не видит. Скучно. Повторяются одни те же аргументы и обвинения».