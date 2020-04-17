Дайджест на выходные #162

Как жить на изоляции и не впасть в депрессию

Стресс и депрессия в период эпидемии представляют не меньшую опасность, чем хронические заболевания и слабый иммунитет организма. Рассказываем, как освещать трагические события и не пострадать от пост-травматического расстройства, как создать благоприятный психологический климат в редакционном коллективе и что поможет не сойти с ума в изоляции.

Три приема привлечения инвестиций американского издания Axios

В то время как одни СМИ переживают из-за недостатка финансирования, американское издание Axios в третий раз за свое недолгое существование привлекает инвестиции. Рассказываем, как ему это удается.

Журналисты и пресс-службы: опыт Россотрудничества

Екатерина Шавыкина, начальник отдела современных коммуникаций и СМИ Россотрудничества, — об особенностях взаимодействия агентства с журналистами: «Самое главное — личные отношения. Важно понимать и уважать работу журналистов, предоставлять им качественную, максимально готовую к использованию информацию. Да, это большая работа, но, если тебе нравится твоя собственная профессия пиарщика, это еще и удовольствие».

Новости на карантин не уходят!

Районная газета «Борьба» из Волгоградской области организовала акцию «Новости на карантин не уходят!. В сторис сотрудники редакции рассказали и показали один день из жизни издания во время карантина. О том, как была организована акция и какие отклики она получила — главный редактор газеты Елена Ломакина.

Бесплатный вебинар Александра Литвинова «Медиа в Telegram»

Темы вебинара:

• Почему нужно заводить telegram-канал, даже если вы небольшое региональное медиа,

• Почему Telegram — это НЕ ещё одна кнопочка в списке соцсетей, а отдельный инструмент работы,

• Пять фундаментальных преимуществ telegram-канала перед социальными сетями,

• Контент: что пишем, как пишем, как часто выкладываем посты,

• Разбираемся с сервисами статистики, аналитики и монетизацией канала.

Среди участников вебинара будет разыграна бесплатная реклама в telegram-канале «Планёрка»

Когда: 24 апреля в 12:00

О спикере: Александр Литвинов, создатель telegram-канала для журналистов, редакторов и блогеров «Планёрка»

Возможное количество участников: 60.

Объединенный журфак. Видеолекция «Зачем нужны лонгриды в эпоху коротких сообщений и мессенджеров»

Вторая видеолекция проекта «Объединенный журфак» посвящена лонгриду.

В ходе лекции разберемся, в чем сила лонгрида на фоне тренда к сокращению длины сообщений. Узнаем, как определить, что тема подходит для лонгрида, из каких этапов состоит работа над ним. Выясним, что все-таки важнее: текст или мультимедиа? Ответим на вопросы, как определиться с количеством, порядком и выбором элементов. Разберем лонгрид на составные части и подробнее рассмотрим самые популярные.

Лектор: Александра Павлова. Кандидат филологических наук, преподаватель факультета журналистики Московского международного университета. Руководитель проектов коммуникационного агентства «АГТ».

Объединенный журфак. Видеолекция «Креативные формы и методы подачи журналистского текста»

Третья видеолекция проекта «Объединенный журфак» посвящена креативным формам и методам подачи журналистских текстов.

В ходе лекции разберем формы и методы усиления эмоциональных приемов воздействия текстов, рассмотрим маркетинговую продуктовую концепцию и ее влияние на создание журналистского продукта — текста. Исследуем новое качество исторически сложившихся методов подач, познакомимся с журналистской кухней подготовки текстов

Лектор: Людмила Васильева. Доктор филологических наук, профессор, преподаватель Департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета. Работала в Дальневосточных представительствах федеральных каналов: «Комсомольская правда», «Известия», «Российская газета», собкор «Независимой газеты» по Приморскому краю, в PR-командах.

О чем пишут иностранные СМИ в период пандемии: Нидерланды

Почему летучие мыши совсем не при чем, как сподвигнуть крупного фармацевтического производителя раскрыть рецепт разработки тестов, как голландские журналисты черпают из текущих коронановостей насущные темы и добывают поворотные для коронастратегии данные — в тексте Елены Богдан, нашего корреспондента в Нидерландах.

О чем пишут иностранные СМИ в период пандемии: Германия

Немецкие СМИ во время пандемии делают акцент на подавлении паники и стараются повлиять на сознательность граждан. Продолжаем исследовать работу зарубежных медиа во время пандемии. На очереди — Германия.

Почему журналисты не боятся коронавируса

Как пандемия изменит журналистику, обязательно ли заканчивать журфак, чтобы стать хорошим журналистом, и как трансформировалась работа телевизионного журналиста во время карантина, рассказала главный редактор телерадиокомпании «Русский мир» Любовь Курьянова.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара Олега Шевцова «Выходим из самоизоляции. Как выживает редакция в условиях коронавируса», который прошел 14 апреля