Дайджест на выходные #163

Контент-маркетинг вместо пиара: как работают журналисты в технологических компаниях

Анна Савина — старший редактор в российском технологическом стартапе Miro, который предлагает сервисы для командной работы. Она рассказала, как построить контент-стратегию для IT-компании и как редактор может переучиться на контент-маркетолога.

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Главред «Фонтанки» отвечает на вопросы читателей в прямом эфире, газета «Борьба» делает сторис о работе редакции в условиях карантина, а американский ведущий прогноза погоды работает с котом на руках.

Расскажите о кейсах вашей редакции: какие идеи удалось реализовать в период пандемии и какой отклик они получили. Подборку проектов мы опубликуем на нашем сайте, а самые креативные из них войдут в июньский номер ЖУРНАЛИСТА.

Обучение и сериалы: распределяем свободное время правильно

Подборка курсов и сериалов, которые позволят журналистам оставаться в тонусе и тратить свободное время приятно и с пользой:

— Курс «Инициал» от «Лайфхакера»,

— курс «С новыми медиа на ты!»,

— курс «Адвокация».

— Сериал «Утреннее шоу»,

— фильм «В центре внимания»,

— фильм «Вся президентская рать».

Объединенный журфак. Видеолекции «Медиаэстетика: коротко и по-разному»

В рамках «Объединенного журфака» начинаем публиковать лекции курса «Медиаэстетика: кратко и по-разному» от специалистов Челябинского государственного университета. Первые две лекции — по ссылке.

Бесплатный вебинар «Неочевидные способы увеличить прибыльность сайта во время пандемии и не только»

Поговорим о том, чего ждать медиа в год коронавируса. И о том, что могут сделать СМИ, чтобы «выжать» из сайта максимум. Разберем кейсы, приемы и примеры из практики.

Когда: 28 апреля в 12:00

О спикере: Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io, Иван Шмытков, директор по развитию Giraff.io.

Объединенный журфак. Видеолекция «Работа в информагентстве: текущие и эксклюзивные новости»

Четвертая видеолекция проекта «Объединенный журфак» посвящена работе в информагентстве.

Начинающие новостные журналисты смогут узнать, как создать входящий новостной поток, как вылавливать из него важные сообщения и писать новости, которые будут читать. Кроме того, познакомимся со способами поиска эксклюзивов, написания текстов, которые определяют картину дня.

Лектор: Игорь Ермаченков. Руководитель направления «Экология», редакция портала «Будущее России. Национальные проекты», информационное агентство ТАСС.

Объединенный журфак. Видеолекция «Журналисты vs блогеры, в чем отличие?»

Тема очередной видеолекции проекта «Объединенный журфак» — «Журналисты vs блогеры, в чем отличие?».

Зачем нужны журналисты, когда есть блогеры? Сегодня подобные вопросы звучат непростительно часто. Мало того, сами журналисты порой не находят, что на это ответить. Обозреватель отдела права РГ объясняет, каким должен быть журналист, чтобы ни у кого не возникало сомнений по поводу будущего журналистики. Хотя сам автор считает свою лекцию абсолютно бесполезной, ее все-таки стоит подслушать. Почему? А это — интрига.

Лектор: Владислав Куликов, обозреватель отдела права Российской газеты.

Как французские СМИ переживают вынужденную изоляцию

О том, как французские СМИ переживают вынужденную изоляцию и с какими противоречиями им приходится сталкиваться ежедневно, рассказала корреспондент ЖУРНАЛИСТА во Франции Ульяна Дорохина.

В России стартует образовательный проект «Цифровая журналистика»

В России запускается образовательный проект «Цифровая журналистика» — Цифроваяжурналистика.рф.

Участие бесплатное, до 12 мая нужно заполнить анкету и написать эссе.

Преподавать будут представители крупнейших российских СМИ (ТАСС, МИА «Россия сегодня», RNS, «Ведомости» и др.), а также представители известных IТ-компаний.

Всего планируется провести более 200 часов лекций по семи образовательным модулям: особенности журналистики, массовые современные IТ-технологии, перспективные сквозные цифровые технологии, применение высоких технологий в отраслях, цифровое право, особенности региональной цифровой трансформации, основные аспекты российской государственной политики в ИКТ. Отличившиеся участники по итогам обучения смогут пройти стажировку в известных российских СМИ.

Дистанционное обучение теряет «романтику» студенчества

«В таком формате, при такой организации дистанционного обучения, как сейчас, я бы не хотела такого образования в дальнейшем».

«Мы увидели, что можно и нужно внедрять больше дистанционных практик в учебный процесс, меняя акцент с «накачивания знаниями» на осмысление и рефлексию под руководством преподавателя».

Из-за карантина вузы перешли на дистанционное обучение. Мы опросили студентов и преподавателей факультетов журналистики и узнали, как удаленка меняет процесс обучения. Мнения разделились.

Как общаться с пиарщиками? 7 советов по эффективному взаимодействию с пресс-службами

Сегодня даже у бизнесмена средней руки есть собственный пиар-менеджер или специалист по коммуникациям на аутсорсинге. Да, многие известные люди до сих пор доступны по телефону или с помощью личных сообщений в фейсбуке, но, если речь идет о крупных персонах, компаниях или ведомствах, чаще всего вам придется общаться с помощниками по связям со СМИ. Чтобы эта работа была приятной и полезной, желательно соблюдать простые правила. Какие — рассказал обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков.