Дайджест на выходные #164

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

На первой странице майского номера ЖУРНАЛИСТА вы увидите репродукцию картины Питера Брейгеля «Вавилонская башня». Что вполне логично, учитывая, что главная тема номера — спецпроекты. Ведь эта самая башня стала первым спецпроектом в истории человечества. Проект сильно не понравился кому-то наверху, и его авторы были рассеяны по разным редакциям, где и сидели, проглотив языки.

Цифровая версия уже на сайте.

Трафик региональных СМИ вырос в условиях коронавируса

С начала марта тема коронавируса стала безусловным лидером новостной повестки в России и продолжает оставаться им в апреле. Сеть городских порталов Hearst Shkulev Digital провела исследование, как тема коронавируса отразилась на трафике региональных СМИ.

Объединенный журфак. Видеолекции «Медиаэстетика: коротко и по-разному»

В рамках «Объединенного журфака» продолжаем публиковать лекции курса «Медиаэстетика: кратко и по-разному» от специалистов Челябинского государственного университета. Темы очередных лекций: «Креативное комментирование в социальных сетях», «Как работает безобразное и смешное в новостных пабликах» и «Коммерческий визуал в соцсетях».

4 претензии журналистов к пиарщикам

Их отношения напоминают замкнутый круг: эти люди постоянно злятся друг на друга, но все равно продолжают работать вместе. ЖУРНАЛИСТ поговорил с сотрудниками изданий и узнал, за что они недолюбливают пиарщиков и как это сказывается на взаимодействии с пиар-службами.

5 претензий пиарщиков к журналистам

Лень, наглость, неподготовленность и посредственность — настало время узнать, за что пиарщики не любят журналистов. Спойлер: иногда за то же, за что и журналисты пиарщиков.

Вебинары для сотрудников СМИ 2020

ЖУРНАЛИСТ подготовил интересную образовательную программу. Знакомим вас с вебинарами, которые пройдут в мае-июне 2020.

В России 10 лет идет «Дождь»

«Помимо профессионализма, нужно быть нормальным человеком, ты должен «гореть». Когда к нам попадают люди с другими ценностями, они рано или поздно отсеиваются. Человек хороший — это важный для нас показатель. Журналист — это очень честная работа». 27 апреля телеканалу «Дождь» исполнилось 10 лет. Мы поздравляем его с юбилеем и вспоминаем интервью с генеральным директором «Дождя» Натальей Синдеевой.

Как адаптировать контент для разных цифровых платформ

Любой, даже самый «скучный» газетный контент на сайте и в социальных сетях может заиграть другими красками, если подумать о людях, которые сидят по ту сторону экрана. Мы рассмотрели типичную повестку газеты «Новоторжский вестник» и, не заглядывая в суровую реальность соцсетей издания, предложили свои варианты избитых сюжетов для социальных медиа.

Объединенный журфак. Видеолекция «Архетипические сюжеты и их модификации»

В нашей лекции мы поговорим о том, какими бывают архетипические сюжеты, как они трансформируются сегодня, в ситуации, спровоцированной пандемией, а также о том, как знание архетипических сюжетов и их модификаций помогает сформировать интерес аудитории к медиатексту.

Лектор: Алла Шестерина, доктор филологических наук, профессор кафедры электронных СМИ и речевой коммуникации Воронежского государственного университета, руководитель научно-образовательного проекта «Медиапсихология» и образовательного проекта «Конфликтология и медиасфера»

Определены победители всероссийского конкурса «Женщина в современном мире»

Подведены итоги всероссийского конкурса «Женщина в современном мире». Знакомим вас с победителями в номинациях «Лучшая статья об участии женщин в общественной и политической жизни» и «Лучшая визуальная кампания: социальная реклама о насилии в отношении женщин (видео/социальный плакат)».

Запись вебинара «Медиа в Telegram»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Медиа в Telegram» прошёл 24 апреля.

Участники узнали:

• зачем заводить telegram-канал, если вы небольшое региональное медиа;

• почему telegram-каналы лучше других соцсетей;

• о чем и как часто нужно писать;

• как анализировать и монетизировать свою работу.

Спикер: Александр Литвинов, создатель telegram-канала для журналистов, редакторов и блогеров «Планёрка»

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара «Неочевидные способы увеличить прибыльность сайта во время пандемии и не только».