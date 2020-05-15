Дайджест на выходные #165

Хроники российского медиавируса

«Среди героических отчетов местной власти о борьбе с инфекцией, количестве покрашенных волонтерами заборов, готовности медучреждений к развертыванию койко-мест теряются материалы о проблемах и реальном положении дел на местах».

ЖУРНАЛИСТ оценил, как российские онлайн-медиа отрабатывают коронавирусную повестку, привлекая в том числе новую аудиторию.

Поделись идеей

Главред «Фонтанки» отвечает на вопросы читателей в прямом эфире, газета «Борьба» делает сторис о работе редакции в условиях карантина, а американский ведущий прогноза погоды работает с котом на руках.

Расскажите о кейсах вашей редакции: какие идеи удалось реализовать в период пандемии и какой отклик они получили. Подборку проектов мы опубликуем на нашем сайте, а самые креативные из них войдут в июньский номер ЖУРНАЛИСТА.

Подборка подкастов Центра защиты прав СМИ «Цифровое Средневековье»

Угрозы журналистам, законы о фейках и другие юридические темы — в подкастах Центра защиты прав СМИ. Собрали для вас все выпуски.

Объединенный журфак. Видеолекции «Медиаэстетика: коротко и по-разному»

В рамках «Объединенного журфака» мы опубликовали курс лекций «Медиаэстетика: кратко и по-разному» от специалистов Челябинского государственного университета.

Вебинар «Дизайн. Как работать с местной информационной повесткой»

Вебинар «Дизайн. Как работать с местной информационной повесткой» пройдет 19 мая в 12:00.

Когда: 19 мая в 12:00

О спикере: Сергей Мешавкин, директор медиагруппы «Феномен» (Санкт-Петербург), эксперт проекта «Золотой фонд прессы», ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», разработчик графических моделей для печатных СМИ, медиатренер

Объединенный журфак. Новые видеолекции

• Как писать о России для международной аудитории

• Телевизионный редактор и продюсер

• Особенности подготовки разговорной программы на радио

Неэтичная реклама. Где грань, которую нельзя переступать

9 мая уже близко — на улицах и в сети все чаще появляется официальный логотип 75-летия Победы. Владельцы пивного бара в Сургуте, например, решили связать с юбилейной датой рекламу своей продукции. В результате — общественный резонанс и демонтаж плаката. Попробуем разобраться, где проходит грань между этичной и неэтичной рекламой.

«Инфоястреб» против ярлыков и пропаганды

Патриарх швейцарской журналистики Урс Гаше уверен, что в российских СМИ говорят о США так же односторонне, как и на Западе говорят о России. В своей статье он рассказывает о некоторых операциях медийной войны и о том, как онлайн-изданию Infosperber («Инфоястреб») удается отстаивать профессиональные ценности: «Раскрыть двойные стандарты, двойную мораль и пропаганду — это было и является основной задачей, целью независимой ежедневной газеты Infosperber».

AR, VR, соцсети и цифровое искусство к 75-летию Победы

Аня Фёдорова, креативный продюсер дирекции инновационных проектов RT, рассказывала о том, как была организована работа и какие вызовы пришлось преодолеть во время создания трансмедийного проекта к 75-летию Победы: «Гибкость, своевременное реагирование на аудиторию, искусство бросать план на полпути и пересобирать концепцию с нуля на ходу — все это про работу нашей команды из одиннадцати человек».

Судить нельзя мириться

Журналистам не в новинку оказываться в суде ответчиками по искам о защите чести и достоинства. Другое дело — когда в суд на них подают их же коллеги. Несколько месяцев назад новгородское издание «Ваши новости» оказалось именно в такой ситуации. Негосударственный эксперт-лингвист и журналист Анастасия Акинина решила не дожидаться официального экспертного мнения по этому кейсу и предложила свое.

Яд не в чемодане, а в головах

«В очередной раз испытал стыд за профессию, в которой существую давным-давно, и за ее представителей. Вот уж действительно: вторая древнейшая. Правда, теперь речь идет не о соотечественниках, о коллегах из Чехии». Владимир Снегирев рассказал, как чешские журналисты сделали «киллером» ни в чем не повинного российского дипломата.

Задание для молодого журналиста

Недавно нам в редакцию написала дочь журналиста Романа Шульмана Басиния Шульман. Она рассказала, что ее отец умер в 2002 году и только спустя 18 лет ей удалось заставить себя открыть папку с его текстами, где оказались рассказы. Вот один из них.

Люди, доходы и контент. Чем живет газета на Крайнем Севере

«Печатные СМИ в регионе с таким количеством оторванных друг от друга городов и сел, как у нас на Севере, сами просто не выживут по умолчанию. У нас тот самый край, куда и в самом деле только самолетом можно долететь». О кадровом голоде, господдержке, спецпроектах и людях рассказывает главный редактор газеты «Красный Север» (Салехард) Алексей Снегирёв.

Как зарубежные СМИ привлекают цифровых подписчиков

Опросы, подборки и push-уведомления — об этих и других инструментах привлечения платных онлайн-подписчиков рассказали представители зарубежных изданий Aftenposten, Funke Digital и Dallas Morning News.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара «Удаленная работа редакции: что поможет выстроить процесс и минимизировать риски»