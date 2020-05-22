Дайджест на выходные #166

Вера Костамо: «Если вы не любите людей, в журналистике вам делать нечего»

Из «гламурных» журналистов в экстремальные — таков творческий путь бывшего репортера МИА «Россия сегодня» Веры Костамо. Большую часть своего рабочего и нерабочего времени корреспондент проводит в экспедициях и путешествиях — от Арктики до Донбасса. В хрониках ее репортерской практики — несколько утопленных снегоходов, угроза быть съеденной белым медведем и бесконечные человеческие истории. Мы поговорили с ней о работе журналиста в экстремальных условиях, этике и правилах, которые нельзя нарушать.

Поделись идеей

Главред «Фонтанки» отвечает на вопросы читателей в прямом эфире, газета «Борьба» делает сторис о работе редакции в условиях карантина, а американский ведущий прогноза погоды работает с котом на руках.

Расскажите о кейсах вашей редакции: какие идеи удалось реализовать в период пандемии и какой отклик они получили. Подборку проектов мы опубликуем на нашем сайте, а самые креативные из них войдут в июньский номер ЖУРНАЛИСТА.



Пять проектов о пандемии, созданных редакциями разных стран

Как инфоповод, вирус дал изданиям пищу для креативности: они моделировали прогнозы, собирали и обрабатывали статистику, создавали интерактивную хронику и всевозможные инструкции, визуализировали распространение пандемии и собирали фейки. Надеемся, что эти лайфхаки никогда больше не пригодятся редакциям, но общие принципы работы со спецпроектами по глобальному инфоповоду можно оставить на вооружении.

Объединенный журфак. Видеолекция «Научпоп XXI века или антитела журналистики: как не врать про науку и быть понятым широкой аудиторией»

Тема очередной видеолекции проекта «Научпоп XXI века или антитела журналистики: как не врать про науку и быть понятым широкой аудиторией».

Обсудим научно-популярную журналистику, ее существование или отсутствие, способы распространения сложных знаний о естественнонаучных открытиях и процессах для широкого зрителя на телевидении.

Жанр или тема — надо ли вообще разделять журналистику типологически? Знания из лабораторий — они нужны в повседневной жизни? Рассказать историю о тритерпеновых гликозидах – это хорошая журналистика или плохая наука? Covid-19, пресловутый коронавирус — не новый ли прорыв в массовом телевизионном и медийном научпопе?

Лекторская группа – доцент департамента медиа и коммуникаций Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Владимир Ощенко и кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН, советский, российский и американский морской биолог Василий Калашников.

Как Верховный Суд сотрудничает с редакциями

Семинары, круглые столы, YouTube-канал и фотоотчеты — о формах сотрудничества Верховного Суда и редакций рассказал начальник управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Павел Одинцов.

Объединенный журфак. Видеолекция «Как делают новости на ТВ»

Тема очередной видеолекции проекта «Объединенный журфак» — «Как делают телевизионные новости».

В этом видео поговорим про основные жанры в телевизионных новостях. Научимся отличать Б\З от сюжета. Узнаем, что такое подводка, закадровый текст, стендап, лайф, синхрон. Уже к концу занятия вы составите схему телевизионного сюжета.

Лектор: Олег Иванович Сафронов — журналист, преподаватель кафедры политической и деловой журналистики Института государственной службы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

WhatsApp для медиа

Зимбабвийское издание 263Chat уже 7 лет распространяется через WhatsApp. Как оно зарабатывает и с какими трудностями сталкивается, рассказал Найджел Мугаму, создатель 263Chat.

Зачем журналисту писать книги

Журналисту полезно написать хотя бы одну книгу, чтобы стать журналистом. Почему это важно и о чем пишут книги журналисты со всего мира, рассказала Евгения Письменная, специальный корреспондент агентства Bloomberg, автор книг «Этические коллизии в деловой журналистике», «Система Кудрина», «По большому счету».

5 мифов о спецпроектах

Спецпроекты уже давно перестали быть чем-то новым и необычным. Если раньше за формат решались браться только большие и влиятельные редакции с излишками бюджета, то теперь подобные материалы есть у любого уважающего себя медиа. Вопрос только в том, правильно ли российские СМИ понимают особенности этого формата. Мы поговорили с бывшим выпускающим редактором спецпроектов «Коммерсанта» Артемом Галустяном, который развеял основные мифы о формате.

Если ваша редакция тоже «грешит» выпуском спецпроектов или только мечтает об этом, сверьтесь с нашим списком, чтобы понять, все ли вы делаете так.

Хороший вопрос Пескову — тот, который часто вспоминают

Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Максим Курников — об опыте общения с пресс-секретарем президента Путина: «Журналисты задают те вопросы, которые считают нужными. Нет ограничений по "остроте" или "тупости"».

Руководство для начинающих журналистов и блогеров, интересующихся экологической журналистикой

В методичке рассказано, как организовать работу независимого СМИ, какие «зеленые» темы привлекут максимум читателей в этом году, какова практика применения экологического законодательства и многое другое.

Руководство составлено при участии практикующих журналистов из ТАСС, N+1, «Теплицы социальных технологий» и др.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара Сергея Мешавкина «Дизайн. Как работать с местной информационной повесткой»