Дайджест на выходные #167

13 вызовов и трендов современных медиа

Сколько секунд требуется читателю, чтобы решить, будет ли он кликать на материал, почему бумажные журналы перейдут в разряд подарков и какая модель paywall — самая перспективная — об этом и других трендах медиа рассказал голландский эксперт Джон Верхувен.

Спецпроект как способ трудоустройства для студента

Одними текстами и сюжетами на факультете журналистики сыт не будешь. Студент должен уметь придумать, организовать и провести специальный проект. Тогда его возможности трудоустройства увеличатся — можно будет пойти на работу к тем коммерческим и некоммерческим организациям, с которыми ты сотрудничал. Преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Егор Королев советует учитывать шесть моментов при подготовке спецпроекта.

Как найти общий язык с аудиторией и создать интересный подкаст

«Во время повествования или интервью аудитория следит за событиями вместе с ведущим, поэтому старайтесь быть для нее не учителем или экспертом, а другом. Здесь важен человеческий фактор: не стесняйтесь быть собой, и слушатели будут доверять вам больше».

Шивон МакХью, продюсер подкастов и преподаватель, рассказала, с чего начинается работа над подкастом, как создать атмосферу личного общения и какие приемы помогают передать эмоции максимально полно.

В ходе лекции разберем методы и разнообразие видов наблюдения в журналистике (открытое и скрытое; включенное и не включенное; прямое и косвенное наблюдение и др.); объективные и субъективные предпосылки творческой индивидуальности, метод эксперимента и его нормативно-этические регуляторы, важность событийного/информационного повода, роль деталей в тексте, балансирование темы со стилем газеты.

Лектор: Людмила Васильева, преподаватель департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, доктор филологических наук, профессор. В активе 18 книг, около 1000 страниц научных статей. В практической журналистике отдает предпочтение репортажу.

Об особенностях работы фотожурналиста в составе пресс-тура рассказывает Юрий Трубников на примере поездки на Всемирный форум памяти Холокоста: «Меня поразила одна сцена, когда сотрудник пресс-службы разговорился с нею и она, показывая фотографию с двумя девочками, сказала «Видите, это Анна Франк. А рядом с ней — я». Если вам довелось читать дневник Анны Франк, погибшей в немецком концлагере, то вы оцените эту сцену».

Источник замечательных тем гораздо ближе, чем можно себе представить. Просто нужно взять на вооружение несколько простых правил.

Шеф-редактор ежедневного выпуска «Комсомольской правды» поделился советами, как приготовить публикацию к знаменательному событию, даже если кажется, что все написано до тебя.

«Бессмертный полк тульских журналистов» — так называется книга-исследование, в которой автор объединил отрывочные, крайне скупые сохранившиеся сведения о тульских газетчиках, воевавших на фронтах Великой Отечественной, попытался восстановить трагическую и мужественную тульскую журналистскую страницу в огромной книге войны.

Автор книги: Борис Играев, председатель Тульского регионального отделения СЖР, заведующий кафедрой журналистики ТулГУ.

«Нишевая журналистика живет и процветает», — о том, найдется ли место людям в новых медиа и где сейчас нужны хорошие журналисты, рассказывает главный редактор телерадиокомпании «Русский мир» Любовь Курьянова.

Помните обложку «Омутнинских вестей+», запечатлевшую совещание по борьбе с коронавирусом в многолюдном зале администрации? Мы решили посмотреть, как работает издание в цифровой среде, и поняли, что случившийся каламбур — это случайность или запланированная ирония, потому что в остальном редакцию есть за что похвалить.

В 2016-м, на 109-м году жизни, перестала существовать одна из старейших российских газет — «Челябинский рабочий», независимая, смелая, отмеченная внушительным перечнем профессиональных наград, любимая аудиторией. В октябре 2019 года «ЧР» снова стал выходить в свет — под эгидой Челябинского университета. Рассказываем об обновленном издании.

Недавно Дмитрий Гордон взял интервью у Игоря Гиркина (Стрелкова) бывшего министра обороны непризнанной Донецкой Народной Республики, а затем заявил, что интервью с ним и Натальей Поклонской были частью сотрудничества с украинскими спецслужбами. Как отреагировало на эту ситуацию журналистское сообщество?