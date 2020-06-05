Дайджест на выходные #168

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Неопределенность. Пожалуй, это главное слово для описания текущего кризиса. Нам кажется, что за два с лишним месяца на самоизоляции мы все поняли про изменившийся мир и долгосрочные тренды, но новостной поток регулярно приносит информацию, которая перечеркивает любые прогнозы и ожидания

В этом номере мы собрали пеструю картину, которую представляют медиа сейчас, и надеемся, что она приблизит нас к пониманию того, как жить дальше.

Цифровая версия уже на сайте.

Красивые медиапроекты, основанные на больших данных

Прелесть журналистики больших данных не только в интересных и порой неожиданных выводах, которые она делает, но и в потрясающих возможностях для визуализации. Знакомим вас с интересным зарубежным опытом и красивыми медиапроектами, основанными на больших данных. В этом году их можно разделить на два тематических блока — посвященные коронавирусу и все остальные.

Выпуск газеты как социальная акция

«В последние годы журналисту недостаточно написать новость или статью о чем-то. Надо ей приделать ноги в виде писем в вышестоящие инстанции. У общества появился к СМИ большой запрос на результативность наших действий», — об особенностях работы газеты «Вперед» и сетевого издания «Батайск-город» рассказала главный редактор Елена Пивоварова.

Клуб молодого журналиста: интервью без стержня

Иногда журналисты в интервью используют такой прием: убирают из интервью с собеседником вопросы и оставляют только ответы. Когда используется такой формат и как его неуместное применение может испортить материал, разбираемся вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко: «Автор хотел как лучше: не мешать своей гостье творчески раскрыться в этом интервью. Но добился обратного эффекта».

Продвижение услуг через лидеров мнений скоро будет приносить миллиарды

Популярность продвижения различных услуг через лидеров мнений растет день ото дня. Многие маркетологи используют этот способ как основную стратегию в продвижении своего бренда. По прогнозам экспертов, уже к концу 2020 года он превратится в целую индустрию с оборотом в несколько миллиардов долларов. Мелисса Мендес из Globe Content Studio (дочерней компании канадской The Globe and Mail), поделилась опытом работы с инфлюенсерами.

Вебинар «Хорошо ли быть фрилансером? Где найти работу. Кем может работать журналист на удаленке» пройдет 9 июня

Мы поговорим о том, как редакции сотрудничают с авторами, что сейчас востребовано, куда двигаться и развиваться фрилансерам и как привлечь интерес редактора к себе.

О спикере: Татьяна Иванова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь», заместитель генерального директора по издательской деятельности ООО «Экономикс Медиа».

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

«Главный принцип — не навредить»: как делать медиа для детей и подростков. Опыт «Ньюм»

Почти год назад, летом 2019-го, ТАСС представил «Ньюм» — свой новый просветительский проект для детей и подростков. Команда агентства создает короткие анимационные видеоролики, в которых простым языком рассказывает о сложных и интересных вещах. Живут «ньюмы» в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Youtube, а с 1 июня их можно увидеть и на популярном детском телеканале «Мультиландия». Мы поговорили с руководителем проекта Ольгой Хабаровой и узнали, с чего начинался «Ньюм», как он привлекает свою аудиторию и какие форматы использует.

Как переживают весну 2020 сотрудники медиа, кино и рекламы

Портал mediajobs.ru подготовил новый материал, в котором выяснил, как чувствуют себя сотрудники медиа, рекламы, маркетинга, PR, кино- и телепроизводства в эти непростые времена.

8 советов по созданию успешного спецпроекта

«Большой музей» — просветительский медиапроект о культурном наследии России, в котором истории рассказывают с помощью экспозиций и выставочных коллекций. Что получится, если соединить качественный контент с редкими экспонатами и экспертами? Мы побеседовали с редактором спецпроектов «Большого музея» Ланой Гоготишвили.

В России СМИ и производителей печатной продукции включили в перечень пострадавших отраслей экономики страны и определили для них меры поддержки. Наши зарубежные коллеги — Рикардо Гутьеррес, Ева Стабелл, Айри Леппанен, Анна делл Фрео — рассказывают о том, какую господдержку получили СМИ в других европейских странах.

Краудфандинг: способ выжить и шанс преуспеть

В период кризиса многие книгоиздательства, творческие команды, бизнес обратили внимание на краудфандинг. Для одних он стал шансом найти возможности для развития в новых условиях, для других — просто способом выжить. Это касается и медиапроектов. Журналисты осознали, что народное финансирование способно помочь им преодолеть кризисный период и выйти из него не только без потерь, но даже с дополнительными ресурсами. Поговорим о том, как привлекать финансирование с помощью краудфандинга на примере платформы Planeta.ru.