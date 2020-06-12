Дайджест на выходные #169

«Важные истории». О новом проекте журналистов-расследователей

«Пандемия стала испытанием на прочность для медиарынка. На время прекращали свой выпуск бумажные версии «Ведомостей» и «Известий», из-за недостатка финансирования закрылся «Русский репортер». При этом в первые дни мая запустились «Важные истории» — совместное детище российских журналистов-расследователей. Мы поговорили с главным редактором нового медиа Романом Аниным и дата-журналистом Алесей Мароховской о работе в эпоху вируса, дружбе между СМИ и о том, как продлить жизнь расследованиям.

Памяти Юрия Щекочихина

9 июня Юрию Щекочихину исполнилось бы 70 лет.

Он много писал о преступлениях и проблемах, об источнике общественного зла. Но в каждом его материале присутствовал человек, который противостоял злу, преступникам и системе, их вскормившей, отстаивал свое личное достоинство, верил в торжество правды и справедливости. И старался приблизить их победу, чего бы это ни стоило.

Он сам верил в то, что слово в силах изменить мир к лучшему, беззаветно и отчаянно.

Как писать о технологиях с учетом интересов компаний и стандартов СМИ

Александр Табернакулов с марта 2020 года руководит редакцией в «Яндексе»: готовит тексты для разных сервисов компании. Он рассказал о работе пишущих редакторов с IT-тематикой и гармонизации отношений между технарями и гуманитариями: «Если бизнес не хочет публиковать партнерские материалы с пометкой «реклама», ему следует учитывать редакционные стандарты СМИ. Это означает, что компании стоит помнить не только о своих маркетинговых и PR-задачах, но и об интересах читателей издания, в котором планируется публикация

Бесплатный вебинар «Хорошо ли быть фрилансером? Где найти работу. Кем может работать журналист на удаленке»

Бесплатный вебинар «Хорошо ли быть фрилансером? Где найти работу. Кем может работать журналист на удаленке» пройдет 16 июня!

По техническим причинам нам пришлось перенести вебинар, который должен был пройти 9 июня. Теперь мы сделали его бесплатным!

Поговорим о том, как редакции сотрудничают с авторами, что сейчас востребовано, куда двигаться и развиваться фрилансерам и как привлечь интерес редактора к себе.

О спикере: Татьяна Иванова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь», заместитель генерального директора по издательской деятельности ООО «Экономикс Медиа».

Частная жизнь и персональные данные: почувствуйте разницу

Чем отличается защита персональных данных от охраны тайны личной жизни, зачем публиковать на сайте документ под названием «Политика конфиденциальности» и какие исключения существуют для журналистов, рассказали журналист роман Жолудь и юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова.

Чем Telegram отличается от остальных соцсетей и почему вам нужно там быть

Если у вашего СМИ все еще нет своего канала в Telegram, самое время его завести! Создатель канала «Планёрка» Александр Литвинов развеивает все сомнения и дает базовые советы по контенту в Telegram.

«Важно давать больше, чем просить». Как провести успешную краудфандинговую кампанию

Евгений Юкечев, главный редактор и основатель журнала и издательства «Шрифт», рассказал о тонкостях проведения успешных крауд-кампаний. Журнал «Шрифт» пишет о визуальной культуре, графическом дизайне, исследованиях в сфере типографики — обо всем, что связано с искусством шрифта и его особенностями. Издание удачно завершило шесть крауд-кампаний и сейчас активно занимается проектом «Много букв: лучшие интервью журнала “Шрифт”».

«Мы стоим на земле, среди людей»: как работает газета «Нейва»

«Мы рассказываем людям о людях. Об их радостях, горестях, проблемах. И помогаем эти проблемы решать. Мы стоим на земле, среди людей. В этом наша сила и главное отличие от центральной прессы» — главный редактор газеты «Нейва» Елена Стрельцова рассказывает о непростой жизни издания и интересных спецпроектах.