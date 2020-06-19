Дайджест на выходные #170

Человек попросил журналиста о конфиденциальности, а чиновники или правоохранители требуют от редакции раскрыть его имя. Как быть? Разбираемся в правовых тонкостях ситуации вместе с экспертами Центра защиты СМИ.

Пересказ свежего номера по телефону, домашние задания для читателей, прямая линия с главным редактором и котосоветы — мы узнали у редакций, какие идеи им удалось реализовать в период пандемии и какой отклик они получили.

Подкасты для медиа. Настоящее и будущее

Подкасты легко запустить и сложно развивать, однако именно они могут стать для медиа новым каналом коммуникации с аудиторией. Рассказываем, каковы перспективы подкастов на рынке и как на них повлияла пандемия.

Вебинар «Стратегия по цифровым доходам и диверсификация: успешный кейс» пройдет 23 июня в 12:00.

Темы вебинара:

• выбор стратегии подписки на цифровую версию газеты,

• культурная революция в редакции,

• выстраивание непосредственных отношений с подписчиками,

• готовность пользователей платить за качественный контент,

• глубокий анализ предпочтений подписчиков,

• опыт продвижения платной подписки в интернете,

• первая 1000 платных подписчиков.

О спикере: Юрий Таранцов, генеральный директор ИД «Свободная пресса» (г. Воронеж).

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Рассказываем о том, как к затяжному периоду пандемии адаптировались российские и зарубежные медиа и какие уроки они для себя вынесли. Внутри — господство онлайна, неожиданный праздник на улице печатных медиа и разоряющиеся рекламодатели.

Друзья, мы хотим узнать, какие направления и темы, реализуемые в ЖУРНАЛИСТЕ, наиболее вам интересны. В нашем опросе вы можете выбрать одно или несколько из предложенных направлений, а также рекомендовать свою тему номера. Каждому участнику опроса, чью тему выберет редакция, мы пришлем бумажный номер журнала с его темой.

Напомним, что темами номеров уже становились спецпроекты, радиожурналистика, отношения между СМИ и пресс-службами, страхи журналистов, экологическая журналистика, самоцензура, журналистика и право и т.д.

«Когда картинки с лицами членов комиссии исчезли с экрана, я увидела перед собой только свой слайд. В этот момент мне показалось, что меня никто не слушает и не видит. А когда я закончила свой доклад и лица людей внезапно опять появились на экране, я была искреннее удивлена: "Вы еще здесь и меня кто-то слышит и видит?"»

Что собой представляет формат дистанционной защиты и на что стоит обратить внимание, готовясь к этой процедуре? Рассказывает Дарья Крылова, выпускница факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

В период пандемии в обществе возник больший интерес к научной информации. В этих условиях научная журналистика получила дополнительную степень свободы и востребованности. Андрей Ваганов, ответственный редактор приложения «НГ-наука» «Независимой газеты» рассказал «Журналисту» о работе научного журналиста и о просветительской миссии научной журналистики сегодня во всем мире.

«Если бы не задача «разобрать текст», я бы прекратила чтение сразу после лида». Иногда выводы в текст строятся не на конкретных фактах, а на «богатом» жизненном опыте автора. Как этого избежать, разбираемся вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Представители полиграфического бизнеса несколько раз призывали правительство внести отрасль в перечень пострадавших, а печатные СМИ — в список товаров первой необходимости и обеспечить предприятия финансовой поддержкой. Решение принято. Как оно повлияет на ситуацию?

Позвонил Василию Лановому с просьбой об интервью.

— Я не смогу, я в Питер уезжаю.

— Но вы же вернетесь?

— Ну, я надеюсь, — с некоторой грустью рассмеялся он.

Продолжаем цикл заметок Дмитрия Ромендика.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара «Хорошо ли быть фрилансером? Где найти работу. Кем может работать журналист на удаленке»