Дайджест на выходные #170

Как защищать свои источники
Человек попросил журналиста о конфиденциальности, а чиновники или правоохранители требуют от редакции раскрыть его имя. Как быть? Разбираемся в правовых тонкостях ситуации вместе с экспертами Центра защиты СМИ.
Креатив во время пандемии
Пересказ свежего номера по телефону, домашние задания для читателей, прямая линия с главным редактором и котосоветы — мы узнали у редакций, какие идеи им удалось реализовать в период пандемии и какой отклик они получили.
Подкасты для медиа. Настоящее и будущее
Подкасты легко запустить и сложно развивать, однако именно они могут стать для медиа новым каналом коммуникации с аудиторией. Рассказываем, каковы перспективы подкастов на рынке и как на них повлияла пандемия.
Вебинар «Стратегия по цифровым доходам и диверсификация: успешный кейс»
Вебинар «Стратегия по цифровым доходам и диверсификация: успешный кейс» пройдет 23 июня в 12:00.
Темы вебинара:
• выбор стратегии подписки на цифровую версию газеты,
• культурная революция в редакции,
• выстраивание непосредственных отношений с подписчиками,
• готовность пользователей платить за качественный контент,
• глубокий анализ предпочтений подписчиков,
• опыт продвижения платной подписки в интернете,
• первая 1000 платных подписчиков.
О спикере: Юрий Таранцов, генеральный директор ИД «Свободная пресса» (г. Воронеж).
Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.
Посткоронный марш: что поняли медиа за время вируса
Рассказываем о том, как к затяжному периоду пандемии адаптировались российские и зарубежные медиа и какие уроки они для себя вынесли. Внутри — господство онлайна, неожиданный праздник на улице печатных медиа и разоряющиеся рекламодатели.
Опрос ЖУРНАЛИСТА и номер в подарок
Друзья, мы хотим узнать, какие направления и темы, реализуемые в ЖУРНАЛИСТЕ, наиболее вам интересны. В нашем опросе вы можете выбрать одно или несколько из предложенных направлений, а также рекомендовать свою тему номера. Каждому участнику опроса, чью тему выберет редакция, мы пришлем бумажный номер журнала с его темой.
Напомним, что темами номеров уже становились спецпроекты, радиожурналистика, отношения между СМИ и пресс-службами, страхи журналистов, экологическая журналистика, самоцензура, журналистика и право и т.д.
«Вы у меня зависли, повторите вопрос». Как проходят защиты диссертаций и дипломов удаленно
«Когда картинки с лицами членов комиссии исчезли с экрана, я увидела перед собой только свой слайд. В этот момент мне показалось, что меня никто не слушает и не видит. А когда я закончила свой доклад и лица людей внезапно опять появились на экране, я была искреннее удивлена: "Вы еще здесь и меня кто-то слышит и видит?"»
Что собой представляет формат дистанционной защиты и на что стоит обратить внимание, готовясь к этой процедуре? Рассказывает Дарья Крылова, выпускница факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.
Андрей Ваганов: «Научпоп — это прививка от мракобесия»
В период пандемии в обществе возник больший интерес к научной информации. В этих условиях научная журналистика получила дополнительную степень свободы и востребованности. Андрей Ваганов, ответственный редактор приложения «НГ-наука» «Независимой газеты» рассказал «Журналисту» о работе научного журналиста и о просветительской миссии научной журналистики сегодня во всем мире.
Клуб продвинутого журналиста: самовыражение вместо журналистики
«Если бы не задача «разобрать текст», я бы прекратила чтение сразу после лида». Иногда выводы в текст строятся не на конкретных фактах, а на «богатом» жизненном опыте автора. Как этого избежать, разбираемся вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.
Полиграфический бизнес отчасти признали пострадавшей отраслью. Теперь станет легче?
Представители полиграфического бизнеса несколько раз призывали правительство внести отрасль в перечень пострадавших, а печатные СМИ — в список товаров первой необходимости и обеспечить предприятия финансовой поддержкой. Решение принято. Как оно повлияет на ситуацию?
#ДарагаяРедакция. Почему плохой текст писать приятнее и выгоднее, чем хороший
Позвонил Василию Лановому с просьбой об интервью.
— Я не смогу, я в Питер уезжаю.
— Но вы же вернетесь?
— Ну, я надеюсь, — с некоторой грустью рассмеялся он.
Продолжаем цикл заметок Дмитрия Ромендика.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА
• Запись вебинара «Хорошо ли быть фрилансером? Где найти работу. Кем может работать журналист на удаленке»