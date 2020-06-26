Дайджест на выходные #171

Журналистское портфолио: с чего начать молодому автору

Журналистика — свободная профессия, в нее может прийти любой талантливый автор. С другой стороны, свободный вход в профессию подразумевает и трудности — в частности, высокую конкуренцию на рынке труда. Соискателей много, а значит, работодателям приходится внимательнее вглядываться в профессиональное портфолио молодых специалистов, отбирать наиболее мотивированных и активных. Рассказываем, зачем нужно портфолио и как правильно его наполнять.

Как цифровизация помогает редакции минимизировать потери от пандемии

Во время пандемии многие издатели столкнулись с падением подписки, продаж рекламы, отсутствием тем и другими проблемами. Генеральный директор издательского дома «Мир Белогорья» уверен, что любой кризис — это еще и вызов, и новые возможности, и необходимость выходить из зоны комфорта. Он рассказал, как использовать это время с пользой.

Подкасты для медиа. Настоящее и будущее

Подкасты легко запустить и сложно развивать, однако именно они могут стать для медиа новым каналом коммуникации с аудиторией. Рассказываем, каковы перспективы подкастов на рынке и как на них повлияла пандемия.

Ада Горбачева: «Хотела бы написать о том, как у нас все становится лучше»

Журналисты, пишущие о проблемах общественного здоровья, сегодня востребованы как никогда. Им верят больше, чем чиновникам. Именно они рассказывают о логике развития событий, «подводных камнях» и существующих возможностях преодоления эпидемии. На наши вопросы ответила бессменная ведущая полосы «Здоровье» «Независимой газеты» Ада Горбачева.

Опрос ЖУРНАЛИСТА и номер в подарок

Друзья, мы хотим узнать, какие направления и темы, реализуемые в ЖУРНАЛИСТЕ, наиболее вам интересны. В нашем опросе вы можете выбрать одно или несколько из предложенных направлений, а также рекомендовать свою тему номера. Каждому участнику опроса, чью тему выберет редакция, мы пришлем бумажный номер журнала с его темой.

Напомним, что темами номеров уже становились спецпроекты, радиожурналистика, отношения между СМИ и пресс-службами, страхи журналистов, экологическая журналистика, самоцензура, журналистика и право и т.д.

Памяти Александра Кабакова

«Вся моя антисоветчина писалась, конечно, не просто «в стол», существование ее я строго засекретил, даже близким друзьям не давал читать — забудут машинопись в метро, а те, кому следует, как-нибудь по шрифту вычислят мою старенькую портативную «Москву». Но поскольку тщеславие и сочинительская эйфория распирали, то друзей приглашал к себе домой, человек десять, в основном коллег по юмористическому цеху — среди них таких будущих звезд гражданского глагола, как Иртеньев и даже, кажется, Шендерович, — и читал им вслух. Таким способом обнародования определялся размер текстов — чтобы можно было прочитать за вечер, прерываясь на рюмку-другую водки под приготовленные женой бутерброды…»

Журналист и писатель Александр Кабаков умер в апреле 2020-го. Два года назад по просьбе журнала «Русский пионер» он вспоминал события тридцатилетней давности. Публикуем эти воспоминания с небольшими сокращениями.

Французский язык как ключ к профессии или путь журналиста в зарубежные СМИ

Как знание иностранного языка, мечта и одна маленькая случайность смогли привести журналиста из «Утра Петербурга» в парижское театральное издание? Своим опытом обучения и работы за рубежом поделилась Ульяна Дорохина.

Опрос об образовании в Медиа SMM

Медиаменеджер и специалист по соцсетям для СМИ Илья Лочканов готовит новый курс для журналистов, редакторов и сотрудников медиа по созданию информационных проектов в социальных сетях и просит всех, кто имеет отношение к сфере журналистики пройти небольшой опрос на 4-5 минут и помочь ему тем самым в разработке курса.

Естественно, всё это не просто так: всем прошедшим опрос Илья в течении пары дней пришлёт в знак благодарности шаблон контент-плана для ведения сообществ в социальных сетях, который он разработал.

Объединенный журфак. Вопросы после лекции

Проект «Объединенный журфак» расширяет свои границы. Его участниками стали студенты-журналисты, которые задали свои вопросы авторам видеолекций.

В первой видеобеседа поучаствовала Анна Медведева, главный редактор портала Агро XXI, автор видеолекции «Нескучная агрожурналистика».

Семинар для журналистов российских локальных медиа в Берлине

Институт медиа и коммуникаций Свободного Университета Берлина приглашает 15 журналистов из российских локальных медиа в Берлин для участия в пятидневном практическом семинаре.

Программа включает в себя общение с экспертами из Германии и России, экскурсии в немецкие редакции, публичные дискуссии и практический тренинг.

Заявку можно подать до 30 июня, проезд и проживание оплачиваются.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара «Стратегия по цифровым доходам и диверсификация: успешный кейс»