Дайджест на выходные #171

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Матерому журналисту кажется безумным, что его социально значимое расследование получает сто просмотров, а видеоролик о том, как подросток скатал из тысячи мотков скотча огромный шар, — несколько миллионов. Но на самом деле в этом нет никакого противоречия. В условиях бесконечного выбора и диктатуры соцсетей и агрегаторов люди просто не будут тратить время на темы и истории, которые считают важными только журналисты — и не могут эту важность хоть в сколько-нибудь увлекательной форме донести.

Вовлечение аудитории — главная тема июльского номера.

Цифровая версия уже на сайте.

Как региональному медиа создать сообщество без высоких технологий и бюджетов

Как небольшими силами заставить работать сообщество вокруг регионального медиа без высоких технологий и бюджетов — рассказываем на примере информационного портал Oskol.City.

Вопросы после лекции. Алексей Гудошников

Проект «Объединенный журфак» расширяет свои границы. Его участниками стали студенты-журналисты, которые задали свои вопросы авторам видеолекций.

Свои вопросы Алексею Гудошникову, ведущему радиостанции «Говорит Москва», телеканала «Звезда» и автору лекции «Особенности подготовки разговорной программы на радио», задали студенты третьего курса факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха Алиева Фатима, Анна Кузеванова и Тамара Мозговая.

Как повлиял коронакризис на голландские медиа и журналистику

Пандемия отразилась на голландских медиа довольно неравномерно, благодаря чему есть явные победители и проигравшие. Только долгосрочные журналистские бизнес-модели, построенные на качественном контенте и доверительных отношениях с постоянными подписчиками смогли пока сохранить финансовую стабильность и независимость.

О том, как голландская журналистика приспособилась к новой реальности и с какими проблемами она столкнулась, рассказала корреспондент ЖУРНАЛИСТА в Нидерландах Елена Богдан.

Спортивный журналист в колесе истории

В День спортивного журналиста рассказали о спортивной прессе и борьбе за её независимость.

Вебинар «Разбор Telegram-каналов СМИ. Теория и практика»

На вебинаре 7 июля руководитель медиапроекта «Планёрка» Александр Литвинов разберет ваши telegram-каналы и поделится полезной теорией. Подробности и регистрация — на сайте.

«Соучастники» XXI века: краудфандинг в «Новой газете»

Год назад, как и многие, «Новая газета» оказалась в непростой финансовой ситуации и запустила краудфандинговый проект. О том, как он работает, рассказала Надежда Прусенкова: «Мы назвали нашу кампанию «Стань соучастником», прекрасно понимая, что такая игра слов — это наша с вами реальность, где поддержка независимых СМИ требует смелости и может иметь последствия».

Вопросы после лекции. Марина Загидуллина

Публикуем интервью и видеобеседу с Мариной Загидуллиной, автором лекции «Медиаэстетика сенсорики: что такое виртуальная гаптика».

Подписчики уйдут, а проблемы останутся. На что обратить внимание изданиям после пандемии

Карантинные меры вынудили медиакомпании скорректировать свою работу, в том числе с цифровыми подписками. Однако влияние COVID-19 на рост подписчиков будет краткосрочным, полагает первый вице-президент по работе с клиентами Schibsted Тор Якобсен и объясняет, на какие аспекты изданиям стоит обратить особое внимание: «Мой совет: не брать в расчет увеличение числа подписчиков из-за пандемии, а обратить внимание на четыре основных фактора роста, которые помогут повысить стоимость вашего бренда в будущем».

«Что за говно слушает эта быдлота?» Как медиа работать с комментариями

Если вы оставляете для своих читателей возможность комментировать редакционные материалы, негатива избежать не удастся. Но в первую очередь негатив дает вашему изданию охваты и повышает вовлеченность аудитории. Рассказываем о видах комментариев и ключевых стратегиях СМИ по работе с ними.