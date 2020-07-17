Дайджест на выходные #173

Redefine: коммерческие спецпроекты на фоне кризиса

Медиахолдинг Redefine, в который входят The Village и Wonderzine, сумел и в условиях кризиса создать успешные коммерческие спецпроекты. Издатель Алексей Амётов рассказал, чем нас одарила пандемия, чем хороши хулиганские проекты и почему от замены слов в названии меняется сфера деятельности.

Боитесь, что роботы и алгоритмы лишат вас работы? Пять успокоительных таблеток

Скоро зловещие машины заменят всех авторов и редакторов. Вот-вот наступит эра бездушных текстов. Искусственный интеллект, алгоритмы, роботы — такими страшилками пугают друг друга журналисты, зачастую не понимая специфики темы. Мы углубились в тему и нашли аргументы, которые смогут умерить тревогу.

Благодарность — новый способ вовлечения аудитории

Новое исследование поведения пользователей в интернете доказывает, что благодарность стимулирует людей действовать. Некоторые медиа, в которых есть подписки на платные рассылки, стали рассылать сообщения с благодарностями за подписку и разъяснениями о том, чем помогает эта плата за рассылки и почему она необходима.

Возможно, самое важное во внедрении благодарности — то, что оно может сделать чтение новостей менее тягостным занятием и заставить читателей почувствовать, что их время, вложенное в новости, ценится.

5 материалов для поступающих на журфак

В вузах уже стартовали приемные кампании, и мы собрали для вас 5 материалов о поступлении на журфак:

Объединенный журфак. Тренды в медиа

Тема очередной видеолекции проекта «Объединенный журфак» — «Тренды в медиа».

То, что происходит с медиа в последние годы, — это настоящая революция. Изменилась роль социальных сетей, появились новые каналы коммуникации, внезапно завоевавшие внимание миллионов людей, развивается гражданская журналистика и новая искренность. И, как любая тотальная революция в коммуникации, эта — касается каждого. После пандемии мир будет другим — это стало трюизмом. Однако изменение мира прежде всего коснется коммуникативных практик. Мы с вами уже разговариваем чаще всего посредством Zoom и Скайпа, научились дистанционно делать многое, и флешмобы с одновременными завтраками друзей в разных концах города стали общим местом. В новой лекции «Объединенного журфака» Татьяна Каминская рассказывает о трендах в медиа.

Лектор: Татьяна Каминская, доктор филологических наук, заведующая кафедрой журналистики Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, профессор Департамента Медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, член Союза журналистов.

Вебинар «Подкасты для медиа: возможности в кризис» пройдет 21 июля

21 июля Эльнара Петрова, генеральный директор «Агентства экспертного маркетинга NextMedia», автор и ведущая NextMedia Podcast, проведет вебинар «Подкасты для медиа: возможности в кризис».

Проверяем отзывчивость чиновников в соцсетях

Мы разослали обращения от имени граждан в социальных сетях и запросы от редакции с реально интересующими нас вопросами в 21 министерство и 50 служб.

Эпидемическая ситуация в стране и режим самоизоляции внесли свои коррективы в исследование, поэтому полученные результаты нельзя назвать «чистыми». Но даже с учетом этих факторов нам удалось получить интересные данные и узнать о секретах успешного сотрудничества с пресс-службой.

Национальный конкурс на лучший материал о молодежных проблемах

Благотворительный Фонд имени Юрия Щекочихина совместно с журналом «Журналист» объявляет национальный конкурс о молодежных проблемах «Легко ли быть молодым?».

Основная задача конкурса — расширение пространства дискуссии о молодежи, поиск новых имен и новых героев, адресов новых социальных практик. Мы надеемся услышать голоса молодых, узнать, что молодые журналисты и блогеры пишут о своих сверстниках, о взаимоотношении поколений, о будущем.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные журналисты, блогеры, а также редакции, освещающие молодежные темы. Дедлайн — 10 сентября.

Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Людмила Васильева

В рамках проекта «Объединенный журфак» студенты поговорили с Людмилой Васильевой, автором лекций «Креативные формы и методы подачи журналистских текстов» и «Событийный информационный повод».

Диффамация без лица

Если очень хочется привлечь оппонента к ответственности за ущерб доброму имени, но для этого не хватает данных, в ход могут пойти даже домыслы. Может ли редакция получить иск, если фамилия в спорном тексте не называется, объясняет эксперт-лингвист Анастасия Акинина.

SMM в медиа: как создавать контент для соцсетей

О том, почему пара десятков верных читателей могут быть важнее многомиллионной аудитории, как организовать работу SMM-отдела у себя в редакции и какую платформу лучше всего осваивать именно сейчас, рассказала Виктория Бубнова. Сейчас она руководит SMM-редакцией в МИЦ «Известия», работает над проектом РЕН ТВ Новости, а прежде занималась соцсетями на телеканале «Пятница», «360», и в газете «Комсомольская правда».