Дайджест на выходные #174

Как работает расследовательское медиа «Проект»

Российское расследовательское медиа «Проект» появилось в 2018 году и уже успело выпустить расследования о многих высокопоставленных людях. Мы поговорили с сотрудниками «Проекта» и узнали, как слежка за голубями поможет подготовить материал, почему чем выше должность чиновника, тем безопаснее журналисту, под которого он копает, к чему может привести годовое изучение Росреестра и где записывать подкаст, если нет своей студии, но очень хочется.

О том, когда уместно художественное оформление, рассказал Сергей Мешавкин.

Как цифровые издания помогают формировать читательские привычки

Цифровые версии печатных изданий сейчас переживают свой звездный час. Они вышли за рамки простого PDF без кликабельных статей. Даже новостные рассылки могут считаться изданиями в цифровом мире, поскольку чаще всего они имеют характерный контент и заданный ритм публикаций.

Печатная газета была успешным продуктом в течение сотен лет из-за некоторых уникальных особенностей. У издания есть начало и конец: это то, что читатели все еще ищут сегодня. Согласно исследованию Twipe, половина потребителей новостей предпочитают читать новости в постоянно обновляющемся потоке, в то время как другая половина предпочитает продукты, которые имеют начало и конец. По этой причине новостные рассылки и подкасты в последние годы пользуются спросом. Также издания предоставляют ценную услугу: читателям не нужно тратить время, чтобы решить какие истории важнее и в каком порядке их читать; многие считают, что это стоит того, чтобы заплатить.

5 материалов для поступающих на журфак

В вузах уже стартовали приемные кампании, и мы собрали для вас 5 материалов о поступлении на журфак:

Новости права — перспективная ниша для СМИ

Более миллиона зарегистрированных адвокатов, миллионы судебных исков и тысячи юридических фирм — в Бразилии за новостями права следят все. Местные журналисты увидели здесь незанятую рыночную нишу и создала JOTA — интернет-ресурс, освещающий деятельность судебной, исполнительной и законодательной власти. Сооснователь сайта Фелипе Селигман рассказал о работе издания.

5 статей для редактора

Пролили свет на работу редактора и собрали для вас 5 материалов с профессиональными советами.

Как COVID-19 отразился на подписных стратегиях

В начале года Reuters Institute for the Study of Journalism выяснил, что для лидеров медиарынка ориентация на читательскую подписку как основной источник дохода стала приоритетной стратегией в 2020 году. Пандемия лишь подтвердила этот факт. Предлагаем вам ознакомиться с 7 изменениями в подписных стратегиях, которые стали последствием коронакризиса.

5 способов улучшить свою карьеру после потери работы

Из-за пандемии повысился спрос на качественную журналистику, но из-за нее же случился кризис в мировой экономике, а волна увольнений обрушилась и на мир средств массовой информации. Если вы, как и тысячи других журналистов, потеряли работу, вот несколько способов продолжить свою карьеру, несмотря на кризис.

Первая онлайн-смена «Орлёнка»: как медиацентр лагеря работал над контентом в пандемию

Лето для социальных сетей детского лагеря обычно самый насыщенный инфоповодами период. Но не в этом году. Четвертую, пятую и шестую смены «Орленка» отменили из-за пандемии коронавируса. А значит, писать, как проходит отдых орлят, уже не представлялось возможным. О том, как в группе «Орленка» ВКонтакте провели онлайн-смену с инста-зарядкой и к чему привело полное изменение контент-плана, нам рассказала Тамара Рогачева, руководитель отдела SMM медиацентра.

COVID-19 вредит психическому здоровью журналистов

Согласно исследованию Института изучения журналистики Reuters и Университета Торонто, журналисты, освещающие тему COVID-19, проявляют признаки тревоги и депрессии. Даже опытные репортеры, работающие на крупные, хорошо финансируемые СМИ, зачастую с трудом справляются с требованиями, предъявляемыми к репортажам о пандемии. Подробности исследования — в нашем материале.

СМИ выступили против штрафов за мат в гиперссылках от Роскомнадзора

Российские федеральные и региональные СМИ обратились к новому главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разъяснить наказания за размещение гиперссылок на материалы, содержащие нецензурную брань. Руководители медиа считают, что такая практика противоречит законодательству и ущемляет свободу журналистов.

Обращение к Андрею Липову подписали целый ряд СМИ, входящих в альянс «Синдикат-100»: «Дождь», «Эхо Москвы», «Новая газета», Тайга.инфо, Znak, «МБХ медиа», ТВ2, «Открытые медиа», «7×7» и другие.

