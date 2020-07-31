Дайджест на выходные #175

Тематические издания как отдушина в пандемию

Главной темой для СМИ уже пятый месяц остается коронавирус. Но как при этом выживают издания, которые не могут бесконечно показывать статистику заболевших, а должны писать о путешествиях, спорте, культуре? ЖУРНАЛИСТ опросил редакторов тематических медиа и узнал, почему нишевость — это плюс даже в такое нестабильное время.

VTimes — новые «Ведомости»

Бывшая команда газеты «Ведомости» этой осенью запустит медиа под названием VTimes, точная дата еще неизвестна.

По словам журналистов, СМИ будет освещать не только деловую тематику, известную по «Ведомостям», но и здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал. Советником нового медиа станет основатель «Ведомостей», голландский медиаменеджер Дерк Сауэр.

Timewall — новая разновидность paywall

Полтора года назад на BoiseDev — сайте о новостях столицы штата Айдахо Бойсе — по инициативе издателя был запущен timewall — подборки, которые сначала доступны членам клуба, а затем после нескольких часов — широкой публике. Это дает выгоду членам клуба, но и не разочаровывает незаплатившего читателя, так как он не видит недоступных материалов.

Cancel Culture — феномен нового мира

«Отмена культуры» или Cancel culture — явление, ставшее популярным в последние несколько лет. Что это такое, за что его критикуют и почему вокруг него не утихают дискуссии — в нашем материале.

Как за последние 20 лет ужесточились уголовные преследования журналистов

РБК проанализировал данные о делах, возбужденных в отношении журналистов в России, и выяснил, что их количество растет из года в год.

В 1997-2015 годах в течение года в уголовных преступлениях обвиняли не более пяти сотрудников СМИ. С 2016 года это число начало расти, в 2018 году были заведены дела на девятерых журналистов, а в течение 2019 года — уже на 16. В том числе — на корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, редактора газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева и псковскую журналистку Светлану Прокопьеву.

Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова считает, что увеличение числа преследований журналистов связано с изменением отношения государства и спецслужб к информации и сейчас с их стороны происходит демонизация информационной сферы.

Очень удобно читать короткие новости под столом

За последние три месяца Telegram-канал «Делового Петербурга» стал заметным источником информации на местном рынке новостей. Мы узнали у автора перезапуска, в чем секрет успеха в мессенджере и кто читает городские новости в Telegram.

Анастасия Юдина: «Журналисты делали все возможное, чтобы новости выходили»

«Представьте себе, утром ведущая сама себя должна была причесать и накрасить, что в домашних условиях сделать крайне сложно», — о том, как тележурналисты в самоизоляции добывали информацию и выходили в эфир, ЖУРНАЛИСТУ рассказала Анастасия Юдина, начальник отдела выпуска дирекции информационного вещания телеканала «Звезда».

5 фильмов о журналистах, основанных на реальных событиях

• «Вся президентская рать», 1976 год

• «Афера Стивена Гласса», 2003 год

• «Телесеть», 1976 год

• «В центре внимания», 2015 год

• «Секретное досье», 2017 год

«Загрузки возобновились»: подкастинг выдержал кризис первой половины 2020

На протяжении многих месяцев пандемия удерживала мировые рынки в состоянии кризиса, не оставляя и шанса рынку цифровой рекламы. Однако если последняя только приходит в себя, пытаясь шаг за шагом вернуться к нормальному функционированию, то подкаст-индустрия уже работает в почти привычном режиме. Рассказываем, что происходит на рынке подкастов и есть ли там деньги..

Два спецпроекта, которые укрепят взаимосвязь газеты и читателя

Проведение спецпроектов для «Ирбейской правды» — это повышение имиджа газеты, получение обратной связи, увеличение числа подписчиков и доходов от продаж. Подробно рассказываем о двух инициативах издания.

Что делать, если ваш ресурс атаковали киберзадиры?

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