Дайджест на выходные #176

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Мы сделали удаленку главной темой августовского номера, чтобы обсудить с вами все ее преимущества и недостатки, собрать полезные советы для редакций и вместе нащупать то будущее в организации труда,к которому мы несемся на всех парах.

Цифровая версия уже на сайте.

Марк Томпсон, генеральный директор NYT: «Сегодня наступает определяющий момент для всех СМИ»

Опыт The New York Times говорит о том, что СМИ может успешно существовать в основном за счет подписки, а не рекламы. Издание справляется с пандемией без каких-либо финансовых затруднений. Однако даже там задумались над тем, как эффективно организовать работу всех сотрудников из дома, как вернуть постоянных рекламодателей и как переформатировать работу издательства под своих подписчиков в новых рыночных реалиях.



Как отличить общественный интерес от светского любопытства

Жареные факты, скандальные подробности, слежка за звездами и политиками — так выглядит в глазах многих обывателей работа журналиста. Но вторгаться в частную жизнь приходится далеко не только папарацци и репортерам желтой прессы. Без этого были бы невозможны самые серьезные и значимые журналистские расследования. Что дает журналистам право на такой шаг? Объясняют Галина Арапова и Роман Жолудь.

Журналист (?) следующего десятилетия — какой он

Кто будет определять мир медиа в 2030-м и что потребуется от этих сверхчеловеков?

Татьяна Колобанова: «В вопросах политики авторитетов для нас нет»

Журнал DOXA является одним из самых цитируемых студенческих медиа в России. Студентка ВШЭ рассказала о работе в издании, акциях в поддержку арестованных студентов и помощи во время пандемии.

Как лечить синдром «профессионального выгорания»: 5 шагов

Недовольство собой, разочарование, эмоциональное опустошение, головные боли и постоянная усталость. Если эти симптомы вам знакомы, значит вы не понаслышке знаете, что такое профессиональное выгорание. Делимся простыми правилами, которые помогут не получить тяжелые ожоги, даже если вы горите на работе.

Клуб молодого журналиста: интервью без цели

«У этого интервью была тема, но не было цели». Как не упустить в интервью «болевые точки» и правильно его оформить — в очередной разборе старшего преподавателя кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инны Тимченко.

Что можно публиковать о детях в СМИ

Когда не нужно разрешение родителей или опекунов на съемку ребенка, как выглядит письменное согласие родителей на публикацию персональных данных и какие категории несовершеннолетних находятся под особой защитой от любопытных глаз? Рассказывают Роман Жолудь и Светлана Кузеванова.

Чек-лист: 7 правил этножурналистского текста

Проверяем себя на нетерпимость и однобокость. Чтобы к вашему тексту нельзя было придраться, ЖУРНАЛИСТ подготовил краткую инструкцию: что не забыть сделать при подготовке материала на межнациональную тему.