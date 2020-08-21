Дайджест на выходные #178

Как журналистка из Кузбасса делает независимое СМИ

Основатель и главный редактор сайта «Новости Киселевска» Наталья Зубкова — одна из немногих независимых журналистов в небольшом городе Кузбасса. Благодаря ей мировой резонанс получила история жителей поселка Подземгаз, которые попросили убежища у премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за тяжелой экологической ситуации. Коллеги называют Зубкову «человек-сайт», а чиновники пишут на нее жалобы в правоохранительные органы.

В интервью Наталья рассказала, почему независимая журналистика для нее — это экстремальное хобби, как приходится бороться с нападками властей и зачем она продолжает освещать жизнь Киселевска.

Кровь, кишки и расколбасило, или почему растет спрос на хорошие новости

Согласно Google Trends, во время вспышки коронавируса поиск «хороших новостей» увеличился в несколько раз, но сейчас интерес падает. Мы выяснили, действительно ли читатели не любят позитивные истории и как выживают медиа, которые отказались от негатива: «Один из плюсов хороших новостей — это незанятая ниша. Всегда найдутся те, кто напишет об аварии, но не все сделают вдохновляющий текст о добром сильном человеке».

Как приручить удаленку

Эпоха пандемии, сколько бы трудностей она ни принесла, дала возможность задуматься: а так ли нужно возвращаться в офис? Может, пора сменить насиженное за годы кресло и рабочий компьютер на удобный диван с ноутбуком? Если подобные мысли всерьез одолели, этот материал — для вас. Собрали советы сотрудников The Washington Post, Forbes, U. S. News и CNN — и теперь рассказываем, как стать мастером спорта по удаленной работе.

Вебинар «Краудфандинг на Planeta.ru для медиапроектов» пройдет 25 августа

Вебинар «Краудфандинг на Planeta.ru для медиапроектов» пройдет 25 августа в 12:00.

Темы вебинара:

• Краудфандинг ≠ пожертвования. Это предложение стать участником чего-то важного, а не просьба денег с протянутой рукой;

• Народное финансирование — это не только возможность привлечь деньги, но и способ создать сплоченное, верное проекту сообщество;

• Краудфандинг — это краш-тест идеи. Возможность напрямую общаться со своей аудиторией и понять, чего «стоит» ваша инициатива.

О спикере: Илья Кудинов, крауд-продюсер Planeta.ru, координатор проектов правозащитной сети «Так-так-так», Новосибирск.

Стоимость: 1900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Чем больше у поста лайков и репостов, тем менее критично к нему относятся пользователи соцсетей

Группа исследователей из Гарвардского университета изучила влияние количества лайков и репостов на склонность читателей делиться контентом и проверять факты. Делимся результатами исследования.

Клуб молодого журналиста: авторская лень

«Самая главная ошибка автора — нежелание погрузиться в тему, разобраться в деталях, проработать ее глубже, чем бездумно переписать пресс-релиз». Разбираем очередной текст вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Школа фельетона: Дмитрий Минаев

Поэт Дмитрий Дмитриевич Минаев творил полтора века назад, а почитать — так как будто написано вчера вечером, после очередного сеанса федерального телезомбирования. Ему и посвящается наше очередное занятие в школе фельетона.

Урок автоматизированного фактчекинга: верните людей

Исследователи из Duke Tech и Check Cooperative получили $1,2 млн на автоматизацию фактчекинга. Команда, состоящая из журналистов, ученых и разработчиков приложений, за три года создала несколько прорывных продуктов. Например, приложение Squash, которое проверяет утверждения политика в реальном времени, прямо во время выступления, а также различных ботов, помогающих журналистам избегать недостоверной информации в текстах. Рассказываем, как это работает.

Как работает новая крауд-платформа для СМИ «Сила слова»

«Сила слова» — краудфандинговая платформа для СМИ, созданная весной 2020 года Альянсом независимых региональных издателей и журналом «7x7». Задача платформы — наладить связь между обществом и журналистами, помочь авторам и изданиям рассказывать о проблемах, организовывать командировки в регионы России. Вместе с администрацией платформы мы разобрались, какие медиапроекты можно размещать для сбора средств на «Силе слова», что нужно прикреплять к заявке, и в чем секрет успеха томского Агентства новостей «ТВ-2», у которого получилось собрать 63 тысячи на экспедицию журналистов.

«АиФ» + аудитория = 2Л (Лояльность/Любовь)

Как работает издательский дом «АиФ» сегодня? Как сохраняет лидерство, противостоит повсеместному тренду снижения тиражей и аудитории печатных продуктов и что делал на пике пандемии и в период постепенного снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19? Об этом расскажут члены команды управленцев «АиФ».

The Village: от приготовления комбучи до выпечки хлебных жаб

Татьяна Симакова, главный редактор The Village, рассказала о том, чем редакция занималась на самоизоляции, почему необходим информационный детокс и как читатели помогают изданию.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара «Региональные СМИ vs локальные паблики»