Дайджест на выходные #178

Секреты обратной связи в онлайне

За время вынужденной удаленки каждая редакция могла испытать на прочность свои навыки взаимодействия в онлайне. В таких ситуациях неизбежно возникают вопросы вроде «а понятно ли я объясняю?» или «доволен ли руководитель моей работой?». Сотрудники «7x7», The Village и «Таких дел» поделились с нами своим опытом по работе на дому и посоветовали, как правильно давать корреспондентам обратную связь, если возможности встретиться нет.

В начале месяца новостной сайт Axios опубликовал статью, посвященную последним изменениям в инфосреде Instagram. Как заявили авторы, тенденции связаны с содержательной наполненностью публикаций. Если раньше платформа была местом, где все делились снимками еды и фотоотчетами из путешествий, то теперь она становится мощным инструментом информирования и пропаганды.

Мы ознакомились с исследованием и проверили, следуют ли трендам российские Instagram-пользователи.

Как выстроить доверительные отношения с аудиторией: почему СМИ стоит обучать читателей медиаграмотности

Журналистика уже не просто предоставляет читателю факты, — она объясняет, как с ними работать и отличать достоверную информацию от фейковой. Мы ознакомились с рекомендациями отечественных и зарубежных профессионалов по повышению медиаграмотности и делимся ими с вами.

Колумнист The Drum Шон Лим рассказал, смогут ли издания выжить без подписной модели монетизации. Если кратко, то «всё сложно».

В новом исследовании центра Джоан Шоренштейн «Честно говоря: независимые СМИ России в путинскую эру» научный сотрудник Энн Купер описала процесс возникновения и эволюцию негосударственных российских медиа: с последних десятилетий СССР до сегодняшнего дня. По ее мнению, пока правительство держит телевидение в ежовых рукавицах, «современные российские СМИ больше не являются полностью зависимыми от государства».

Мы ознакомились с результатами исследования и подробно изучили главы доклада, посвященные работе отечественных СМИ в период пандемии.

На своей странице в Твиттере Би-би-си Спорт опубликовали обращение к подписчикам, призывающее включиться в борьбу с троллингом спортсменок: «Если вы видите в комментариях проявления нетерпимости в отношении расы, цвета кожи, пола, национальности, этнической принадлежности, инвалидности, религии, сексуальной ориентации, возраста или класса, пожалуйста, отправьте ссылку на этот комментарий нам на электронную почту».

30% лучших британских спортсменок регулярно подвергаются атакам хейтеров в соцсетях, и это вдвое больше, чем пять лет назад.

Владислав Куликов, обозреватель отдела права Российской газеты, — о настоящих журналистах, войне с блогерами и смысле профессии: «Читателю не так важно, кто первый сообщил новость, ему важно: кто сообщил лучше и своевременней».

Самоизоляция вынудила медиа искать новые форматы. Находясь дома, журналисты информационного делового портала 73online.ru в качестве эксперимента проводили вечерние стримы. Мы узнали, что из этого получилось.

«Такие люди скрупулезны, в хорошем смысле — зануды, которые не боятся рутины с данными и таблицами. Они внимательны к цифрам, любят структурировать данные, постоянно строят таблички, видят изменения в сложившихся данных, чувствуют тренды, движения, изменения этих данных». Два авторитетных эксперта в области больших данных рассказали, как организовать работу в редакциях с данными.

«Интерсакс» — информагентство вымышленных новостей, предлагающее читателям «альтернативную картину дня». Мы пообщались с его главным редактором и узнали, какие у агентства отношения с законом о фейковых новостях, попадаются ли СМИ на выдуманные новости и как «Интерсаксу» удается предугадывать события.

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