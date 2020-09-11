Дайджест на выходные #180

В чем сегодня проявляется солидарность журналистов

«Если вы убьете одного журналиста, то его коллеги продолжат его работу и напишут в десять раз больше историй, чем он, если бы был жив».

В 1958 году в Бухаресте на 4-м конгрессе Международной организации журналистов был учрежден Международной день солидарности журналистов. Основанием для определения даты послужили события, связанные с казнью 8 сентября 1943 года чехословацкого журналиста, антифашиста Юлиуса Фучика.

Начинается прием заявок на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы — 2021»

До 31 октября принимаются заявки на участие в проекте «Золотой фонд прессы-2021».

В 2020 году проект «Золотой фонд прессы» расширяется и представляет новый конкурс «Золотой фонд прессы 2.0» для сайтов и аккаунтов в социальных сетях средств массовой информации и корпоративных медиапроектов PR-служб.

Участвуя в проекте, издания имеют уникальную возможность получить независимую оценку экспертов медиаотрасли, профессиональные рекомендации по устранению недостатков, повышению качества, конкурентоспособности изданий, монетизации контента, принять участие в работе ежегодного Делового форума СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития».

Стоимость регистрационного взноса при подаче заявки и оплате до 30 сентября — 16 800 руб., с 1 октября — 19 200 руб.

Участники проекта «Золотой фонд прессы-2021» могут принять участие в работе Делового форума и воркшоп-практике, которые пройдут 19-21 октября 2020 года, БЕСПЛАТНО.

Что мешает развиваться тематическим изданиям

Количество нишевых печатных изданий в России уменьшается ежегодно. Как живут сегодня те, кто задает (или должен задавать) тон в своих отраслях, и что мешает развиваться специализированным СМИ? Рассуждает Елена Шитикова.

«Полка» информирует и просвещает

Продолжаем рассказывать о нишевых изданиях. Сегодня — о сайте «Полка», который был задуман как попытка современного взгляда на русский литературный канон. Рассказываем, кто и для кого делает «Полку», а также какие форматы использует издание.

Как ответили на пандемию корпоративные СМИ

Во время коронакризиса тяжело пришлось не только маленьким и независимым медиа. Корпоративным тоже досталось, хотя в большинстве своем они освобождены от борьбы за рекламу и подписку. Мы поговорили с редакторами таких СМИ и узнали, чем полезна удаленка, почему нельзя игнорировать страхи аудитории и что делать, если в цех к рабочим не попасть, а материал нужен.

Работа областного госСМИ в эпоху цифровизации и самоизоляции

Многие региональные газеты сейчас переживают трудности «переходного возраста»: когда издание по-прежнему позиционируется как печатное, но редакция находится в процессе переформатирования. Одно из таких — «Владимирские ведомости». Об особенностях работы областного госСМИ в эпоху цифровизации и самоизоляции мы поговорили с главным редактором издания Юлией Гущиной.

«Развилка»: 7 способов найти тему для материала

Тик-ток, незнакомцы и темы из головы — главный редактор онлайн-издания «Развилка» рассказывает, как искать героев и инфоповоды для своих материалов.

МФЖ еще раз вступилась за Ассанжа накануне новых судебных разбирательств

7 сентября в Лондоне возобноились судебные слушания по экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.

Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланджер заявил, что положительное решение британского суда об экстрадиции Ассанжа а США равносильно его пожизненному заключению. Он призвал международное сообщество и членов Совета Европы обратить внимание на то, что «Великобритания без всякого стыда держит человека, который опубликовал информацию, представляющую общественный интерес».

Как региональным медиа вести инстаграм и привлекать аудиторию

Любому региональному СМИ важно формировать сообщество, и инстаграм — отличный помощник в этом. Мы проанализировали несколько аккаунтов региональных медиа и рассказали про популярные и необычные форматы, которыми пользуются издания в инстаграме. А у вашей редакции есть инстаграм?

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

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