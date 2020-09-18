Дайджест на выходные #181

Мы продолжаем работать на удаленке. Пьеса

Работа на удаленке не проходит бесследно для редакций. Пока одни кайфуют от свалившейся на них свободы и повышают свою продуктивность, другие неуклонно движутся в пучину лени и разгильдяйства. Нюансы новой нормальности — в зум-диалоге выдуманной редакции.

Начинается прием заявок на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы — 2021»

До 31 октября принимаются заявки на участие в проекте «Золотой фонд прессы-2021».

В 2020 году проект «Золотой фонд прессы» расширяется и представляет новый конкурс «Золотой фонд прессы 2.0» для сайтов и аккаунтов в социальных сетях средств массовой информации и корпоративных медиапроектов PR-служб.

Участвуя в проекте, издания имеют уникальную возможность получить независимую оценку экспертов медиаотрасли, профессиональные рекомендации по устранению недостатков, повышению качества, конкурентоспособности изданий, монетизации контента, принять участие в работе ежегодного Делового форума СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития».

Стоимость регистрационного взноса при подаче заявки и оплате до 30 сентября — 16 800 руб., с 1 октября — 19 200 руб.

Участники проекта «Золотой фонд прессы-2021» могут принять участие в работе Делового форума и воркшоп-практике, которые пройдут 19-21 октября 2020 года, БЕСПЛАТНО.

Как государства бьются с социальными медиа за право на цензуру

Традиционные медиа, представители англосаксонской медиаэлиты сегодня оказались заложниками социальных сетей, которые де-факто контролируют доступ к аудитории. Политические лидеры, осознав что к чему, забыли про традиционную прессу и стараются договориться с новыми «привратниками» — соцсетями. Давайте посмотрим на поле этого эпичного побоища.

5 цифровых экспериментов региональной редакции «Информ Полис» из Улан-Удэ

«В 2018 году нам стало очевидно — окружающая среда настолько стремительно меняется, что мы уже не успеваем за ней. Нам нужны кардинальные перемены, необходимо перестраивать работу, много экспериментировать с технологиями и продуктами, инвестировать в знания, опыт и кадры». Рассказываем о пяти экспериментах, которые провела медиагруппа «Информ Полис».

Лучшие рецепты для региональной редакции в интернете

На вебинаре будут подведены итоги медиаразборов за прошедший год, даны ключевые рекомендации по развитию медиа в интернете и социальных сетях. Также спикер детально расскажет о конкурсе «Золотой фонд прессы 2.0» и почему в нем обязательно нужно участвовать, если в 2021 году вы хотите добиться новых результатов.

Поговорим о:

• контенте и его подаче,

• продвижении и привлечении внимания,

• бизнес-задачах и монетизации,

• аудитории и взаимодействии с ней.

Спикер: Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», автор рубрики «Медиаразбор», доцент СПбГУ, член оргкомитета «Золотой фонд прессы 2.0».

ЮНЕСКО: журналисты стали чаще страдать при освещении массовых акций

В новом докладе ЮНЕСКО сообщается, что в первой половине 2020 года во всем мире резко увеличилось число протестов, в ходе которых полиция и силы безопасности нарушили свободу СМИ. По подсчетам экспертов международной организации, с января по июнь этого года была зафиксирована 21 акция, во врем которых журналисты подверглись нападениям, были ранены, задержаны и даже убиты.

В докладе также содержатся рекомендации для всех заинтересованных сторон по обеспечению более эффективной защиты журналистов. К ним относятся: усиление подготовки сотрудников полиции и правоохранительных органов по вопросам свободы выражения мнений и надлежащего поведения при взаимодействии со СМИ; обеспечение соответствующей подготовки и оборудования для журналистов, в том числе фрилансеров, отправляемых для освещения демонстраций; назначение национальных омбудсменов для привлечения полиции к ответственности за применение силы против журналистов во время демонстраций; и укрепление национальных механизмов обеспечения безопасности журналистов.

Медиаэксперты зафиксировали «цунами языка вражды и дезинформации»

«Язык вражды — это не новая практика в российских СМИ, особенно официальных. Но в России сейчас нападают не только на «других» — людей другой сексуальной ориентации, мигрантов, феминисток, участников протестов, современных художников и так далее — но и на независимо мыслящих журналистов. И градус ненависти в связи с пандемией сильно подскочил».

В городе Фажана (Хорватия) завершился международный фестиваль прессы, В рамках фестиваля Институт разнообразия СМИ (MDI) провел интернет-конференцию, в которой эксперты из разных стран проанализировали, как изменились СМИ за время пандемии коронавируса.

The Correspondent запустил отдельное приложение для своей аудиоверсии

Cайт «несрочных новостей» The Correspondent начал новые эксперименты с форматами. Теперь истории, которые существовали раньше только в виде текста, можно будет слушать.

«К нам часто обращались наши читатели с просьбой запустить аудиоверсию сайта, — говорит генеральный директор The Correspondent Эрнст-Ян Пфаут. — Они объясняли это тем, что хотели бы слушать наши новости и истории во время езды в автомобиле, занятий в спортзале или просто на прогулке. И мы подумали, а почему бы и нет?»

Проект «7x7» — гражданское независимое медиа

Десять лет назад в Сыктывкаре блогеры создали сайт и начали освещать темы, о которых другие СМИ говорить не решались. Сегодня онлайн-издание «7х7». Горизонтальная Россия» знают далеко за пределами Республики Коми. Об истории и повседневной жизни издания рассказывает его главный редактор Олег Григоренко: «Мы стремимся к тому, чтобы стать институтом, обеспечивающим публичность и поддержку гражданскому обществу и его инициативам».

Владимир Шведов: «Нишевые медиа точнее, быстрее, динамичнее и свободнее»

Заместитель главного редактора издания «Такие дела» Владимир Шведов не видит большой разницы между журналистикой и активизмом. Он убежден, что журналистика с некоторых пор перестала обращать внимание на человека как такового, и эту задачу во многом решают в России нишевые медиа. Мы поговорили с ним о «Таких делах», людях, которые не вызывают симпатию аудитории и героях нашего времени.

«Социум». Инструкция по самодостаточности для региональных СМИ

«"Социум" открыл новые возможности для журналистов. Это место, где мы можем работать и формировать повестку сами, независимо от заказчика», — о необычном региональном информагентстве рассказала его главный редактор Светлана Рузлева.