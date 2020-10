Дайджест на выходные #182

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

В октябрьском номере журнала рассказываем, как меняется рекламный рынок на фоне пандемии, что СМИ с этим делать, как создавать эффективную рекламу на разных площадках и не нарушить закон. Кроме того, в номере — интервью с главным редактором женского медиа Burning Hut, история работы агентства вымышленных новостей, новые проекты зарубежных СМИ и наши традиционные рубрики.

Цифровая версия уже на сайте.

Хорошими репортерами рождаются или становятся?

Можно ли научить любопытству, которое есть у всех хороших журналистов? А столь необходимой репортерской настойчивости? А умению интересно рассказывать историю? Пол Бредшоу уверен, что можно. Он рассказал о 7 главных качествах хорошего журналиста и подсказал, как развить одно из них — любопытство.

Французское издание Le Parisien в 2019 году удвоило количество платных подписчиков и цифровой доход, при этом статей становится меньше, а стоимость подписки — выше. Рассказываем о стратегии издания.

Burning Hut — медиа для женщин, созданное в январе этого года командой сайта «Лайфхакер». Главный редактор издания Татьяна Никитина рассказала, почему стартап получил название «Горящая изба», в чем его миссия и какие сомнения были у редакции перед запуском.

«Тревожно, когда журналистикой начинают заниматься одиночки, лишенные в своей работе поддержи команды и эмоциональных контактов с коллегами по цеху, что часто приводит к увеличению их персональной ответственности, которую они ни с кем разделить не могут», — собрали размышления журналистов о судьбе Ирины Славиной и российской журналистике.

В начавшуюся пандемию COVID-19 общение между людьми переместилось в интернет и платформы стали увеличивать аудиторию. Но самый быстрый рост эксперты отмечают у ТикТок. Рассказываем, что с ним происходит и как СМИ осваивают новые инструменты.

Не так давно MediaNews (Денвер, США) удвоила объем рассылок по электронной почте. Благодаря этому компания смогла не только увеличить число уникальных посетителей новостных сайтов своих изданий, но и повысить общий уровень вовлеченности читателей. Рассказываем о стратегии MediaNews.

Пандемия коронавируса серьезно встряхнула рекламный рынок. В «комсомольской правде» быстро поняли, что изменившаяся реальность — это не краткосрочная перспектива, а новая норма. Поэтому со скоростью звука запускали огромное количество специальных проектов для рынка и аудитории. Ключевой критерий, по которому строили проекты, — идея, формат, подача должны отвечать стремительно меняющимся паттернам поведения как потребителей, так и отраслей бизнеса. Анжелика Сулхаева рассказала, какие проекты издание запускало во время карантина и чего ждать от рекламного рынка теперь.

На прошлой неделе завершился Международный медиаконгресс FIPP, объединивший топ-менеджеров ведущих издательских корпораций мира. Пандемия поставила всех его участников перед схожими вызовами, и главным стал вопрос: «Какие они, медиакомпании 21-го века?»

Рассказываем о трендах отрасли.

Пока коронакризис методично бил по доходам медиа от рекламы, редакции искали, чем бы эти денежные поступления заменить. Многие ведущие издания мира, в том числе The New York Times и The Washington Post, бросили свои маркетинговые усилия на развитие подписной модели в онлайне и при этом открыли часть контента для всех — чтобы в итоге увеличить конверсию. Мы выяснили, как пандемия отразилась на отношениях между медиа и их аудиторией и помогла по-другому взглянуть на подписную модель и онлайн-встречи.