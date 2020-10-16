Дайджест на выходные #183

«Зачастую читатели сами приезжают в редакцию, чтобы купить газету. Они делятся новостями и мнениями о прочитанном, хвалят, дают советы, а иногда приходят с критикой. Для наших постоянных читателей сайт не заменит бумажную версию», — главный редактор газеты «Новоторжский вестник» Людмила Спиридонова о том, за счет чего выживают районные газеты.

19 октября мы проведем бесплатную прямую трансляцию Делового форума «Качественная пресса и перспективы ее развития», который пройдет в Москве в Конгресс-Центре отеля «Гамма-Дельта-Измайлово». Если вы не сможете принять очное участие в форуме, присоединяйтесь к нам онлайн!

В программе:

• Выступление медиаэкспертов и практиков. В ходе открытой дискуссии мы обсудим проблемы печатной индустрии, покажем реальные примеры, дадим практические советы по развитию новых технологий и работе с современной аудиторией.

• Открытая дискуссия «Молодежь, сообщество, платный контент - что именно обеспечит светлое будущее журналистики?»

• Обучение профессионалами использованию современных технологий. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на медийный рынок, как эффективно работать с соцсетями, как выбрать стратегию для своего издания, где прячутся деньги и многое другое.

Подключайтесь к трансляции 19 октября в 10:00 (мск) и узнавайте новое вместе с нами!

«В таком виде письмо больше похоже на кляузу, публикуя которую редакция сама скрыто потешается над наивностью и морализаторством своей читательницы». Как не превратить рубрику «народный репортер» в пародию на жанр? Разбираем очередной текст вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Более 400 журналистов из 50 стран мира скончались от коронавируса с начала пандемии. Такие данные приводит международная организация Press Emblem Cаmpaign (PEC), которая публикует список умерших от ковида журналистов на своем сайте.

Как подчеркивают в PEC, большинство журналистов заражается ковидом именно на работе — продолжая вести эфиры, снимая репортажи (в том числе о врачах и пандемии), присутствуя на пресс-конференциях и обеспечивая людей информацией.

С момента запуска The Athletic прошло больше четырех лет, и за это время издание успело сделать себе имя в мире спортивной журналистики. При это оно работает по децентрализованной системе управления и опирается на виртуальное взаимодействие между 400 сотрудниками, живущими в разных городах США и Великобритании и следящими примерно за 300 командами и клубами. Рассказываем, как The Athletic выстраивает рабочий процесс и выделяется на фоне конкурентов.

«Любить людей очень важно. Журналистика — это работа по общению с людьми. А наладить с людьми контакты можно, если только ты их любишь», — Стас Натанзон, собственный корреспондент ВГТРК, рассказал о том, почему в России не учат журналистике и что нужно знать начинающим специалистам.

Совет по правам человека ООН принял новую расширенную резолюцию по безопасности журналистов.

Резолюция призывает правительства «сотрудничать с журналистами, СМИ и организациями гражданского общества для оценки ущерба, нанесенного COVID-19, а также предоставлять жизненно важную информацию общественности и способствовать устойчивости медиасреды».

Совет по правам человека призывает правительства разработать «механизмы для оказания финансовой поддержки СМИ, включая местную журналистику и журналистские расследования без ущерба для редакционной независимости».

Как сегодня учат рекламистов и что самое сложное в этой дисциплине? Рассказываем Андрей Прохоров, директор Департамента маркетинга образовательных услуг ТГУ имени Г. Р. Державина.