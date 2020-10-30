Дайджест на выходные #185

Проекты не придумываются — они рождаются. Опыт «Аргументов и фактов»

Нынешний год, когда весь мир засел по домам на несколько месяцев, заставил нас осознать, что цифровая реальность — это не завтрашний день, а уже сегодняшний. И осознание это послужило катализатором для появления новых креативных диджитал-проектов в СМИ.

У издательского дома «Аргументы и факты» уже довольно «толстый» портфель таких спецпроектов, который начал собираться несколько лет назад. Но в этом году «урожай» превзошел ожидания. Рассказываем о главных.

Деловой форум — 2020. Видеозаписи и презентации

Представители медиаотрасли со всей России стали гостями 10-го юбилейного Делового форума «Качественная пресса России и перспективы ее развития», который прошёл 19-21 октября в Москве. Участники обсудили тенденции развития медийной отрасли в 2020 году: какие вызовы рождает новая реальность, как адаптироваться к работе в непривычных условиях, какое влияние оказывают новые технологии на качественную журналистику, стоит ли использовать новые платформы и как на этом заработать.

Видеозаписи и презентации доступны только для членов Клуба журналиста.

Как журналисты, копирайтеры и PR профессионалы могут делать карьеру в контент-маркетинге

В недавней статье Harvard Business Review говорится, что журналисты лучше всего подходят для работы в сфере контент-маркетинга. Рассказываем, почему это так и что с этим делать.

Издатели и редакторы газет рассказали, как обстоят дела с рекламой после локдауна

Эксперты утверждают, что и без карантина ситуация на региональном рекламном рынке складывается существенно хуже, нежели в целом по стране. Особенно в прессе. Мы поинтересовались у издателей и редакторов газет, как обстоят дела с рекламой в их изданиях после пережитого локдауна.

Об идеалах нации можно судить по ее рекламе

«Чрезмерного крена в теоретизирование быть не должно. Важно привлекать к преподаванию тех, кто уже достиг определенных вершин в профессии. Это позволит студенту формировать собственную «копилку» удачных приемов работы, какие-то принимая, от каких-то отказываясь».

Профессор кафедры электронных СМИ и речевой коммуникации факультета журналистики ВГУ Алла Шестерина рассказала об особенностях обучения профессии рекламиста.

«Важные истории» запустили курс по программированию на Python для журналистов

Журналисты расследовательского медиа «Важные истории» запустили бесплатный онлайн-курс для журналистов по программированию на Python.

Курс представляет видеоверсии уроков, которые будут выходить на YouTube каждую неделю. Авторы курса — журналисты «Важных историй» Роман Анин, Соня Савина, Ирина Долинина и Алеся Мароховская.

Вводная лекция рассказывает о том, зачем вообще современным журналистам программирование и как оно пригодилось лично авторам курса. Журналистов можно поддержать донатами.

Страхомифы: победят ли нишевые медиа?

Существует два наиболее расхожих заблуждения о нишевых медиа. Первое: нишевые медиа не могут составлять конкуренцию политематическим (то есть работающим со всей общественной-политической тематикой). Второе: нишевые медиа полностью заменят собой более крупные редакции.

И то, и другое — неоправданный алармизм, страхомиф (то есть миф, основанный на страхе). Объясняем, почему это так и рассказываем, что делать микромедиа, нишевым и политематическим медиа.

Продолжается прием заявок на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы — 2021»

Заявки на участие в проекте «Золотой фонд прессы-2021» принимаются до 15 ноября.

В 2020 году проект «Золотой фонд прессы» расширяется и представляет новый конкурс «Золотой фонд прессы 2.0» для сайтов и аккаунтов в социальных сетях средств массовой информации и корпоративных медиапроектов PR-служб.

Участвуя в проекте, издания имеют уникальную возможность получить независимую оценку экспертов медиаотрасли, профессиональные рекомендации по устранению недостатков, повышению качества, конкурентоспособности изданий, монетизации контента, принять участие в работе ежегодного Делового форума СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития».

Как СМИ не зависеть от алгоритмов

Еще несколько лет назад ожидалось, что медиа будут продвигаться исключительно в соцсетях или с помощью других вспомогательных платформ. И все было бы хорошо, если бы эти платформы-посредники не начали диктовать свои правила и ранжировать ленту не только по интересам читателей, но и по своему усмотрению. Разбираемся, как Facebook, Twitter, TikTok и даже Яндекс.Дзен вмешиваются в информационную политику и как спастись от алгоритмов.