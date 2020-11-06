Дайджест на выходные #186

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

В ноябрьском номере мы рассказываем о том, какой контент можно предоставлять по подписке, как правильно использовать возможности социальных сетей для монетизации региональных СМИ, как организовать дистрибуцию издания во время пандемии, как клуб друзей «Бумаги» помогает развитию издания и формирует лояльное сообщество и многое другое.

Цифровая версия уже на сайте.

Как монетизировать издание на разных платформах

Социальная коммерция в Дзене, тесты в сторис инстаграма, сувениры в ютубе и продажа товаров во ВКонтакте — мы подготовили ликбез по способам монетизации на четырех популярных платформах.

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Что стало с рекламой в зарубежных СМИ за эти полгода

В США телевизионная реклама приходит в себя, ковидный контент в Британии отпугивает рекламодателей, а короткие мобильные видео завоевывают рынок — рассказываем, как пандемия повлияла на отношения между западными рекламодателями и медиа.

2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

«2 ноября — напоминание о том, что срока давности в отношении преступлений против свободы слова нет и покончить с ними — дело не только профессионального цеха, но и общества в целом».

Надежда Ажгихина — о том, как сегодня борются с безнаказанностью за преступления против журналистов и что такое настоящая журналистская солидарность.

7 проблемных клиентов пиарщика

Журналисты любят перемывать косточки пиарщикам, которые не вникают в тонкости коммуникаций. Но ведь пиар-специалисты часто оказываются меж двух огней — своих клиентов и медиа. Приходится договариваться со всеми. Рассказываем о самых проблемных клиентах, которые мешают пиарщикам выстраивать доверительные отношения со СМИ.

Муниципальная газета: дистрибуция, проекты, финансы

«У нас — муниципальная газета, тем не менее жизнь заставляет нас относиться к ее изданию как к бизнесу, самостоятельно зарабатывать средства на зарплату сотрудников, оплату налогов, коммунальных платежей».

Главный редактор «Богородской газеты» Сергей Кузьмичев рассказывает, как издание зарабатывает и остается востребованным.

Битва за читателя: западные качественные СМИ запустили новую рекламу своих изданий

Пандемия усилила запрос на проверенную информацию. Это хорошо почувствовали качественные СМИ, сделав акцент в рекламных кампаниях на ценность себя как изданий, публикующих достоверные факты. Рассказываем о самых интересных.

9 советов для продажи подписки

Какой контент можно предоставлять по подписке? Как работают с цифровой подпиской европейские издания? Как они внедряют контент-стратегию в работу своих редакций? Эти вопросы легли в основу исследования, в котором приняли участие ведущие СМИ Германии и Северной Европы. Вот некоторые выводы:

— Наибольший отклик у аудитории находят именно те материалы, которые обращены непосредственно к читателю: куда лучше вложить деньги, какой лучше купить дом, что лучше приготовить на ужин, с кем лучше встречаться, как правильно похудеть и т. д.

— При планировании стратегии работы с цифровым платным контентом не следует ставить под сомнение редакционную независимость.

— Вы должны постоянно объяснять читателям, что, приобретая цифровую подписку, они получают премиальные бонусы, недоступные подписчикам печатной версии. Ведь ваш контент должен стоить их денег.

Остальные — по ссылке.

Онлайн-конференция «Уроки «закона о блогерах»: актуальные проблемы и адекватные решения» пройдет 12 ноября

12 ноября в 11:00 пройдет онлайн-конференция «Уроки «закона о блогерах» (2014–2017 гг.): актуальные проблемы и адекватные решения».

Как известно, предпринятая в 2014-м попытка законодательно урегулировать деятельность блогеров, фактически приравняв блоги к средствам массовой информации, потерпела фиаско, в результате чего новеллы уже через два года были признаны утратившими силу.

В то же время Закон РФ «О средствах массовой информации» не позволяет регистрировать блог в качестве сетевого издания, если он представляет собой не сайт, а страницу сайта. Ситуация осложняется отсутствием правовых норм, регулирующих размещение рекламы в блогосфере, а также отношения блогеров с администраторами социальных сетей.

Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться.

Организаторы: кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам НИУ ВШЭ совместно с Национальной ассоциацией блогеров.

Какие форматы англоязычные медиа используют для освещения выборов

Выборы президента США в 2020 году для одних медиа — очередная возможность указать на все многочисленные промахи действующего президента. Для других — достать всех скелетов из шкафов кандидатов Демократической партии и напомнить американцам, сколько для страны успел сделать Дональд Трамп. А для нас — повод рассказать вам о новых политических спецпроектах и подсмотреть, какими форматами пользуются зарубежные коллеги.

Что такое стратегия омниканального контента

Омниканальность в маркетинге — это сведение воедино всех каналов, по которым потребитель узнает о товаре и его приобретает. Эксперты по маркетингу говорят, что сегодня просто существовать на разных платформах уже недостаточно. Хорошо продуманная стратегия омниканального контента основывается не только на сильных сторонах каждого отдельного канала, но и направлена на создание максимального взаимодействия между ними. Могут ли медиа вписаться в эту схему? Оказывается, да. Рассказываем, как омниканальная стратегия работает в СМИ.