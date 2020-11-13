Дайджест на выходные #187

Конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати»

24 ноября обсудим будущее печатных СМИ с экспертами отрасли, поговорим о том, как пандемия изменила СМИ и что будет дальше, как интернет влияет на рынок прессы и как меняются рекламные модели.

Конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати» пройдет в 11:00 в гостиничном комплексе «Измайлово». Прямая трансляция мероприятия будет доступна на YouTube.

Для участия в Конференции в режиме онлайн или очном формате нужно зарегистрироваться: https://forms.gle/2aNrvDgeBt3kkQj18

Участие бесплатное.

Ежегодный чекап для региональной редакции

ЖУРНАЛИСТ запускает новый конкурс «Золотой фонд прессы 2.0» для сайтов и социальных сетей региональных и корпоративных изданий, где, помимо знака отличия, предлагает детальный аудит и рекомендации под индивидуальные запросы. На примере газеты «Диалог» рассказываем о важности каждого пункта аудита для деятельности редакции на цифровых платформах.

Взрывной рост стриминга в 2020 году и перспективы СМИ

Пандемия подняла спрос на стримы в разы. В 2020 году из-за пандемии в онлайн перешел не только рабочий процесс, но и развлечения, а услуги стриминговых площадок оказались востребованы как никогда. Рассказываем, почему СМИ пора осваивать стриминговые платформы и какие из них уже начали это делать.

Зачем нужна собственная служба доставки

В регионах порой удержать тираж газеты помогает только собственная служба доставки. Рассказываем об опыте разных изданий.

Печатные СМИ: локдаун — еще не нокаут

Когда в декабре выходили прогнозы для рекламного рынка, никто и подумать не мог, что уже через три месяца ситуация во всем мире изменится кардинально. Что сейчас показывают цифры, какие товарные категории помогают поддерживать рекламный бюджет и чего ждать печатным СМИ — в нашем исследовании.

Клуб друзей «Бумаги». Как сформировать лояльное сообщество

В июле 2020 года издание запустило клуб друзей. У газеты есть несколько платных рассылок об архитектуре, вине, культуре и одежде. Но, по словам продакт-менеджера клуба Анастасии Кудрявцевой, «Бумага» хотела не просто привлекать аудиторию контентом, но создать самоценное сообщество, которое объединит людей, любящих Петербург и разделяющих ценности издания.

Мы поговорили с продакт-менеджером клуба Анастасией Кудрявцевой о том, как клуб помогает изданию искать новые темы, формировать сообщество влюбленных в Петербург людей и почему эта затея — хороший способ монетизации в пандемию.

Фотошкола: старинные методы съемки и обработки фотографий

В современном диджитал-мире все старые техники фотосъемки, обработки и печати давно находятся в узкой нише арт-фотографии и в прессе практически не применяются. Но это не значит, что они исчезли или никому не интересны. Фотограф Михаил Рассадин рассказывает про некоторые старинные методы и о его опыте работы с ними.

Komsagram: блогерский паблик вместо официальных СМИ

Komsagram — популярное в Комсомольске-на-Амуре информационное сообщество. Благодаря ему 93 тысяч человек — именно столько людей подписаны на страницу в Instagram — узнают новости города. Мы разобрались, почему блогерский паблик популярнее официальных СМИ, как вести несколько аккаунтов в одиночку и на какой платформе находится самая активная аудитория.

Продолжается прием заявок на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы — 2021»

Заявки на участие в проекте «Золотой фонд прессы-2021» принимаются до 15 ноября.

В 2020 году проект «Золотой фонд прессы» расширяется и представляет новый конкурс «Золотой фонд прессы 2.0» для сайтов и аккаунтов в социальных сетях средств массовой информации и корпоративных медиапроектов PR-служб.

Участвуя в проекте, издания имеют уникальную возможность получить независимую оценку экспертов медиаотрасли, профессиональные рекомендации по устранению недостатков, повышению качества, конкурентоспособности изданий, монетизации контента, принять участие в работе ежегодного Делового форума СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития».

Клуб молодого журналиста: текст на разок

Иногда вместо профессиональной журналистской работы текст оказывается подобием разговора с бабушками на лавочке. Такие материалы забываются сразу после прочтения. Почему так получается? Разбираемся со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Very nice journalism! Журналистские приемы Бората

В 2006 году вышел фильм с незамысловатым названием «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Картина наделала шума и стала первой непорнографической лентой, показ которой запретили в России. Острая сатира на американские реалии пришлась по вкусу далеко не всем. Но тем не менее спустя 14 лет на Amazon Prime состоялась премьера сиквела. В честь этого разбираем приемы самого эпатажного журналиста в мире (вымышленного, конечно).

На кого равняться в новостных рассылках

Если у вашего медиа даже за карантин не появилось своей e-mail-рассылки, чего же вы ждете? Специально для тех, кто планирует запускать этот формат, и тех, кто запустил, но не знает, что делать дальше, мы нашли ответы на вопросы: почему не стоит бояться просить денег за письма, зачем здороваться с новыми подписчиками и бросать все силы на поиск спонсоров.