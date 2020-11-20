Дайджест на выходные #188

Конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати. Будущее СМИ»

24 ноября обсудим будущее печатных СМИ с экспертами отрасли, поговорим о том, как пандемия изменила СМИ и что будет дальше, как интернет влияет на рынок прессы и как меняются рекламные модели.

Конференция пройдет в 11:00 в гостиничном комплексе «Измайлово». Прямая трансляция мероприятия будет доступна на YouTube.

Для участия в Конференции в режиме онлайн или очном формате нужно зарегистрировать

Участие бесплатное.

Форматы, дистрибуция и деньги. Как работает медиа об образовании «Мел»

«В Instagram у нас пять аккаунтов, некоторые из них вообще не ассоциируются с «Мелом». В первый момент вы даже не поймете, что это "Мел"», — Надежда Папудогло, главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел», рассказала об особенностях дистрибуции, форматах и особенностях работы с клиентами.

Сборник интервью с журналистами «Честное слово»

Медиагруппа «Журналист» выпустила книгу Надежды Ажгихиной «Честное слово». Книга представляет сборник интервью с журналистами и состоит из трех разделов: «Поиски темы», «Поиски жанра» и «Поиски истины».

Собеседники автора — люди из разных поколений и разного опыта. «Шестидесятник» Леонид Жуховицкий работает в публицистических жанрах более полувека. Юрий Рост стал в глазах современников легендой тридцать лет назад, когда Ева Меркачева и Олег Григоренко только пошли в среднюю школу. Владимир Снегирев писал в основном о войнах, а Лидия Графова — о мирных людях. Все они говорят об основах работы журналиста, о поисках темы, поисках сюжета и поисках истины. Все они говорят о настоящем и будущем профессии. О границах правды и свободы, о служении читателю и зрителю, обществу в целом.

Познакомиться с книгой и приобрести печатную версию можно по ссылке. Чуть позже появится возможность приобрести PDF-версию.

Как успешно модернизировать издание и сохранить узнаваемость бренда

Индийская англоязычная газета Hindustan Times во время пандемии провела ребрендинг. Главный редактор издания Сукумар Ранганатан и международный медиаэксперт Марио Гарсия поделились тем, как они перестроили работу HT, чтобы дать сегодняшним читателям то, что они ищут: «Одна из главных вещей, которую в HT Media хотели сделать при трансформации бренда, заключалась в том, чтобы превратить Hindustan Times в газету для цифровой эпохи: помимо чтения новостей современный потребитель привык не только делиться новостями и сохранять их, но взаимодействовать с несколькими устройствами одновременно».

Кликбейт-заголовок как способ борьбы за аудиторию

С учетом того, что за последние 30 лет в мире было произведено больше информации, чем за предыдущие 500 лет, человек утратил чувствительность к новостям. Поэтому обыденная новость о том, что где-то что-то построили, запустили, открыли, отменили, сократили или увеличили, никого особо не интересует. Поэтому медиа используют кликбейтные заголовки. Рассказываем, существует ли допустимый кликбейт, где он используется сегодня и как меняет информационную картину.

Дмитрий Равкин: «Банковское обозрение» — это уже не журнал, это отраслевой финансовый медиапроект»

Генеральный директор «Банковского обозрения» Дмитрий Равкин рассказал о том, как функционируют сегодня российские отраслевые издания, за что люди готовы платить и какие новые подходы надо использовать, чтобы удержать читателя.

Какие курьезы случаются при съемке проектов

Курьезы при записи материала — это обычная история. Рассказываем о двух случаях, когда обстоятельства сильнее мастерства.

Модный журнал Marie Claire UK поменял стратегию и увеличил доходы вдвое

Журнал Marie Claire UK в 2020 году журнал сумел увеличить свою прибыль вдвое и получил престижную награду «За лучшую диверсификацию коммерческой стратегии». Как ему это удалось — читайте в нашем материале.

Школа фельетона: о Романове, проскочившем через Октябрьскую революцию

«Если ты до сих пор существуешь на свете, значит, ты благополучно проскочил через революцию и теперь имеешь право на жизнь, так сказать, за давностью лет». Очередное занятие в нашей школе фельетона посвящено Пантелеймону Романову — писателю, который, в отличие от некоторых своих однофамильцев, революцию проскочил. Правда, на советской почве его ждало жесткое приземление.

Подведены итоги конкурса «Легко ли быть молодым»

Подведены итоги конкурса «Легко ли быть молодым» на лучший материал о проблемах молодежи в СМИ и интернете. Делимся результатами и публикуем заметку редактора журнала «ОнОнас», победившего в номинации «Лучшее молодежное издание», и очерк-победитель.

Президент упразднил Роспечать и Россвязь

Правительство решило ликвидировать Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Функции этих структур перейдут к Минцифры. На ликвидацию организаций отведено шесть месяцев.

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