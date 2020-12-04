Дайджест на выходные #190

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Кто царствует, но не правит? Английская королева.

Кто правит, но не царствует? Редактор.

Именно редакторам, этим пламенным борцам за дело подлежащих и сказуемых, чья клятва — «жи-ши пиши через и» — звучит и в наших сердцах, ЖУРНАЛИСТ посвятил последний номер этого ошибочного во всех отношениях года.

В номере — интервью с Максимом Ильяховым, подборка инструментов для редактора, ошибки, которые совершают авторы при работе с редактором, тренды года от Центра защиты прав СМИ и многое другое.

Цифровая версия уже на сайте.

Шесть тактик выживания в разгар пандемии

Западный исследователь Доминиан Рэдклифф проанализировал лайфхаки успешных СМИ во время пандемии ковида и выпустил «Руководство для издателя во время COVID-19». Рассказываем о шести главных мерах, которые приняли медиа во время пандемии.

Подписка на шопинг: СМИ зарабатывают на собственных интернет-магазинах

Сегодня доходы издателей от прямой рекламы значительно снижаются. Это связано в первую очередь с тем, как изменилась привычка пользователей потреблять контент в интернете. Во многом из-за этого появился новый источник доходов, который существует сейчас наряду с платной подпиской и рекламой в интернете — система e-commerce.

Рассказываем об опыте Aftonbladet — крупнейшего новостного медиа Северной Европы, которое диверсифицировала свою бизнес-стратегию, внедрив e-commerce.

Байка: «Жаркое лето 93-го»

Недавно мы предложили журналистам писать нам байки о своей жизни и профессии. Публикуем первую историю.

«Дело было в начале лихих 90-х. В наши с фотокором Геной Шкилевым головы пришла идея — на время уборки урожая зерновых взять в редакции отпуск, устроиться в какой-нибудь колхоз на комбайн, подзаработать, а заодно написать репортаж в популярном тогда жанре "Журналист меняет профессию"».

Календарь мероприятий ЖУРНАЛИСТА на 2021 год

Вебинары — отличная возможность расширить кругозор и получить новые знания дистанционно. Рассказываем, какие вебинары пройдут в январе–июне 2021 года:

• «Успешные практики редакций в 2020 году. Что делать в 2021году — о перспективных инструментах и трендах»;

• «Диджитал-трансформация. Региональный опыт»;

• «Основные правила работы сайта. Успешный опыт»;

• «Расследовательская журналистика. Инструменты проведения расследований»;

• «Дистрибуция. Успешные практики»;

• «Особенности работы веб-редакции».

Женский журнал Prima в Великобритании объявил об увеличении печатного тиража

Женские журналы в Великобритании, как и во всем мире, испытывают трудности из-за оттока рекламы, которая сокращается на 25-30% в год. Из-за этого многие издания полностью отказываются от бумажной версии. На этом фоне решение британского журнала для женщин Prima увеличить бумажный тираж кажется неожиданным.

Рассказываем о редакционной стратегии издания, которая позволяет ему не только держаться на плаву, но и развиваться.

Канадская La Liberté сделала спецвыпуск о коронавирусе для детей и не прогадала

СМИ перенасыщены информацией о пандемии — и тем удивительнее, что дети о ней почти ничего не знают. Еженедельная канадская газета La Liberté, выходящая на французском языке в штате Манитоба, решила исправить ситуацию и выпустила 64-страничный журнал, доступно рассказывающий детям о заболевании

Этот выпуск помог газете сохранить штат в кризисное время и одновременно поддержать медицинские исследования. Рассказываем, как ему это удалось.

Повторные аресты — новая тактика борьбы с журналистами

В Хабаровске и в других городах России с середины июля проходят митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Первое время правоохранители не препятствовали участникам уличных акций, однако позднее начались задержания — сначала протестующих, а затем и журналистов, освещающих происходящее.

Наибольшего размаха репрессии против журналистов и блогеров достигли в первой половине ноября. Рассказываем, какие журналисты и блогеры уже попали под удар и какой новый способ давления используют правоохранители.

ЖУРНАЛИСТ ОТКРЫВАЕТ «КЛУБ БАЙКЕРОВ» (ОТ СЛОВА «БАЙКА»)

По числу профессиональных легенд, саг и баек журналисты мало кому уступят — разве что рыболовам, охотникам и санитарам психлечебниц. А может, и не уступят? Поделитесь с нами забавными случаями из вашей профессиональной жизни, а мы их опубликуем. ьПриветствуются все форматы и жанры. Свои истории присылайте на почту info@jrnlst.ru с темой «Байка».

Как повысить вовлеченность аудитории при помощи программы лояльности

Программа лояльности австрийского онлайн-издания VOL.AT позволяет своим читателям заработать виртуальные баллы, которые можно обменять на ценные призы или частично оплатить покупку в супермаркете. Как это работает и какую выгоду получает издание — в нашем материале.