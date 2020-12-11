Дайджест на выходные #191

9 ошибок, которые совершают авторы в работе с редактором

«Авторский» стиль, некорректное поведение в мессенджере, странные отклики на вакансию и небрежность в оформлении документов — Павел Федоров, управляющий редактор КБ «Палиндром» и автор Telegram-канала «Паша и его прокрастинация», рассказал, что особенно раздражает его в общении с авторами.

Медиагруппа «Журналист» выпустила книгу Надежды Ажгихиной «Честное слово». Книга представляет сборник интервью с журналистами и состоит из трех разделов: «Поиски темы», «Поиски жанра» и «Поиски истины».

Собеседники автора — люди из разных поколений и разного опыта. «Шестидесятник» Леонид Жуховицкий работает в публицистических жанрах более полувека. Юрий Рост стал в глазах современников легендой тридцать лет назад, когда Ева Меркачева и Олег Григоренко только пошли в среднюю школу. Владимир Снегирев писал в основном о войнах, а Лидия Графова — о мирных людях. Все они говорят об основах работы журналиста, о поисках темы, поисках сюжета и поисках истины. Все они говорят о настоящем и будущем профессии. О границах правды и свободы, о служении читателю и зрителю, обществу в целом.

Познакомиться с книгой и приобрести печатную или PDF-версию можно по ссылке.

Издания, созданные студентами, не обязательно должны писать о жизни вуза, брать интервью у выпускников и давать советы абитуриентам. Рассказываем о печатных и цифровых медиа, которые существуют на базе российских университетов и институтов и пишут о науке, медицине, лингвистике, конфликтах в студенческом сообществе, судебных процессах и взаимоотношениях. А их главные редакторы делятся секретами создания читаемых и успешных студенческих СМИ.

Недавно мы предложили журналистам писать нам байки о своей жизни и профессии. Новая история — об инопланетянах, фсбшниках и коте, уличенном в непостоянстве:

«Сижу, улыбаюсь. Блокнотик взял и карандаш. На окно с тоской поглядываю, и думаю, решусь прыгнуть или нет. Третий этаж все-таки».

Школы редакторов сегодня готовят, скорее, универсального бойца. Он не столько писатель, сколько коммуникатор, выстраивающий процессы по производству «работающих» текстов. Рассказываем о 4 онлайн-школах для редакторов.

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«Медиум» начал платить своим авторам за короткие публикации. Рассказываем, о чем писать и сколько на этом можно заработать.

Подготовили список ресурсов, которые помогут искать данные, вылавливать ошибки и распознавать фейковые изображения.

ЖУРНАЛИСТ открывает «КЛУБ БАЙКЕРОВ» (от слова «байка»)

По числу профессиональных легенд, саг и баек журналисты мало кому уступят — разве что рыболовам, охотникам и санитарам психлечебниц.

А может, и не уступят? Поделитесь с нами забавными случаями из вашей профессиональной жизни, а мы их опубликуем.

Приветствуются все форматы и жанры.

Свои истории присылайте на почту info@jrnlst.ru с темой «Байка».

Газета «Сами» — краевая редакция при Барнаульском городском детско-юношеском центре. «Сами» публикует тексты молодых журналистов в газете или на сайте издания. «Сами» — это не просто редакция, это полноценная медиашкола.

Мы узнали, как устроена молодежная редакция и чем занимаются ее выпускники.

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