Дайджест на выходные #192

Полина Накрайникова: «Если в опубликованном тексте ошибка, виноваты все — автор, редактор, главный редактор, корректор»

«Редактор — ответственный человек, у которого есть свое я и который умеет это я приглушить, чтобы дать раскрыться голосу автора, героя».

Поговорили с главным редактором «Лайфхакера» Полиной Накрайниковой о том, как сказать автору, что его текст слабый, можно ли закрыть глаза на непунктуальность и каково нести ответственность перед многомиллионной аудиторией.

Сборник интервью с журналистами «Честное слово»

Медиагруппа «Журналист» выпустила книгу Надежды Ажгихиной «Честное слово». Книга представляет сборник интервью с журналистами и состоит из трех разделов: «Поиски темы», «Поиски жанра» и «Поиски истины».

Собеседники автора — люди из разных поколений и разного опыта. «Шестидесятник» Леонид Жуховицкий работает в публицистических жанрах более полувека. Юрий Рост стал в глазах современников легендой тридцать лет назад, когда Ева Меркачева и Олег Григоренко только пошли в среднюю школу. Владимир Снегирев писал в основном о войнах, а Лидия Графова — о мирных людях. Все они говорят об основах работы журналиста, о поисках темы, поисках сюжета и поисках истины. Все они говорят о настоящем и будущем профессии. О границах правды и свободы, о служении читателю и зрителю, обществу в целом.

Познакомиться с книгой и приобрести печатную или PDF-версию можно по ссылке.

Суд оштрафовал журналистку Татьяну Вольтскую на 30 тыс. рублей по статье о фейк-ньюс

Журналистку «Радио Свобода» оштрафовали по статье о фейк-ньюс за интервью с реаниматологом, где он рассказывал о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах Санкт-Петербурга и других проблемах, с которыми столкнулись врачи в период пандемии.

По словам директора и ведущего юриста Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, это дело — одно из самых знаковых дел этого года о фейк-ньюс против журналистов в России:

«Есть вероятность, что и в других подобных случаях ситуация будет развиваться подобным образом. И журналисту остается только идти на риск в целях защиты общественного интереса, поднимать сложные темы, информировать общество о проблемах, защищать источника и отбиваться от претензий самостоятельно».

Новостные подкасты набрали популярность за время пандемии

Специалисты института Рейтер опубликовали результаты исследования, в котором они проанализировали, как изменился интерес аудитории к новостным подкастам по время пандемии.

Исследователи пришли к выводу, что возросший интерес к подкастам на фоне изменившейся реальности свидетельствует о новом запросе аудитории на получение новостей. И, по сути, сейчас идет формирование новой привычки людей получать информацию.

Делимся результатами исследования.

Дела, законы, солидарность: тренды года от Центра защиты прав СМИ

Вместе с директором Центра защиты прав СМИ Галиной Араповой обсуждаем изменения, произошедшие в правовом поле журналистики в 2020 году. Случаи преследования журналистов различаются по масштабу, резонансу и тяжести наказания: «Каждое из этих дел было очередным «пробиванием дна», новой формой ограничений работы журналистов. В каждом из них мы видим новый способ преследования за слова, которые кому-то не понравились».

ЖУРНАЛИСТ — оформи подписку и стань членом Клуба

Оформите подписку на журнал ЖУРНАЛИСТ на первое полугодие 2021 года и станьте членом Клуба Журналиста!

Подписчики журнала смогут бесплатно участвовать в вебинарах, получат доступ к закрытым материалам и другие бонусы. Приобрести пакет члена Клуба Журналиста VIP можно в рассрочку на 3 месяца. Подробности — по ссылке.

«Репортеры без границ»: 387 журналистов находятся в заключении по всему миру

Минимум 387 журналистов и других работников СМИ сейчас отбывают срок в тюрьмах по всему миру из-за своей работы, по данным организации «Репортеры без границ».

Свыше половины (61 процент) находятся в пенитенциарных заведениях пяти стран: Китая (117), Саудовской Аравии (34), Египта (30), Вьетнама (28) и Сирии (27). Еще 54 журналиста, по имеющимся данным, похищены, причем четверо пропали без вести в этом году.

«Слишком многие правительства реагируют на протесты, недовольство или кризис, подобный пандемии COVID-19, прибегая к репрессиям против тех, кто является глашатаем плохих новостей. За каждым из этих дел — судьба человека, которому грозят уголовное преследование, длительное тюремное заключение, а зачастую и плохое обращение за то, что он не уступил перед цензурой и репрессиями», — заявила пресс-секретарь правления RSF Катя Глогер.

Записки журналиста: «Сенсация, ядерная бомба и ужасающее зло»

Недавно мы предложили журналистам писать нам байки о своей жизни и профессии. Публикуем новую историю:

«Мужчина по-хозяйски сел рядом с моим столом и доверительно наклонился ко мне.

— Вам нужно провести журналистское расследование!

— Вот прям сейчас? — испугался я. Время просто было обеденное, и жрать хотелось ужасно.

— Я вам сейчас сообщу сенсацию. Такую, которая порвет все медиапространство. Это будет бомба. Мужик немного подумал и добавил:

— Ядерная!»

ЖУРНАЛИСТ открывает «КЛУБ БАЙКЕРОВ» (от слова «байка»)

По числу профессиональных легенд, саг и баек журналисты мало кому уступят — разве что рыболовам, охотникам и санитарам психлечебниц.

А может, и не уступят? Поделитесь с нами забавными случаями из вашей профессиональной жизни, а мы их опубликуем.

Приветствуются все форматы и жанры.

Свои истории присылайте на почту info@jrnlst.ru с темой «Байка».

9 цитат классиков о редакторах и редактировании

Допустим, календари не врут и журналистика в целом — действительно вторая древнейшая профессия. А вот первым древнейшим занятием является редактирование, а вовсе не то, о чем вы сейчас подумали. Собрали несколько цитат классиков о редакторах и редактировании.

«Редактор N — это один из тех бесчисленных современных молодцов в литературе, похожих на детей, умеющих разбирать часы, — разобрать могут, а собрать еще нет». (с) Михаил Пришвин.

Клуб продвинутого журналиста: текст «по разнарядке»

Что превращает журналистский текст в смесь пресс-релиза с отчетом о корпоративном мероприятии? Разбираемся со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.