Дайджест на выходные #193

Подведены итоги конкурсов на соискание знака отличия «Золотой Фонд прессы — 2021»

Со списками победителей и комментариями экспертов вы можете ознакомиться на сайтах проекта.

ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ

ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ

Вручение Знака отличия и свидетельства состоится на Деловом форуме «Качественная пресса России и перспективы ее развития» в Москве в следующем году. Участников ждет программа с участием лучших медиаэкспертов и практиков современных печатных и цифровых медиа: представителей успешных СМИ, образовательных, коммерческих и общественных организаций.

Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право в течение 2021 года ставить Знак на своем издании и сайте.

Поздравляем победителей!

Желаем здоровья, финансовой стабильности, креативных идей и успешных проектов!

Максим Ильяхов: «Если игнорируем цель ради стиля, то мы — дебилы»

«Процентов 80 текстов в мире существуют не для того, чтобы их прочитали, а для того, чтобы их написать». Поговорили с Максимом Ильяховым о главных принципах редактуры, профэтике, работе с неудобными спикерами и о том, почему не всем авторам нужны правки.

Зачем «Новая газета» пошла в TikTok

TikTok существует уже четыре года, но так и не стал привычной площадкой для наших СМИ, особенно общественно-политических. Тем интереснее опыт тех немногих, кто все-таки решился выйти на эту платформу. «Новая газета» смогла набрать уже 10 тысяч подписчиков в своем аккаунте TikTok.

Редактор видеопроектов «Новой» Сима Свердлова рассказала в интервью о том, как это вышло, какой контент делает издание на это площадке и с какими сложностями оно столкнулось.

Андрей Боборыкин: «Медиаменеджер ничем не отличается от менеджера холодильного завода»

«Существенно большее число изданий будет работать по прямой читательской модели, то есть зарабатывать на членстве и доступе к контенту без соприкосновения с рекламной индустрией. А еще вырастет мелкий и средний класс нишевых изданий с небольшими коллективами, которые будут работать по той же модели». Поговорили с украинским медиаменеджером, создателем Telegram-канала «Медиаборщ!» Андреем Боборыкиным о том, что ждет медиа, чем работа успешного издания напоминает конвейер и почему нельзя экономить на сотрудниках.



«Искра»: доходы, онлайн и юнкоры

Для «Искры», единственного общественно-политического печатного

издания в Лысьвенском городском округе, основным источником

дохода всегда была именно газета — свежий печатный номер. Рассказываем, из чего складываются доходы и расходы издания, как оно растит авторов и воспитывает аудиторию и почему основные силы вкладываются именно в печатную версию.

Медиаразбор: как понравиться и людям, и алгоритмам

Сегодня перед журналистами стоит крайне сложная задача — понравиться людям и алгоритмам одновременно. В этом разборе мы решили поговорить о темах и смыслах, ведь ограничения официальных районных изданий в выборе тем и их освещении — это не повод оставаться заложниками статистики и архивных сводок.

+ чек-лист с советами по работе с конкретными социальными платформами.

ЖУРНАЛИСТ — оформи подписку и стань членом Клуба

Оформите подписку на журнал ЖУРНАЛИСТ на первое полугодие 2021 года и станьте членом Клуба Журналиста!

Подписчики журнала смогут бесплатно участвовать в вебинарах, получат доступ к закрытым материалам и другие бонусы. Приобрести пакет члена Клуба Журналиста VIP можно в рассрочку на 3 месяца. Подробности — по ссылке.

Запускаем подкаст «Это реально!» про документальное кино

Каждая серия — разговор с документалистами постсоветского пространства.

В первом выпуске говорим с режиссером из России Беатой Бубенец. Она прошла часть пути с якутским шаманом, погрузилась в мир православных активистов, жила на Майдане и снимала в избирательном штабе Ксении Собчак. О своем пути она рассказала авторам подкаста — Алисе Кустиковой и Марине Шупак, журналистам и документалистам из России и Молдовы.

ЖУРНАЛИСТ открывает «КЛУБ БАЙКЕРОВ» (от слова «байка»)

По числу профессиональных легенд, саг и баек журналисты мало кому уступят — разве что рыболовам, охотникам и санитарам психлечебниц.

А может, и не уступят? Поделитесь с нами забавными случаями из вашей профессиональной жизни, а мы их опубликуем.

Приветствуются все форматы и жанры.

Свои истории присылайте на почту info@jrnlst.ru с темой «Байка».

Где и как учат профессии редактора

От вечного спора о полезности журфаков мы решили отвлечься на размышления об обучении редакторов. Об особенностях профессиональной подготовки редактора СМИ нам рассказали преподаватели и студенты факультетов журналистики.

Елена Мартьянова: «В НКО ты открываешь для себя другую жизнь, вообще параллельную реальность»

Елена Мартьянова — журналист, в прошлом редактор радио «Коммерсант FM», а сейчас директор по развитию и коммуникациям в фонде помощи хосписам «Вера». Мартьянова — один из многих журналистов, нашедших в работе в НКО те смыслы, которые они искали в медиа: влиять на ситуацию в стране, решать проблемы оглаской, помогать людям. Интервью Елены — о журфаке МГУ, разнице между работой в НКО и медиа, а еще о том, как изменить мир муравьиными усилиями.