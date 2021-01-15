Дайджест на выходные #194

Тренды новых медиа-2021 в формате Zoom-звонка
Радикализация подачи, майнинг историй, столкновение разных этик и медиа ради влияния — представляем ежегодную подборку трендов новых медиа от экспертов MediaToolbox.
О чем писал ЖУРНАЛИСТ 107 лет назад
1 января 1914 года был напечатан первый номер профессионального журнала «Журналистъ». Нам исполнилось 107 лет!
Вспоминаем, о чем писал журнал, когда он только появился, и дарим скидку на членство в Клубе в честь дня рождения.
«Амурские волны» и документальное кино: «Главная сложность в том, что тебе не хотят верить»
Компания «Амурские волны» производит документальные фильмы, передачи, а также видео для диджитал-проектов. Здесь были созданы фильмы Романа Супера о Децле и Эдуарде Успенском, «Листьев. Новый взгляд» и другие. «Амурские волны» сотрудничают с Arzamas, РБК, Яндексом и «Кинопоиском». Мы поговорили с журналистами, создателями компании, о ее продуктах, новом телевидении и расследовательской журналистике.
Журналист в процессе: как работать в зале суда
Что делать, если журналиста неправомерно не пускают на заседание суда? Что можно и чего нельзя делать в суде? Разбираемся вместе с экспертами Центра защиты прав СМИ.
«Крымские известия». Почему государственные СМИ не должны оправдываться
«На российскую же газету, как и в 90-е, по-прежнему смотрят как на бизнес-проект. Больнее всего, наотмашь, хлещут свои — припавшие к живительным денежным источникам крупных корпораций, преподающие в престижных коммерческих вузах. И ты, вкалывающий абсолютно честно, выжимающий максимум того, что можешь, постоянно ходишь виноватым».
Главный редактор газеты «Крымские известия» Ирина Иванченко уверена, что журналистам государственных СМИ не стоит тратить силы на бесполезные дискуссии и оправдания: нужно просто честно выполнять свою работу. Мы поговорили с ней, как редакции удается справляться с трудностями.
Представители медиасообщества — о главных особенностях и тенденциях високосного года
Аналитическая журналистика перемещается в Telegram, «диванные» журналистские расследования и slow news обретают популярность, субъективность выходит на первый план, а новые медиа — уже не такие новые. Представители медиасообщества рассказали о главных тенденциях журналистики из 2020-го.
Акция на подписку ко дню рождения ЖУРНАЛИСТА
ЖУРНАЛИСТ объявляет акцию на годовое членство в Клубе Журналиста ко дню рождения издания. Нам — 107!
Только до конца января стать членом Клуба Журналиста можно со скидкой 10%. Для вашего удобства мы сделали два варианта членства в Клубе: с подпиской на печатную версию и без нее.
ЧТО ТАКОЕ КЛУБ?
— сообщество профессиональных и начинающих журналистов, всех, кто работает в медиа, занимается медиаобразованием;
— доступ к эксклюзивному контенту, мероприятиям, скидкам и подаркам от партнеров;
— реальные клубные и тематические встречи;
— участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 50%;
— участие в мероприятиях, деловых и образовательных поездках от партнеров со скидкой в 10% или 15%;
— доступ к закрытым статьям, переводным материалам, записям вебинаров и семинаров;
— юридические консультации от Центра Защиты прав СМИ.
Новая стратегия в пандемию: правила The Globe and Mail
Прислушиваться к читателям, проявлять гибкость к рекламодателям и отказаться от платного контента о коронавирусе — вот только некоторые шаги, которые предприняла канадская ежедневная газета The Globe and Mail, чтобы обеспечить себе спокойное настоящее во время пандемии COVID-19. Рассказываем об основных принципах новой стратегии издания, которая помогла ему выжить в пандемию.
ЖУРНАЛИСТ открывает «КЛУБ БАЙКЕРОВ» (от слова «байка»)
По числу профессиональных легенд, саг и баек журналисты мало кому уступят — разве что рыболовам, охотникам и санитарам психлечебниц.
А может, и не уступят? Поделитесь с нами забавными случаями из вашей профессиональной жизни, а мы их опубликуем.
Приветствуются все форматы и жанры.
Свои истории присылайте на почту info@jrnlst.ru с темой «Байка».
Как региональные СМИ распланировали 2021 год
Трамвай с газетами, TikTok, геймификация и обучение сотрудников — руководители и журналисты региональных изданий рассказали о планах на 2021 год.