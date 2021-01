Дайджест на выходные #195

Медиаразбор: единая концепция медиабренда на разных цифровых платформах

Концепция — это не надпись при входе в редакцию, а набор устойчивых элементов медиа, которые закреплены в документах и в самом продукте. Она отвечает на вопросы: кто мы? Для кого мы? Где мы? В чем наша ценность для читателей? На примерах показываем, как соответствовать собственной истории, нарративу о редакции. И как донести информацию о своей концепции до читателя.

Марина Загидуллина: «О, пресвятая церковь — Википедия!»

К 20-летию со дня начала работы Википедии профессор Марина Загидуллина рассказала о феномене этого ресурса и о том, как за 20 лет своего существования он изменил наш мир: «Википедия олицетворяет и торжество позитивизма-рационализма, и самые страшные антиутопические представления о недалеком будущем».

Чек-лист «Как запустить таргетированную рекламу»

Эффективно продвигать медиа без таргетинга почти невозможно. Преимущество такого вида рекламы в том, что при грамотной настройке издание увидит целевая аудитория. Мы составили восемь правил успешного таргета.

APRU — ключевой показатель роста цифровой подписки

Когда речь заходит о цифровых подписках, издатели газет зачастую обращают больше внимания на число подписчиков, которое у них имеется на данный момент или к которому они стремятся. Но, как утверждает Митч Пью, главный редактор американской The Post and Courier, ключевой показатель здесь — средний доход на пользователя, или ARPU (average rate per user). Он рассказал об опыте своего издания и поделился формулой числа подписчиков, которое может стать реальной целью.

Как медиахолдинги пережили 2020-й

В 2020 году главным «трендом» оказалась растерянность. Никто не знал, что делать сегодня и чего ждать от следующего дня. Такие зигзаги судьбы пережить суждено не всем. Как заметил владелец журнала «Вокруг света» Сергей Васильев, объясняя свое решение о прекращении выпуска печатного издания в 2021 году (журнал все же продолжит выпуск), «печатные СМИ в сегодняшнем мире могут выжить только в большой стае». Рассказываем, как жилось в прошлом году большим стаям.

Чему журналисты могут поучиться у переводчиков

Вы когда-нибудь задумывались, что у профессий журналиста и переводчика много общего?

Елена Комольцева, преподаватель журналистских дисциплин Московского международного университета, поделилась некоторыми фишками переводчиков, которые могут быть полезны начинающим журналистам. И посоветовала полезные упражнения.

Акция на подписку ко дню рождения ЖУРНАЛИСТА

ЖУРНАЛИСТ объявляет акцию на годовое членство в Клубе Журналиста ко дню рождения издания. Нам — 107!

Только до конца января стать членом Клуба Журналиста можно со скидкой 10%. Для вашего удобства мы сделали два варианта членства в Клубе: с подпиской на печатную версию и без нее.

Каким для медиа станет 2021-й

Nieman Lab, не отступая от ежегодной традиции, опубликовала мнения «одних из самых умных» людей медиамира о том, чего ждать от 2021-го. Мы изучили предсказания, выбрали основные из них, а теперь рассказывает вам, почему новый год требует быть добрее, адаптивнее и запастись успокоительными.

