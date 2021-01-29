Дайджест на выходные #196

Журналист Роман Супер сегодня более известен как режиссер. Мы поговорили с ним о журналистике, его уходе из профессии и документальном кино: «Если ты герою не сочувствуешь, то он ни тебе не интересен, ни твоему зрителю. Иногда с этим просто невозможно жить. Мне мои герои снятся годами, я с ними как сумасшедший про себя разговариваю. Они меня не отпускают. Это мой налог, который я вынужден платить, снимая кино».

Какой текст нельзя выпускать, как изменились требования к редактору и откуда берутся новые авторы — редакторы интернет-портала о православии и жизни общества «Правмир» рассказали об особенностях своей работы:

«Человек, желающий известности, выберет активную журналистику. Он захочет быть именно автором своего текста. Работа редактора — продюсировать и улучшать тексты».

«Пока угрожают, значит, надеются решить проблему запугиванием. Анне Степановне Политковской перестали приходить угрозы за полгода до убийства, она еще удивлялась».

Специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко рассказала о начале своей карьеры, учебе за границей и работе в горячих точках, а также ответила на вопросы, может ли журналист сам ходить на митинги и способна ли журналистика изменить мир.

Новое занятие в Школе дизайна Сергея Мешавкина посвящено редактированию иллюстраций: «Оформление текстов должно обязательно подвергаться редактированию. Не может ни один талантливейший дизайнер оформить публикацию без редактирования».

Как работает ГЛЭДИС — Гильдия лингвистов-экспертов

Галина Трофимова, заместитель председателя правления Гильдии лингвистов-экспертов:

«Увы, язык часто используется в СМИ как инструмент сознательных (это особенно позорно) и неосознанных нарушений. Нарушаются Кодекс профессиональной этики российского журналиста, закон «О СМИ», другие федеральные законы России. Нарушаются и естественные, законные права журналистов на свободу выражения мнений. В судах не уменьшается, а увеличивается количество гражданских исков к СМИ и журналистам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Растет — пусть и не так стремительно — количество уголовных дел против СМИ, возбужденных по статьям «клевета» и «оскорбление».

Вы завели 4-5 страниц в социальных сетях, регулярно публикуете ссылки на материалы с сайта, делаете репосты групп администрации или губернатора, проводите опросы и конкурсы, и даже количество подписчиков выглядит удовлетворительно. Но статистика в группе показывает, что активности аудитории почти нет, да и трафик из социальных сетей невразумительный.

• Как оживить страницу?

• Чего хотят люди в 2021 году?

• Какой контент можно делать, а какой, наоборот, не стоит публиковать?

О спикере: Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», автор рубрики «Медиаразбор», доцент СПбГУ, член оргкомитета «Золотой фонд прессы 2.0».

Стоимость: 900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Во время пандемии редакция «Курской правды» в полном составе научилась эффективно работать на удаленке, освоила выпуск детского приложения и запустила проект со Сбербанком и городским Управлением культуры. Об успехах издания рассказала экс-главред газеты Наталья Лымарь.

Только до конца января — акция на годовое членство в Клубе Журналиста ко дню рождения издания. Нам — 107!

До 31 января стать членом Клуба Журналиста можно со скидкой 10%. Для вашего удобства мы сделали два варианта членства в Клубе: с подпиской на печатную версию и без нее.

ЧТО ТАКОЕ КЛУБ?

— сообщество профессиональных и начинающих журналистов, всех, кто работает в медиа, занимается медиаобразованием;

— доступ к эксклюзивному контенту, мероприятиям, скидкам и подаркам от партнеров;

— реальные клубные и тематические встречи;

— участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 50%;

— участие в мероприятиях, деловых и образовательных поездках от партнеров со скидкой в 10% или 15%;

— доступ к закрытым статьям, переводным материалам, записям вебинаров и семинаров;

— юридические консультации от Центра Защиты прав СМИ.

В «Новой газете» есть рубрика «Портрет явления». Ее материалы создают панораму той или иной сферы жизни общества в настоящий момент времени. Наш автор Светлана Распопова предложила создать подобные материалы своим студентам в качестве экзаменационного задания. Рассказываем, зачем это нужно и что из этого получилось.

Беспрецедентный случай: отключение навсегда аккаунта Трампа от твиттера вызвала бурную дискуссию не только в сети, но и в политических кругах во всем мире. Лидеры Франции и Германии назвали решение администраторов сети сомнительным, а вот многие журналисты и блогеры (в России в том числе) заняли противоположную позицию. Стало ясно, что мы вступаем в новый период развития СМИ, и от того, каким будет взаимодействие пользователя и сетей и каким будет регулирование в этом пространстве, зависит многое. Представляем несколько мнений по этому поводу.

«Клуб байкеров» ЖУРНАЛИСТА

Продолжаем принимать ваши работы в «КЛУБ БАЙКЕРОВ» (от слова «байка»).

По числу профессиональных легенд, саг и баек журналисты мало кому уступят — разве что рыболовам, охотникам и санитарам психлечебниц.

А может, и не уступят? Поделитесь с нами забавными случаями из вашей профессиональной жизни, а мы их опубликуем.

Приветствуются все форматы и жанры.

Свои истории присылайте на почту info@jrnlst.ru с темой «Байка».