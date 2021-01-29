Дайджест на выходные #196

Роман Супер: «Мне мои герои снятся годами, я с ними как сумасшедший про себя разговариваю»
Журналист Роман Супер сегодня более известен как режиссер. Мы поговорили с ним о журналистике, его уходе из профессии и документальном кино: «Если ты герою не сочувствуешь, то он ни тебе не интересен, ни твоему зрителю. Иногда с этим просто невозможно жить. Мне мои герои снятся годами, я с ними как сумасшедший про себя разговариваю. Они меня не отпускают. Это мой налог, который я вынужден платить, снимая кино».
«Редактор может возвысить автора в глазах аудитории». Редакторы рассказали об особенностях своей работы
Какой текст нельзя выпускать, как изменились требования к редактору и откуда берутся новые авторы — редакторы интернет-портала о православии и жизни общества «Правмир» рассказали об особенностях своей работы:
«Человек, желающий известности, выберет активную журналистику. Он захочет быть именно автором своего текста. Работа редактора — продюсировать и улучшать тексты».
Елена Костюченко: «Мне казалось, я знаю, что происходит в России, пока случайно не купила «Новую газету»
«Пока угрожают, значит, надеются решить проблему запугиванием. Анне Степановне Политковской перестали приходить угрозы за полгода до убийства, она еще удивлялась».
Специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко рассказала о начале своей карьеры, учебе за границей и работе в горячих точках, а также ответила на вопросы, может ли журналист сам ходить на митинги и способна ли журналистика изменить мир.
Школа дизайна: зачем редактору быть дизайнером
Новое занятие в Школе дизайна Сергея Мешавкина посвящено редактированию иллюстраций: «Оформление текстов должно обязательно подвергаться редактированию. Не может ни один талантливейший дизайнер оформить публикацию без редактирования».
Как работает ГЛЭДИС — Гильдия лингвистов-экспертов
Галина Трофимова, заместитель председателя правления Гильдии лингвистов-экспертов:
«Увы, язык часто используется в СМИ как инструмент сознательных (это особенно позорно) и неосознанных нарушений. Нарушаются Кодекс профессиональной этики российского журналиста, закон «О СМИ», другие федеральные законы России. Нарушаются и естественные, законные права журналистов на свободу выражения мнений. В судах не уменьшается, а увеличивается количество гражданских исков к СМИ и журналистам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Растет — пусть и не так стремительно — количество уголовных дел против СМИ, возбужденных по статьям «клевета» и «оскорбление».
Вебинар «Контент для соцсетей в 2021» пройдет 3 февраля в 11:00
Вы завели 4-5 страниц в социальных сетях, регулярно публикуете ссылки на материалы с сайта, делаете репосты групп администрации или губернатора, проводите опросы и конкурсы, и даже количество подписчиков выглядит удовлетворительно. Но статистика в группе показывает, что активности аудитории почти нет, да и трафик из социальных сетей невразумительный.
• Как оживить страницу?
• Чего хотят люди в 2021 году?
• Какой контент можно делать, а какой, наоборот, не стоит публиковать?
О спикере: Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», автор рубрики «Медиаразбор», доцент СПбГУ, член оргкомитета «Золотой фонд прессы 2.0».
Стоимость: 900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.
«Курская правда». Опыт работы во время пандемии
Во время пандемии редакция «Курской правды» в полном составе научилась эффективно работать на удаленке, освоила выпуск детского приложения и запустила проект со Сбербанком и городским Управлением культуры. Об успехах издания рассказала экс-главред газеты Наталья Лымарь.
Акция на подписку ко дню рождения ЖУРНАЛИСТА
Только до конца января — акция на годовое членство в Клубе Журналиста ко дню рождения издания. Нам — 107!
До 31 января стать членом Клуба Журналиста можно со скидкой 10%. Для вашего удобства мы сделали два варианта членства в Клубе: с подпиской на печатную версию и без нее.
ЧТО ТАКОЕ КЛУБ?
— сообщество профессиональных и начинающих журналистов, всех, кто работает в медиа, занимается медиаобразованием;
— доступ к эксклюзивному контенту, мероприятиям, скидкам и подаркам от партнеров;
— реальные клубные и тематические встречи;
— участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 50%;
— участие в мероприятиях, деловых и образовательных поездках от партнеров со скидкой в 10% или 15%;
— доступ к закрытым статьям, переводным материалам, записям вебинаров и семинаров;
— юридические консультации от Центра Защиты прав СМИ.
Портрет явления: обучающая практика для студентов-журналистов
В «Новой газете» есть рубрика «Портрет явления». Ее материалы создают панораму той или иной сферы жизни общества в настоящий момент времени. Наш автор Светлана Распопова предложила создать подобные материалы своим студентам в качестве экзаменационного задания. Рассказываем, зачем это нужно и что из этого получилось.
Блокировка Трампа — цензура или редакционная политика?
Беспрецедентный случай: отключение навсегда аккаунта Трампа от твиттера вызвала бурную дискуссию не только в сети, но и в политических кругах во всем мире. Лидеры Франции и Германии назвали решение администраторов сети сомнительным, а вот многие журналисты и блогеры (в России в том числе) заняли противоположную позицию. Стало ясно, что мы вступаем в новый период развития СМИ, и от того, каким будет взаимодействие пользователя и сетей и каким будет регулирование в этом пространстве, зависит многое. Представляем несколько мнений по этому поводу.
«Клуб байкеров» ЖУРНАЛИСТА
Продолжаем принимать ваши работы в «КЛУБ БАЙКЕРОВ» (от слова «байка»).
По числу профессиональных легенд, саг и баек журналисты мало кому уступят — разве что рыболовам, охотникам и санитарам психлечебниц.
А может, и не уступят? Поделитесь с нами забавными случаями из вашей профессиональной жизни, а мы их опубликуем.
Приветствуются все форматы и жанры.
Свои истории присылайте на почту info@jrnlst.ru с темой «Байка».