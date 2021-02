Дайджест на выходные #197

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Главная тема февральского номера — закон. И беззаконие. Как жить с новыми законодательными инициативами, ограничивающими работу журналистов в России? Чем оборачивается наступление на журналистов по всему миру? О чем не стоит забывать, отправляясь на задание? И как наказывали журналистов в 2020-м году? Кроме того, в номере — путь из журналистики в документальное кино, чек-лист для тех, кто хочет остаться в живых в 2021-м, опыт работы в пандемию африканских СМИ, 5 типажей стажеров, от которых трясет редактора, традиционные рубрики и многое другое.

Цифровая версия уже на сайте.

Если кто‑то в медиа еще питал иллюзии о будущем, 2020 год дал четко понять: времени нет, рынок мал, деньги быстро исчерпаемы. Всеволод Пуля составил чек-лист для тех, кто все еще хочет зубами выгрызть себе место в медиадиете читателей и в бюджетах рекламодателей.

Ежедневно The Financial Times публикует сотни фотографий и хранит еще полтора миллиона в архиве. Это было бы невозможно без надежной системы обработки изображений. Рассказываем, как она работает: «Благодаря новой системе больше людей смогли заходить в нее через браузер, что позволило The Financial Times конфигурировать и управлять внушительным массивом метаданных. Это, в свою очередь, помогло устранить сомнения по поводу правомерности публикации фотографий».

Как переделать материал для разных площадок, что не забыть при переупаковке контента и каким образом переманить пользователей с одной платформы на другую? Мы составили 7 советов, которые помогут разобраться в этих вопросах.

Что не так с фотографиями в российской деловой прессе? На конкретных примерах объясняет Сергей Мешавкин: «В новостной прессе фотография, сделанная на дешевый китайский смартфон, может быть в тысячу раз ценнее, чем работа профессионального фотографа. Уже на этом пункте российская элита прессы расписывается в своем пренебрежении к журналистике как таковой. Фотографии у них, как правило, натягиваются как чулки на голову. Отсюда и подписи соответствующие. Оригинально? Да. Доказательно? Ни капли».

Сатира как фейк, опасный прецедент с аккредитацией и пекинская капуста как угроза безопасности России — рассказываем о трех случаях наказания журналистов в 2020 году.

Если журналист не думает о безопасности информации, рано или поздно это может стать проблемой — для него самого, редакции, его аудитории. Разбираем теорию и практику защиты своих данных.

