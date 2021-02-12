Дайджест на выходные #198

14 советов начинающим кинокритикам
Чтобы хорошо писать о кино, нужно много смотреть, читать и, главное, любить свое дело. Советы для начинающих дал кинокритик «Лайфхакера», автор подкаста «Смотритель» Алексей Хромов:
«Насмотренность не только помогает сформировать ваш собственный вкус в кино, но и дает немалый багаж знаний. Квентин Тарантино именно так и решил стать режиссером: он просто смотрел старые фильмы, когда работал в видеопрокате, а потом захотел снимать свои такие же».
Людмила Цупко: «Региональному медиа очень важно прислушиваться к тому, что говорит аудитория»
Люда Цупко сразу после выпуска с журфака СПбГУ поехала работать в газету «Маяк» в Сосновом бору, занялась развитием соцсетей и совсем об этом не жалеет. Мы поговорили с Людой о том, почему быть корреспондентом регионального медиа интересно, а также о том, как поддерживать контакт с аудиторией местной газеты в соцсетях.
Клуб продвинутого журналиста: пять двоек за текст
Встретились как-то в одном тексте плохая работа с источниками и фактами, нелогичная композиция, стилистические и пунктуационные ошибки... Учимся на антипримерах со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.
Как подобрать правильные изображения к материалам
Яркий визуальный образ — один из самых эффективных способов привлечь внимание аудитории и создать интерес к вашему материалу. Делимся советами, как подобрать правильные фотографии и изображения к материалам, и показываем примеры.
О чем важно помнить журналисту на задании, чтобы не нарушить закон
Отправляясь на задание, журналист составляет некоторое представление о ситуации и исходит (в идеале) в своих действиях из профессиональных и этических стандартов. Но важно не забывать при этом и о нормах права. Предлагаем рассмотреть пару ситуаций, характерных для повседневной практики журналиста, и прислушаться к комментариям юристов Центра защиты прав СМИ.
Записки журналиста: Ясен Засурский и журналистка Жанна
Недавно мы предложили журналистам писать нам байки о своей жизни и профессии. Публикуем новые истории.
Шесть правил создания идеальной аудиоистории для радио и подкаста
Описания, эмоциональный крючок и герои — рассказываем, что поможет вам создать идеальную аудиоисторию.
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«Клуб байкеров» ЖУРНАЛИСТА
Продолжаем принимать ваши работы в «КЛУБ БАЙКЕРОВ» (от слова «байка»).
По числу профессиональных легенд, саг и баек журналисты мало кому уступят — разве что рыболовам, охотникам и санитарам психлечебниц.
А может, и не уступят? Поделитесь с нами забавными случаями из вашей профессиональной жизни, а мы их опубликуем.
Приветствуются все форматы и жанры.
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