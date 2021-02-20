Дайджест на выходные #199

Крутое рабочее пространство для сотрудников, новые навыки журналистов, продажа контента в показах, чат-боты и платформа для авторов — Чингис Дагаев, директор «Информ Полис», рассказывает о 5 экспериментах медиагруппы:

«В 2018 году нам стало очевидно — окружающая среда настолько стремительно меняется, что мы уже не успеваем за ней. Нам нужны кардинальные перемены, необходимо перестраивать работу, много экспериментировать с технологиями и продуктами, инвестировать в знания, опыт и кадры».

Марина Сезина, руководитель службы социальных медиа «Москвы 24» и телеканала «Россия 1», рассказала о том, на какой формат обратить особое внимание, если нужно поднять охваты, чем опасно заимствование контента и почему уважение подписчиков важнее их любви: «Главная ошибка, которую в соцсетях совершают в основном региональные медиа, — неумение подстраивать контент под требования каждой из платформ».

COVID-19 ознаменовал начало новой эпохи в истории Stuff, самого крупного в Новой Зеландии медиахолдинга: во время кризиса он был продан всего за один новозеландский доллар. Шинейд Буше, генеральный директор компании, рассказывает о том, как Stuff меняет свою бизнес-стратегию в соответствии с новым курсом на завоевание доверия аудитории.

Среда, в которой живут современные медиа, меняется, и преподавание журналистских дисциплин не может на это не откликаться. Как включить дискуссию в образовательные практики и как сегодня преподавать студентам журфаков курсы, содержание которых сосредоточено на изучении общественно-политической проблематики? Рассказывают преподаватели курса «Общественно-политическая журналистика» на журфаке МГУ.

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Цифровая трансформация региональной редакции — наиболее востребованная в регионах тема. Чингис Дагаев не только эксперт, но и практик. На примере своего ИД он покажет, как небольшая региональная редакция осуществила цифровой переход.

Обсудим:

• как делать контент для New Digital Media недорого,

• как продвигать свои площадки,

• как быстро настроить дистрибуцию

• и как на этом всем заработать.

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Кристоф Делуар, президент Форума по информации и демократии и генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» о цензуре в социальных сетях:

«В Соединенных Штатах, как и в других либерально-демократических странах, судебная система доказала свою значимость для свободы выражения мнений. Она заслуживает нашего доверия куда больше, чем компании, занимающие доминирующее положение на рынке».

«Это точно рекламный материал?», «Обзорная статья продуктов или скрытое продвижение?», «Как вообще должна выглядеть эта «нативка»?». Авторы ЖУРНАЛИСТА, магистры СПбГУ, подключились к третьему ежегодному исследованию «Лайфхакера».