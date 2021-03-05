Дайджест на выходные #200

Новый номер ЖУРНАЛИСТА
Главная тема мартовского номера — дата-журналистика. Почему российская дата-журналистика отстает от западной? С каких медиа брать пример и откуда брать идеи? И почему расцвела нелегальная торговля персональными данными?
Кроме того, в номере — 5 стратегий сторителлинга, советы по использованию Clubhouse для журналистов, лайфхаки для начинающих кинокритиков, традиционные рубрики и многое другое.
Цифровая версия уже на сайте.
Родион Чепель: «Документалистика — это работа для смелых»
Стриминговая революция вновь привлекла внимание к документальному кино — формат привлекает независимых журналистов, не принимающих правила телевизионной цензуры. Родион Чепель рассказал о своем пути — от репортера до режиссера и создателя «Амурских волн»:
«Эта работа — способ удовлетворять свое любопытство за деньги. За деньги партнеров, зрителей напрямую или за деньги производящей вещательной компании. Предметом твоего любопытства по очереди становятся разные явления. И пока любопытство не иссякло, оно заставляет двигаться дальше. Общество развивается, его фокус смещается — и вот на стыке общественного интереса и личного рождается наш контент».
«Digital first, print second»: как ирландскому медиа удалось за год набрать 30 тысяч подписчиков
В 2019 году у ирландского новостного издания Independent News & Media не было ни одного цифрового подписчика. Сейчас на него подписано более 35 тысяч человек. Рассказываем, как проходила цифровая трансформация издания.
Как журналисту работать с темой домашнего насилия
В последнее время тема гендерного насилия вызывает большой общественный интерес. Как не навредить пострадавшим от насилия, освещая их проблемы; что делать с «позицией второй стороны» и на что обратить внимание при подготовке материала? Об этом мы поговорили с адвокатом Адвокатской палаты Москвы Валентиной Фроловой и руководительницей Института недискриминационных гендерных отношений «Кризисный центр для женщин» Еленой Болюбах.
«Если журналист хочет работать с пострадавшими, нужно идти им навстречу, давать читать текст перед публикацией и согласовывать какие-то моменты, быть очень гибким в этом смысле. Если ты не готов на это, то лучше вообще не работать с этой проблематикой».
5 идей: как журналисту эффективно использовать Clubhouse
Главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля провел в Clubhouse уже месяц, участвовал в чужих эфирах и проводил свои. Вот какие идеи использования нового сервиса для журналистов он увидел:
— проводить открытые интервью,
— заниматься профессиональным нетворкингом и искать героев публикаций,
— комментировать события в прямом эфире или сразу после их завершения,
— проводить открытые планерки,
— обсуждать вышедшие материалы и получать быструю обратную связь от аудитории.
Пэйвол, конвергентная редакция, нативная реклама — одни из ключевых принципов работы The Sunday Times
«Трансформация СМИ требует от журналистов больше внимания к своим читателям. До того как издания начали переходить в онлайн-формат, успешность того или иного СМИ измерялась объемом тиража и доходами от рекламы — и, честно говоря, тогда мнение редактора было важнее всего. Поэтому мы не были так близки к своей аудитории, как сейчас».
Редактор The Sunday Times Эмма Такер работает на этой должности чуть больше года. Мы попросили ее поделиться приобретенным за это время опытом и мнением о дальнейшем развитии журналистики.
Сергей Пархоменко: «Хорошая работа, помимо морального удовлетворения, иногда приносит даже деньги»
Известный журналист и издатель Сергей Пархоменко рассказал о создании премии «Редколлегия», ее критериях и организации вокруг нее профессионального сообщества:
«Мы посчитали, что с ноября минувшего года общая сумма выплаченных премий составила полмиллиона долларов. Получается, что мы раздали 500 тысяч долларов русским журналистам за работу, которую они уже сделали. И нам кажется, что мы их этим поддержали».
Цифровизация во время пандемии: проблемы и успехи африканских СМИ
В ковидном медиамире африканские СМИ не стали исключением: многие годы опираясь на печать, теперь они вынуждены прививаться цифровой вакциной. Ее эффективность и побочные эффекты смогли оценить издатели из разных уголков континента.
До 10 марта можно прибрести онлайн-курсы для редакций со скидкой 20%
Записаться на курсы и посмотреть программы можно по ссылкам.
• «Как создать диджитал-отдел на основе редакции».
Создайте профессиональный отдел по продвижению в интернете. Продавайте новые услуги и продукты.
Внедрите новый подход к контенту в своем СМИ привлекайте новую аудиторию и начинайте зарабатывать больше.
«Семерочка»: как бесплатной газете оставаться востребованной
«"Семерочка" — газета о людях, практически любые темы мы стараемся подавать через простые житейские истории. Мы рассказываем, с какими проблемами сталкиваются воронежцы, и подсказываем, как их решить. Пандемия коронавируса отразилась не только на содержании издания, но и на его дизайне, и, разумеется, на доставке — распространяется наша газета бесплатно».
Главный редактор бесплатного издания «Семерочка» из Воронежа рассказал о контенте, коллективе, финансировании и дистрибуции газеты.
Как американские издания борются с цифровыми «зомби»-читателями
Почти половина цифровых подписчиков американских новостных изданий — это «зомби»-читатели. Они не заходят на сайты, за подписку на которые они заплатили, даже раз в месяц. Беспокойство по поводу этой проблемы в медиасообществе растет, потому что, хоть такие читатели и платят за новости, в будущем рассчитывать на них нельзя.
Мы перевели обзор от Medill Spiegel Research Center, с советами, что делать с такими читателями.