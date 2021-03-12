Дайджест на выходные #201

«В 11 классе я заметила, что репетиторов по журналистике почти нет». Юлия Градинару о своей онлайн-школе «ЖуркаМурка»

На втором курсе журфака Юлия Градинару создала свою онлайн-школу журналистики «ЖуркаМурка» для подготовки абитуриентов к поступлению и повышения уровня медиаграмотности населения. Сейчас школу заканчивает 1500 человек в год, а ее выпускники поступают в лучшие вузы страны. Мы поговорили с Юлей о том, какие представления об идеальной школе воплотились в «ЖуркеМурке» и нужно ли журналистское высшее образование сегодня.

Отчет «Журналистика перед лицом сексизма»

По случаю Международного женского дня «Репортеры без границ» опубликовали отчет «Журналистика перед лицом сексизма». Он раскрывает масштабы рисков гендерного и сексуального насилия, с которыми сталкиваются женщины-журналистки, и их влияние на новостные репортажи.

Из 112 стран, в которых проводились интервью с журналистками, 40 оказались опасными или очень опасными для наших коллег женского пола.

Сегодня самым опасным местом для журналисток стал интернет (об этом сообщили 73% респондентов).

Вслед за интернетом 58% респондентов указали в качестве места, «где было совершено насилие на гендерной почве», рабочее место.

Среди журналисток особенно уязвимыми к насилию оказались те, кто специализируется на правах женщин, а также те, чьи темы — это спорт или политика.

В своем докладе РБГ также рассматривают влияние этого насилия на журналистику: полученные травмы ведут к замалчиванию и уменьшают информационный плюрализм. Помимо стресса, беспокойства и страха, сексистское и сексуальное насилие приводит к тому, что журналисты временно или даже навсегда закрывают свои аккаунты в социальных сетях (на это указали 43% респондентов), прибегают к самоцензуре (48%), меняют специальность (21%) и даже увольняются (21%).

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Как региональному медиа распознать неочевидных конкурентов и использовать их

У регионального СМИ всегда много конкурентов, и некоторые из них — неочевидные. Рассказываем, кто они и как их использовать в свои интересах.

Андрей Дорожный: «В любом городе можно подготовить качественную дата-историю без навыков программирования»

Для российских изданий наличие в штате дата-журналиста все еще явление редкое, а на Западе умение искать и обрабатывать данные уже не считается чем-то необычным. Мы поговорили с дата-журналистом Андреем Дорожным о том, из-за чего так происходит, какая платформа — золото для регионов и почему заимствовать у коллег не всегда плохо.

Исследование WAN-IFRA: 24% молодых пользователей новостных медиа готовы платить за контент

24% молодых людей готовы платить за подписку на новостные медиа. При этом в среднем они были бы готовы платить 6 евро в месяц, что составляет менее 50% от средней цены цифровой подписки на новости в разных странах (она составляет 14,09 евро). Об этом говорится в исследовании, опубликованном WAN-IFRA.

Кроме того, исследование показывает, что существует небольшое число читателей, готовых заплатить более значительную сумму (€8–€15). Однако большой процент читателей готовы платить очень мало (менее 3 евро).

Следовательно, поиск правильной цены и модели имеет решающее значение для новостных организаций, поскольку доходы от цифровых читателей становятся основным финансовым источником, а молодые пользователи будут основными клиентами в ближайшие годы.

Среди других факторов, которые влияют на готовность молодых читателей платить: новые привлекательные форматы, ценность и качественное содержание.

«Шахтинские известия»: новые форматы и проекты

Прямые эфиры, школа мультимедийного юнкора, акция «Добрая книга», домашние концерты и проект «ИнстаБабушка» — во время пандемии газета «Шахтинские известия» не останавливала свою работу и постаралась ответить новыми форматами и проектами на новые вызовы и изменения в медиапотреблении. Об этом рассказала главный редактор издания Белла Севостьянова.

Галина Арапова: «Потенциальный риск оказаться в нарушителях есть всегда, о чем бы вы ни писали»

2020 год был отмечен беспрецедентным числом законодательных инициатив, ограничивающих работу журналиста в России. Главный юрист и директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова рассказала, какие опасности подстерегают журналистов в юридическом поле, почему изменение закона о клевете — это юридический нонсенс, что не так с законом о физических лица — иноагентах и многом другом.

«Рынок пробива»: мнения экспертов о нелегальной торговле персональными данными

Российская медийная практика обогатила международные СМИ новым определением «рынок пробива», о нем недавно опубликовала большую статью «Нью-Йорк таймс». Она назвала это прежде всего российским феноменом и заверила, что редакционные стандарты не позволяют пользоваться информацией, полученной на «черном рынке» за деньги. Центр международной журналистики поместил подробный анализ «рынка пробива». Мы спросили у экспертов, как относиться к этому явлению с точки зрения законодательства и профессиональной этики.