Дайджест на выходные #202

От каких стажеров трясет редактора: 5 типажей

Зачастую стажеры появляются у порога редакции в тот момент, когда времени и сил не хватает даже на то, чтобы нормально выстроить работу со штатными сотрудниками. Мы изучили пять самых надоедливых типажей практикантов и рассказываем о плюсах и минусах каждого.

Журналистика данных: опыт «Важных историй»

«Дата-журналистика — это в первую очередь набор навыков, а не отдельная профессия. Их при желании может освоить любой журналист», — о своем опыте работы в журналистике данных рассказывают Юлия Алыкова и Алеся Мароховская из «Важных историй». Внутри — интересные примеры и полезные ссылки.

Старт образовательной платформы «Журналиста» 25 марта

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10 советов, как приготовить публикацию к знаменательному событию

Источник замечательных тем гораздо ближе, чем можно себе представить. Просто нужно взять на вооружение несколько простых правил.

Шеф-редактор ежедневного выпуска «Комсомольской правды» поделился советами, как приготовить публикацию к знаменательному событию, даже если кажется, что все написано до тебя.

Политика конфиденциальности: зачем она нужна на сайте?

Госдума в феврале приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий административную ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных граждан. Редакторов СМИ и владельцев интернет-ресурсов эта новость тоже касается. Опубликована ли на вашем сайте политика конфиденциальности? Правильно ли она составлена? Кому и зачем вообще нужно публиковать такие документы? Разбираемся вместе с экспертами.

Бесплатный вебинар «Концепция регионального СМИ 2021»

24 марта в 11:00 (мск) пройдет вебинар «Концепция регионального СМИ 2021»

Темы вебинара:

• Почему СМИ должны создавать новые медиа

• Новые медиа как экосистема

• Почему большинство региональных редакций зашли в тупик и что делать

Спикер: Чингис Дагаев, эксперт по цифровой трансформации СМИ, генеральный директор ГК «Информ Полис», основатель диджитал-агентства YELLO.

Три истории преследования журналистов за профессиональную деятельность

Игорь Ясин, сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ, рассказал, как организация борется с преследованием журналистов:

«Профсоюз журналистов, созданный нами 5 лет назад, до сих пор не может полностью сосредоточиться на защите условий труда работников медиа, приходится отбивать все новые и новые нападки на журналистов со стороны властей».

«Псковская правда»: год без бумаги

Газета «Псковская правда» перестала выходить на бумаге в марте прошлого года. О том, как изменилась работа редакции после полного погружения в онлайн, мы поговорили с главным редактором издания Максимом Андреевым:

«Раньше у коллег всегда стоял вопрос «чем заполнить полосы», и периодически туда ставили материалы, на мой взгляд, не самого высокого качества: письма, рерайты, релизы и так далее. После отказа от «печатки» необходимость искать и обрабатывать эти «заглушки» отпала. Журналисты смогли сосредоточиться на подготовке более масштабных и глубоких текстов. Благо, новые коронавирусные реалии подкидывали множество тем».

Наступление на журналистов по всему миру идет давно. Результат зависит от сопротивления

Авторитетная международная организация «Артикль 19» подготовила очередной глобальный обзор состояния свободы слова в мире. Основной вывод: 51% населения планеты живет в ситуации «кризиса» в данной области, это худший показатель за последние 20 лет.

Рассказываем, какие ограничения вводятся в разных странах и как на это реагируют журналисты и правозащитные организации.

Школа фельетона: почему Сталин забанил Платонова

«Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки. — Естество свое берет! — заключил Пухов по этому вопросу».

Узнали эти строки? Их написал Андрей Платонов в своей повести «Сокровенный человек». Сегодняшнее наше занятие в школе фельетона посвящается ему.