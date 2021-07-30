Дайджест на выходные #220

ЖУРНАЛИСТ и СПбГУ запускают молодежную редакцию

Объявляем запуск проекта — коллаборации ЖУРНАЛИСТА и Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ.

Мы вводим экспериментальный формат: весь наш диджитал-контент (да-да, на сайте и во всех соцсетях) первые две недели августа будет выпускать молодежная редакция.

Анастасия Филиппова, главред молодежной редакции: «С нас — полезные материалы, подборки для души и, конечно, мемы, с вас — обещание любить и жаловать (кстати, наших авторов можно звать на работу — они юны и еще не успели перегореть и уйти в диджитал-детокс)».

При пролистывании газет невозможно не заметить, что многие копируют друг у друга и верстку, и приемы подачи оформления рубрик. Как только подступает сентябрь, во всех газетах начинают плодиться полотна под единым названием «Сколько стоит собрать ребенка в школу». Новогодние номера — со снежинками и сугробиками на логотипах. Мартовские букеты на обложках. Безумное переплетение георгиевских лент 9 мая. И все в том же духе.

Сергей Мешавкин дал советы, как воровать с умом, чтобы появлялись новые оригинальные работы.

С введением дистанционки в вузах у студентов появилось больше свободного времени. В какие сферы медиа пойти студенту журфака, чтобы получить опыт, знакомства и первую зарплату? Собрали истории и советы молодых журналистов, которые успели набить шишки и поработать «в полях».

Ежедневно интернет-пользователи подвергаются массивным кибератакам. Под особой угрозой находятся журналисты. Нередко они — объекты многолетнего наблюдения, а их материалы — цель слежки и мощный инструмент, который не в тех руках легко превращается в опасное оружие. Рассказываем о списке Pegasus и способах защититься от доксинга.

Где брать квалифицированные кадры, кто работает в издательствах и сколько получают журналисты? Мы поговорили с коллегами, возглавляющими газетные редакции в разных регионах, и узнали ответы.

Против мэра Углегорского района возбуждено уголовное дело о воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. А сегодня редакция «Углегорских новостей» опубликовала открытое письмо «против цензуры, вседозволенности, уничтожения районной газеты и телевидения», где сообщила об увольнении сотрудников по собственному желанию. Рассказываем, что происходит.

Наталья Цветова, автор спецкурса по арт-журналистике в СПбГУ, рассказала о месте арт-журналиста в профессии и судьбе искусствоведческих СМИ: «В наши дни во главе угла стоит коммерциализация. Создано общество потребления. И журналист в этой системе — посредник, который обеспечивает продвижение искусства как продукта. Мы не можем определять характер и масштаб включенности в эти процессы. Но можем пытаться и пиар сделать благородным».