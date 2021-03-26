Дайджест на выходные #203

Анна Брыткова: «Деловая журналистика — это в чем-то вызов и преодоление»

«В «Коммерсанте» у нас над каждым рабочим столом висели определенные правила. Например, «нет слов «не дозвонился», «нет слов «мне никто не ответил». Ты обязан получить информацию любым возможным способом, в рамках закона и морали, разумеется».

Журналист Анна Брыткова рассказала, почему в деловой журналистике большая текучесть кадров, где брать инфоповоды для деловых новостей и как выстроить работу с источниками информации и большими начальниками.

Издание The Wall Street Journal переосмыслило общение с аудиторией

Альмар Латур издает известную во всем мире деловую газету The Wall Street Journal. По его мнению, это сложное время позволило ей скорректировать свою миссию и стать в первую очередь ориентиром для тех читателей, которые вынуждены принимать важные экономические и финансовые решения. О том, как изданию это удалось, он рассказал участникам вебинара INMA.

25 марта стартовала образовательная платформа «Журналиста»

Записаться на курсы и посмотреть программы можно по ссылкам.

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Александр Плющев: «“Клабхаус” — это хитрая система, которая использует всех, кто в ней участвует»

Радиоведущий «Эхо Москвы» Александр Плющев рассказал, зачем он зашел в «Клабхаус», в чем он видит будущее этой социальной сети и востребован ли сегодня звуковой формат: «Клабхаус» — это один из очень хороших инструментов, потому что «"Клабхаус" — это все-таки для того, чтобы что-то опубличить».

Что происходит с дата-журналистикой в России и соседних странах

«Дата-журналистика — это новый панк!» — провозгласил Саймон Роджерс и открыл DataBlog в The Guardian в 2009 году. В свое время именно он заложил многие принципы современной журналистики данных, в частности, прозрачность методологии и публикацию датасета вместе с историей.

Когда дата-журналистика зародилась в наших странах, что повлияло на ее развитие и смогли ли мы выйти на мировой уровень? Рассказывает Анастасия Валеева.

Бонус: ссылки на телеграм-каналы по дата-журналистике, медиа, за которыми надо следить, если вы увлекаетесь этой темой, и топ программ обучения.

Запись вебинара «Концепция регионального СМИ 2021»

24 марта прошел бесплатный вебинар «Концепция регионального СМИ 2021».

Участники узнали:

• какие каналы дистрибуции для медиа существуют в 2021 году,

• как создать экосистему медиа,

• как адаптировать концепцию издания под каждый канал и поставить KPI,

• почему большинство региональных редакций зашли в тупик и что делать,

• как выстроить работу издания в Trello и многое другое.

Спикер: Чингис Дагаев, эксперт по цифровой трансформации СМИ, генеральный директор ГК «Информ Полис», основатель диджитал-агентства YELLO.

Запись вебинара доступна для членов Клуба Журналиста.

Психическое здоровье нации напрямую зависит от работы СМИ

О том, как влияют СМИ на психическое здоровье людей и самих журналистов, — Сергей Ениколопов, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья:

«В стрессовой ситуации все болячки начинают проявляться. Во многом проблема, на мой взгляд, заключается в СМИ. Показали сюжет — и думают, что молодцы, не понимая, почему их никто не слушает. Дело в том, что у власти такие же обыватели и для них СМИ уже не авторитет. И журналисты не авторитет. А те по старой советской привычке думают, будто что-то из себя представляют.

Старая иерархия ценностей не работает. Накопились проблемы. По капельке. Мы не слышим себя. Раздрай нарастает. Журналисты не понимают, что, когда они «топят» коллегу, это увеличивает разрыв и рикошетом бьет по всем».

Как издания ищут новую аудиторию в Clubhouse

Зарубежные издания об образе жизни, бизнесе и финансах стекаются в Clubhouse, чтобы встретиться с потенциальной аудиторией, а также протестировать, как можно монетизировать контент на платформе в ближайшем будущем. Рассказываем об их экспериментах и планах.

Муниципальная газета — официант или власть?

Подвели итоги первого конкурса «Золотой фонд прессы 2.0» и даем слово тем, кто сегодня делает муниципальную журналистику с минимальным набором ресурсов. Один из победителей — Константин Чернэуцану — главный редактор муниципальной газеты «Вести Стрельны» в Ленинградской области.

5 признаков того, что вам не место в журналистике

Как понять, подходит вам журналистика или нет? Составили список для всех, кто сомневается. В журналистике не место:

• Тем, кто не задает вопросы. Если вместо того, чтобы спросить у главы государства, почему во время его правления пересажали всю оппозицию, а сотрудникам СМИ не давали освещать митинги, журналист ест с ним блины, мы понимаем: перед нами не журналист, а кто-то другой. Журналисты, которые просто ленятся задавать вопросы, раздражают читателей ничуть не меньше.

• Тем, кого раздражает все новое. Отсутствие изменений в медиа — смерть.

• Тем, кто слишком любит себя. В журналистике часто приходится отодвигать собственные запросы на второй план. А с самовлюбленными авторами сложно работать: они ставят свои потребности выше целей издания, редко идут на компромисс и постоянно изматывают остальных сотрудников.

• Тем, кто не готов терпеть безденежье. Медиа — последнее место, куда стоит идти за деньгами. И если вы не готовы работать вдолгую — возможно, некоторое время с небольшим заработком, — чтобы в итоге сделать себе имя, журналистика вряд ли понравится вашему кошельку.

• Тем, кто не умеет переупаковывать свой контент. Если в редакции нет специалиста по переупаковке и все это лежит на плечах самих авторов, а журналист бросает свой текст, как только дописал его, — он недорабатывает и, скорее всего, обесценивает все то время, которое тратит на сбор информации.

Исследование трудностей, с которыми столкнулись журналисты во время пандемии

Международная группа исследователей проекта Global Risk Journalism Hub исследует изменения и трудности, с которыми журналисты столкнулись во время пандемии COVID-19 и предлагает ответить на вопросы анкеты о рисках во время пандемии. Ее заполнение займет максимум 10-12 минут.

Global Risk Journalism Hub — сообщество ученых из более чем двадцати стран, которое занимается изучением рисков для современных журналистов.

С вопросами можно обратиться к координаторам проекта в России — Анне Гладковой gladkova-a@list.ru и Светлане Бодруновой s.bodrunova@spbu.ru.