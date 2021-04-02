Дайджест на выходные #204

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Главная тема апрельского номера — саморегулирование. Достаточно ли российским СМИ уставов и внутренних правил редакции? Какие формы саморегулирования существуют в мире? Где кончается журналистика и начинается шоу-бизнес? И как Общественная коллегия по жалобам на прессу влияет на взаимоотношения журналиста и гражданина, СМИ и общества?

Кроме того, в номере — кейсы зарубежных СМИ, советы, как распознать манипуляцию, история онлайн-школы для начинающих журналистов, традиционные рубрики и многое другое.

В феврале австралийские власти приняли закон, согласно которому Google и Facebook должны выплачивать изданиям деньги за размещение новостного контента на своих платформах. А на днях Google подписала лицензионные соглашения о выплатах за новости с несколькими издателями в Италии.

О том, как издателям удается отвоевывать свои доходы у технологических компаний и кто может помочь им в этой борьбе, читайте в материале медиаэксперта Елены Шитиковой: «Когда у кого-то из ребят выходит «жить дружно», это вызывает даже не зависть, а радость: коллеги смогли — может быть, и у нас когда-нибудь получится… А пока сидим ровно, ждем».

Именно схема или карта чрезвычайно упрощает читателю понимание того, где именно происходило событие или будет происходить — где случилась авария, куда именно идти за справкой, где находится пункт сдачи ненужных вещей. Сергей Мешавкин рассказал, как еще можно использовать карты и почему они не требуют от дизайнеров особых трудозатрат, и поделился удачными примерами.

Вебинар «Расследовательская журналистика. Инструменты проведения расследований» пройдет 8 апреля в 11:00.

• Как стать хорошим расследователем, секреты профессионализма.

• Где искать источники информации, достоверность и объективность.

• Методы журналистского расследования.

• Как выбрать тему для расследования.

• Юридические и этические аспекты расследования.

О спикере: Ева Меркачева, журналист, писатель, правозащитник. Специализируется на различных расследованиях, многие из которых стали поводом для возбуждения ряда громких уголовных дел против коррупционеров и убийц. Эксперт в области тюремной тематики.

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44 региональных медиа закрылись, 40% редакций пришлось сократить десятую часть штата сотрудников, и только 1,8% медиа удалось избежать понижения зарплат. Такие данные получили в СЖР в результате опроса о последствиях пандемии для российских СМИ, в котором приняли участие около 400 журналистов со всей России.

Пандемия ударила и по рекламным доходам. 86,4% редакций сообщили о сокращении числа рекламодателей и уменьшении ими бюджетов. Около трети участников исследования сообщили о снижении тиражей и количества эфирного времени. Больше пятой части зарплаты потеряли 17,5% журналистов.

Среди мер поддержки, которые медиа считают необходимыми в сложившейся ситуации, лидируют: финансирование, урегулирование почтовых тарифов, отмена штрафов за несвоевременную уплату налогов.

В начале года на арене мировых соцсетей появилась платформа BitClout. Она построена на базе блокчейна, а главными ее особенностями являются возможности монетизации и инвестирования. Вера Хистиева зарегистрировалась в ново соцсети и изучила ее интерфейс и перспективы.

До 24 апреля журналисты и СМИ могут подать заявку на Всероссийский конкурс для СМИ «В союзе слова и добра», который проводят благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд «Академия российского телевидения».

Премия присуждается СМИ, освещающим работу некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения в России.

Церемония награждения пройдет в Москве 8 июня 2021 года.

Говорить о том, что российские политические ток-шоу и передачи на государственных телеканалах ведут не лучшие представители отечественной журналистики, — даже как-то неловко, это и так все знают. Но и у пропагандистов есть своя аудитория. Мы поговорили с Иосифом Дзялошинским, профессором кафедры публичной политики ВШЭ и автором книг по манипуляции в медиа, о том, какими методами пользуются отечественные пропагандисты, почему Киселев — плохой манипулятор, а Соловьев — хороший и в чем главная беда российской журналистики.

В прошлом году Bauer Media Group покинула российский рынок, и крупнейший по аудитории издательский дом в России сменил структуру владения и название на «Иванов Монамс Медиа». О сделке и том, почему молодые журналисты неохотно идут работать в издания массового спроса, чем может быть полезна желтая пресса и как компания бежала по волнам коронавируса, мы поговорили с ее совладельцем и генеральным директором Алексеем Ивановым.