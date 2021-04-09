Дайджест на выходные #205

Пять стратегий сторителлинга от профессионалов

Интерактивный сторителлинг, визуальный сторителлинг, сторимейкинг и сторименеджмент — сегодня сторителлинг — это уже не просто искусство создавать истории и мастерство рассказчика. Это технологии, которые применяются в разных сферах. Рассказываем о пяти стратегиях сторителлинга и людях, которые их применяют.

Ева Меркачева: «Собчак сделала его героем, а нужно было повернуть разговор в другую сторону»

Ева Меркачева — обозреватель «МК», автор материалов тюремной тематики и расследований громких уголовных преступлений. Она побывала во всех российских колониях для пожизненно осужденных и сделала не одно интервью с маньяками и серийными убийцами. В интервью нашему изданию она рассказала, что думает о фильме Ксении Собчак о маньяке и с какой целью можно делать интервью с преступниками.

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12 апреля стартует акция:

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Клуб продвинутого журналиста: криминальные новости

Криминальные новости — отдельный информационный жанр. В его основе иногда лежат курьезные происшествия, где смешиваются воедино трагедия и комедия. Поэтому журналисту нужно найти верный тон при подаче такой информации. В том, как это сделать и чего следует избегать, разбираемся со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Спасут ли волонтеры Россию

Пандемия сделала волонтёрское движение популярным. О том, чем сейчас занимаются волонтёры, кто они и как СМИ может им помочь, рассказала кандидат социологических наук, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школы экономики» Ирина Мерсиянова.

Запись вебинара «Расследовательская журналистика. Инструменты проведения расследований»

8 апреля прошел вебинар «Концепция регионального СМИ 2021».

Участники узнали:

• где искать источники информации,

• интересные примеры свежих журналистских расследований,

• как выбрать тему для расследования,

• какие способы добыть информацию являются этичными, а какие нет,

• как ускорить получение ответа на журналистский запрос и многое другое.

Спикер: Ева Меркачева, журналист, писатель, правозащитник. Специализируется на различных расследованиях, многие из которых стали поводом для возбуждения ряда громких уголовных дел против коррупционеров и убийц. Эксперт в области тюремной тематики.

Запись вебинара доступна для членов Клуба Журналиста.

Экологическая журналистика: главные тенденции

Чем региональная «зеленая» журналистика отличается от федеральной, каково это — быть современным экологическим журналистом и что ждет медианишу в ближайшем будущем? Поговорили с тремя экспертами о проблемах и перспективах современной российской экожурналистики.

В Общественной коллегии по жалобам на прессу появилось молодежное крыло

У коллегии по жалобам на прессу появилось молодежное крыло. Его участники — студенты четырех вузов — рассматривают жалобы параллельно с коллегией. Вот что думают о работе подпроекта студенты: «Очень полезный опыт для любого начинающего журналиста. Ты своими глазами видишь, как принимаются решения, участвуешь в обсуждении, слушаешь мнения ребят из разных вузов. Это поможет познакомиться с нюансами профессии, получить новые знания. А главное — практический опыт».

Достаточно ли российским СМИ уставов и внутренних правил редакции

Сегодня во многих российских СМИ редакционные кодексы списаны за ненадобностью, о них вспоминают лишь тогда, когда надо приглушить какой-нибудь редакционный конфликт, несмотря на то что в их необходимости и полезности у многих журналистов по-прежнему нет никаких сомнений. Об этом рассказали нам журналисты, работающие в федеральных и региональных СМИ.